Influencer argentino sacó un nuevo alfajor con otro relleno: cuánto sale
El mercado de los alfajores en la Argentina vive una transformación histórica marcada por la irrupción de las nuevas tendencias de consumo. En un segmento donde antes reinaban de forma exclusiva las grandes marcas industriales de tradición centenaria, hoy el escenario se volvió notablemente competitivo con la llegada de las propuestas de autor y las marcas creadas por estrellas del mundo digital, tal como ocurrió en su momento con la línea del streamer Spreen. En este contexto, el reconocido creador de contenido y youtuber argentino Benja Calero —quien cosecha una masiva comunidad de más de 28 millones de seguidores— volvió a marcar agenda al presentar la última adición de su firma DOU.
Bajo la premisa de ofrecer productos pensados para los fanáticos de los sabores intensos y la textura crocante, la marca anunció la salida oficial al mercado del "DOU NT", un alfajor de 70 gramos diseñado con un relleno inédito dentro de su catálogo: una cremosa pasta sabor avellana. "El tercer sabor por fin salió del laboratorio: relleno sabor avellana bien cremoso que se desborda y un baño de repostería con leche que cruje en cada mordida. Lo probás una vez y ya no hay vuelta atrás", celebraron desde los canales oficiales de la golosina al anunciar el lanzamiento.
Dou NT, el nuevo alfajor de Benja Calero: cómo comprar y precio
En lo que respecta a los valores de comercialización, la firma habilitó la venta directa a través de su tienda web oficial (DOU Foods), donde la caja de 12 unidades tiene un precio de $18.990, al tiempo que ya puso a disposición canales de atención vía WhatsApp para el abastecimiento mayorista en kioscos, almacenes y distribuidores de todo el país.
Alfajores Dou: cuáles son las tres variedades de Benja Calero
Con la llegada del sabor a avellanas, la línea de golosinas impulsada por el influencer completó su trilogía de productos en el mercado de consumo masivo:
- DOU NT (Sabor Avellana): El nuevo integrante de la familia. Se destaca por su generosa dosis de relleno cremoso sabor avellana y una cobertura de repostería con leche de textura crocante.
- DOU ÑOM (El clásico): La versión tradicional de la firma, elaborada con una galleta de chocolate suave que se deshace en la boca, un corazón denso de dulce de leche y baño de repostería.
- DOU XD (El blanco): Diseñado con una cookie de chocolate crujiente, abundante relleno de dulce de leche y un baño de cobertura blanca.