La apertura en Mar del Plata marca el inicio de una fuerte expansión nacional, generando nuevas oportunidades de empleo e inversión en el sector retail

iniso continúa con su plan de expansión en Argentina y confirmó la apertura de un nuevo local en Mar del Plata. La tienda estará ubicada en Los Gallegos Shopping, en el centro de la ciudad, y será la primera sucursal de la compañía fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde su regreso al mercado argentino.

La cadena de origen chino Miniso sumará una nueva sucursal en Mar del Plata como parte del proceso de expansión que inició luego de retomar sus operaciones en Argentina. El establecimiento estará ubicado dentro de Los Gallegos Shopping, uno de los centros comerciales situados en el área céntrica de la ciudad.

La empresa todavía no informó una fecha oficial de apertura para el nuevo local. La llegada a Mar del Plata, sin embargo, se encuadra dentro de un plan de crecimiento que contempla la incorporación de nuevos puntos de venta en distintas zonas del país durante los próximos años.

El desembarco en la Costa Atlántica también coincide con un proceso de renovación de Los Gallegos Shopping. El centro comercial tiene previstas obras durante julio, agosto y septiembre, período en el que se realizarán trabajos vinculados con la actualización de sus instalaciones y la incorporación de nuevas propuestas comerciales.

La apertura de Miniso se producirá después de una primera etapa de expansión concentrada principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. De esta manera, Mar del Plata será el primer destino por fuera del AMBA elegido por la compañía desde su regreso al país.

Miniso y el plan de expansión en Argentina

El proyecto de crecimiento de Miniso en Argentina contempla la apertura de 100 locales durante los próximos cinco años. Para llevar adelante ese proceso, la compañía prevé una inversión estimada en u$s50 millones y la creación de hasta 1.000 puestos de trabajo.

La estrategia incluye tanto locales propios como establecimientos ubicados en centros comerciales y otros puntos de circulación comercial. El objetivo es ampliar progresivamente la cobertura geográfica de la marca y alcanzar nuevas ciudades y regiones del país.

El regreso de Miniso al mercado argentino comenzó en abril, con la inauguración de una tienda de más de 360 metros cuadrados en la peatonal Florida, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de esa apertura, la empresa comenzó a avanzar con nuevas ubicaciones dentro del AMBA.

La expansión se encuentra vinculada con el modelo comercial de la compañía, que combina distintas categorías de productos en un mismo establecimiento. El catálogo incluye artículos para el hogar, papelería, accesorios, productos tecnológicos, cosmética, juguetes y objetos de colección.

La compañía también comercializa productos desarrollados bajo licencias oficiales de franquicias internacionales, una categoría que forma parte de su propuesta comercial en distintos mercados.

Entre las licencias asociadas a sus productos se encuentran:

Disney

Harry Potter

Marvel

Pokémon

Barbie

Sanrio

BT21

Peanuts

La oferta puede variar según cada mercado y cada establecimiento, de acuerdo con las categorías disponibles.

Qué productos ofrecerá el nuevo local de Mar del Plata

La nueva sucursal de Miniso en Mar del Plata tendrá una propuesta basada en las distintas categorías que la compañía comercializa en sus locales. Entre ellas se encuentran productos para uso cotidiano, artículos para el hogar, accesorios personales y opciones vinculadas con entretenimiento y cultura pop.

La cadena también se caracteriza por la incorporación periódica de nuevos productos a su catálogo. Esta dinámica permite que las tiendas cuenten con diferentes líneas y colecciones a medida que se producen nuevos lanzamientos.

Dentro de la categoría de hogar pueden encontrarse artículos de uso cotidiano y elementos destinados a la organización y decoración. La propuesta también incluye productos de papelería, accesorios tecnológicos y artículos vinculados con el cuidado personal.

En el segmento de juguetes y entretenimiento, Miniso trabaja con diferentes personajes y franquicias mediante acuerdos de licencia. Las colecciones vinculadas con Disney, Marvel, Pokémon, Barbie, Sanrio y Harry Potter, entre otras, forman parte de esta línea de productos.

La incorporación de estos artículos se combina con la oferta general de la compañía, que busca concentrar diferentes categorías dentro de sus locales. La distribución de los productos y el espacio destinado a cada segmento pueden variar de acuerdo con las características de cada tienda.

Con su llegada a Mar del Plata, la empresa incorporará una nueva plaza comercial a su red argentina y comenzará a extender su presencia hacia una ciudad ubicada fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

Las próximas aperturas de Miniso

Además del local de Los Gallegos Shopping, la compañía tiene previstas otras aperturas en diferentes puntos del AMBA. Entre las ubicaciones anunciadas se encuentran Palmas del Pilar, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, un establecimiento sobre la avenida Cabildo en la Ciudad de Buenos Aires, y dos locales dentro del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

La elección de centros comerciales y puntos de alto tránsito forma parte de la estrategia de expansión de la cadena. En este esquema, la empresa combina ubicaciones dentro de shoppings con locales situados en corredores comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo punto de venta de Mar del Plata representa un cambio en esa primera etapa de expansión, debido a que permitirá a Miniso establecerse por primera vez desde su regreso en una ciudad situada fuera del AMBA.

La incorporación de la ciudad balnearia también amplía la presencia de la compañía dentro de la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata concentra actividad comercial durante todo el año y recibe además una cantidad significativa de visitantes durante los meses de verano.

La renovación de Los Gallegos Shopping

La llegada de Miniso a Los Gallegos Shopping se producirá mientras el centro comercial desarrolla un proceso de renovación de sus instalaciones.

Las obras previstas entre julio y septiembre forman parte de una etapa de actualización del establecimiento y están acompañadas por la incorporación de nuevas marcas. El objetivo es modificar parte de la propuesta comercial y adecuar distintos espacios del shopping.

Los Gallegos Shopping se encuentra en el centro de Mar del Plata, una ubicación que concentra circulación de residentes y turistas. El establecimiento reúne locales comerciales, propuestas gastronómicas y otros servicios destinados al público que visita la zona.

La incorporación de Miniso se suma a los movimientos que se producen dentro del centro comercial en el marco de su renovación. La apertura de nuevas tiendas permitirá ampliar la cantidad de marcas presentes y sumar nuevas categorías de productos.

Para Miniso, la ubicación representa además el ingreso a una ciudad que no había formado parte de su red desde el regreso al mercado argentino. La compañía podrá así evaluar la expansión de su modelo comercial hacia otros mercados regionales.

El regreso de Miniso al mercado argentino

El retorno de Miniso a Argentina se inició con la apertura del local de la peatonal Florida. El establecimiento cuenta con una superficie superior a los 360 metros cuadrados y marcó el comienzo de una nueva etapa de operaciones de la empresa en el país.

Posteriormente, la cadena avanzó con nuevas aperturas dentro del AMBA. El cronograma previsto incluye establecimientos en centros comerciales y corredores comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El proyecto contempla una expansión gradual durante los próximos cinco años. Según el plan informado por la compañía, la meta es alcanzar 100 locales, con una inversión estimada de u$s50 millones y la generación de hasta 1.000 empleos.

La estrategia no se limita a la Ciudad de Buenos Aires. La llegada a Mar del Plata constituye el primer paso anunciado fuera del AMBA y podría ser seguida por nuevas aperturas en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y del resto del país.

La empresa todavía no informó un calendario completo con todas las fechas de inauguración. Por ese motivo, la apertura del local de Los Gallegos Shopping permanece sin día confirmado oficialmente.

Miniso busca ampliar su presencia fuera del AMBA

El desembarco en Mar del Plata se produce en una etapa en la que Miniso busca ampliar su red de locales en Argentina. La empresa comenzó su regreso con una concentración inicial en Buenos Aires y posteriormente incorporó nuevas ubicaciones dentro del área metropolitana.

La apertura en la Costa Atlántica modifica ese esquema y permite extender la red hacia otra ciudad de la provincia de Buenos Aires. La estrategia contempla, a partir de esta expansión, avanzar progresivamente hacia nuevos mercados regionales.

El plan de 100 locales para los próximos cinco años establece el marco general para ese crecimiento. La inversión proyectada de u$s50 millones estará destinada al desarrollo de la red comercial y a las operaciones necesarias para sostener las nuevas aperturas.

En paralelo, la incorporación de hasta 1.000 puestos de trabajo está vinculada con el crecimiento de la estructura comercial de la compañía y con las necesidades de personal de los nuevos establecimientos.

Por ahora, las próximas aperturas anunciadas se concentran en Palmas del Pilar, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, avenida Cabildo y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, además del nuevo local de Mar del Plata.

La fecha de inauguración en Los Gallegos Shopping aún no fue confirmada. Una vez que el establecimiento comience a funcionar, Mar del Plata se convertirá en la primera ciudad fuera del AMBA en contar con un local de Miniso desde el regreso de la marca al mercado argentino.