Mercado Libre, Frávega y Cencosud buscan fondos para financiar compras en cuotas

Varias de las grandes compañías locales recurrieron al mercado de capitales para conseguir recursos y alimentar la financiación que ofrecen a sus clientes

Mercado Libre, Frávega, Cencosud y Megatone tienen negocios y escalas diferentes, pero están coincidiendo en una estrategia que revela hasta qué punto el financiamiento se convirtió en una herramienta para disputar las compras de los argentinos.

Forman parte del grupo de grandes empresas que recurrieron al mercado de capitales para transformar créditos originados en sus negocios en nuevos recursos.

La mayor operación correspondió a Mercado Crédito, el brazo financiero del ecosistema de Mercado Libre que lidera el empresario Marcos Galperín, con un fideicomiso por $125.509 millones.

Le siguieron Cencosud, con $20.873 millones; Megatone, con $15.683 millones; y Frávega, con $14.215 millones, según datos que surgen del informe Banking de First Capital Group correspondiente a julio pasado y elaborado a partir de información de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario.

Pero más allá de los montos, las operaciones exponen un fenómeno que ocurre detrás de las promociones que encuentran los consumidores cuando buscan un electrodoméstico, hacen una compra en un supermercado o utilizan una plataforma digital.

Es decir, para mantener abierta la canilla del crédito, las compañías necesitan recuperar los fondos que quedaron comprometidos en las cuotas de operaciones anteriores.

En este sentido, los fideicomisos financieros les permiten precisamente acelerar ese circuito por el cual las empresas ceden determinados créditos a esas estructuras, que luego emiten títulos adquiridos por inversores.

De ese modo, pueden convertir cobranzas futuras en recursos disponibles sin esperar hasta el vencimiento de todas las cuotas.

Empresas argentinas recuren al mercado de capitales: Mercado Libre toma más distancia

La diferencia de escala aparece con claridad en los números de julio del documento de First Capital en donde se observa que Mercado Crédito 52 alcanzó un monto de $125.509 millones, mientras que los títulos senior colocados sumaron $106.683 millones.

La operación tuvo una tasa de corte de 22,68% y un rendimiento calculado de 32,1%, según el relevamiento de la consultora que lidera Miguel Arrigoni.

El trabajo agrega que la CNV también registra a MercadoLibre S.R.L. como fiduciante de Mercado Crédito LII, autorizado durante julio, dentro del esquema de emisiones frecuentes utilizado por la compañía.

La magnitud alcanzada por ese financiamiento muestra hasta qué punto el crédito pasó a ocupar un lugar central dentro del ecosistema de Mercado Libre.

La compañía no solamente conecta compradores y vendedores sino que, a través de Mercado Crédito, también financia operaciones dentro de una plataforma en la que ampliar el acceso al crédito puede terminar generando nuevas ventas.

El mecanismo genera un círculo mediante el cual una cartera de créditos ya otorgados sirve para obtener financiamiento en el mercado y esos recursos permiten recuperar capacidad para continuar prestando.

Frávega, Cencosud y Megatone también alimentan la rueda

Pero además de la compañía del universo de Mercado Libre, también las cadenas tradicionales avanzaron por el mismo camino.

Por ejemplo, Frávega participó como fiduciante, junto con Electrofueguina, del fideicomiso Consubond 200.

La operación alcanzó los $14.215 millones y, en este caso, la documentación de la CNV permite identificar directamente qué existe detrás de la estructura financiera: los activos del fideicomiso son créditos de consumo.

No se trata de una incursión aislada si se tiene en cuenta que Consubond llegó en julio a su serie 200, una continuidad que muestra hasta qué punto la securitización se convirtió en una fuente recurrente de financiamiento para este negocio.

Megatone hizo lo propio mediante el fideicomiso Megabono 355 y en el informe de First Capital computa un monto de $15.683 millones y títulos senior por alrededor de $10.448 millones.

La información pública de la CNV identifica a Electrónica Megatone como fiduciante y especifica que los activos del fideicomiso son préstamos personales.

También muestra la continuidad del programa ya que antes del Megabono 355 aparecen numerosas series anteriores emitidas por la compañía.

Cencosud completó el grupo con Cuotas Cencosud Serie LIX, con un monto registrado por First Capital de $20.873 millones, con unos $17.482 millones correspondientes a títulos senior.

La CNV registra a Cencosud como fiduciante de esa operación, autorizada en julio dentro de su régimen de emisiones frecuentes.

Los nombres de las propias series permiten observar una característica común al mostrar que no son instrumentos excepcionales utilizados ante una necesidad puntual de fondos, sino programas que las empresas repiten a medida que generan nuevas carteras de créditos.

El negocio detrás del boom de las cuotas

Para un consumidor que compra un televisor o una heladera financiados, la operación termina prácticamente en el momento en que recibe el producto y comienza a pagar las cuotas, mientras que para una empresa que otorgó el crédito allí empieza otro proceso.

Una venta financiada genera derechos de cobro distribuidos durante los meses siguientes y mantener toda esa cartera hasta su vencimiento significa esperar para recuperar el capital utilizado para concretar la operación.

La securitización modifica esa lógica ya que parte de esos créditos pueden transformarse en títulos y colocarse entre inversores, lo que permite anticipar recursos y volver a utilizarlos.

El engranaje ganó relevancia a medida que la financiación se convirtió en uno de los campos de batalla del consumo con electrodomésticos, tecnología, supermercados y comercio electrónico que compiten no solamente con precios y descuentos, sino también mediante cuotas, créditos propios, promociones bancarias y diferentes mecanismos de pago.

La capacidad financiera para sostener esas alternativas pasa entonces a formar parte del negocio comercial.

Cuánto cuesta conseguir fondos para seguir prestando

El informe revela además que el mercado tampoco ofrece esos recursos gratuitamente y que durante julio, la tasa de corte de los bonos senior de fideicomisos financieros en pesos relevados por First Capital promedió 31,95%, 37 puntos básicos por encima del mes anterior.

El rendimiento esperado promedio también llegó al 31,95% y aumentó 52 puntos básicos frente a junio pasado.

A pesar de ese costo, las empresas continuaron utilizando la herramienta si se tiene en cuenta que First Capital registró 11 emisiones en pesos durante julio y tres en dólares.

El volumen total de fideicomisos financieros mostró además dos comportamientos diferentes según la comparación utilizada.

Contra julio de 2025, los montos emitidos crecieron 37,5% nominal, pero frente a junio de este año retrocedieron 66,5%.

Esa caída mensual no impidió que algunos de los principales jugadores vinculados con el consumo volvieran a buscar financiamiento.

Mercado Crédito, Frávega, Megatone y Cencosud muestran así una parte poco visible de la batalla por las ventas.

Detrás de las cuotas que aparecen en una pantalla, una góndola o un local existe un mercado financiero que permite convertir compras realizadas meses atrás en recursos para financiar las siguientes.