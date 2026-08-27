Raghsa, la dueña de Le Parc, cerró un millonario canje y trasladó hasta 2036 parte de su deuda

Obtuvo una adhesión del 89,02% y reemplazó más de u$s50 millones de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2030 por títulos que se pagarán en 2036

Raghsa completó el reordenamiento de una parte de su deuda financiera y trasladó hasta 2036 más de u$s50 millones de obligaciones negociables con vencimiento en 2030.

La desarrolladora inmobiliaria dueña de la marca de edificios de lujo Le Parc, consiguió una adhesión del 89,02% a su oferta de canje y emitió el 25 de agosto pasado u$s52.566.870 de nuevas ON Clase 8.

La operación había sido lanzada formalmente el 5 de agosto, cuando la compañía presentó el documento de oferta para reemplazar los títulos existentes, que pagaban una tasa fija del 8,25% y vencían en 2030, por nuevas obligaciones al 7,95% con vencimiento el 4 de agosto de 2036.

Los resultados finales fueron anunciados por Raghsa el 21 de agosto, una vez cerrado el período para adherir y, de acuerdo con la información suministrada a la compañía por el agente de información y canje, hasta las 17 horas de Nueva York del 20 de agosto se habían presentado títulos por u$s50.545.069.

Ese monto representó el 89,02% del capital pendiente alcanzado por la propuesta, y en su comunicación, Raghsa informó que "ha aceptado al canje todas las Obligaciones Negociables Existentes válidamente presentadas".

El 25 de agosto concretó el paso siguiente mediante la emisión de u$s52.566.870 de ON Clase 8 adicionales, que se sumaron a los u$s67 millones de esa misma clase colocados originalmente el 4 de agosto.

Con el intercambio, la compañía extendió en más de seis años el vencimiento de esa porción de sus obligaciones y redujo su tasa nominal anual del 8,25% al 7,95%.

Un plan para reducir al mínimo los vencimientos

Antes del canje, Raghsa tenía u$s56.777.276 de capital pendiente como parte de los títulos alcanzados por la operación.

Pero como los inversores entregaron u$s50.545.069, permanecieron sin ingresar al intercambio solamente u$s6.232.207.

El aviso de emisión publicado después de concretarse la operación identifica precisamente ese remanente al sostener que Raghsa mantiene en circulación ese monto de ON Clase 5, que pagan una tasa fija del 8,25% nominal anual y cuyo capital deberá amortizarse en un único pago el 24 de abril de 2030.

La desarrolladora mantiene además u$s48.705.263 de ON Clase 7, con una tasa fija del 8,50% y vencimiento el 11 de diciembre de 2032.

El nuevo calendario llega hasta 2036

Las ON entregadas a quienes aceptaron el canje se incorporaron a la Clase 8 que Raghsa había emitido por primera vez el 4 de agosto por u$s67 millones y con los u$s52.566.870 adicionales colocados el 25 de agosto, el valor nominal total de esa clase alcanzó los u$s119.566.870.

Las ON adicionales tienen, con excepción de su fecha de emisión, las mismas condiciones que las originales y constituyen una única clase fungible, pagan una tasa fija del 7,95% nominal anual y los intereses serán abonados semestralmente, con el primer servicio previsto para el 4 de febrero de 2027, mientras que el capital se cancelará íntegramente el 4 de agosto de 2036.

Se trata de ON simples, no garantizadas y no convertibles en acciones y en el aviso correspondiente a la emisión, la desarrolladora precisó que "al 31 de mayo de 2026, la Sociedad no cuenta con deuda garantizada".

El intercambio no se realizó en una relación nominal de uno a uno ya que por los u$s50,55 millones de capital presentado, Raghsa entregó aproximadamente u$s52,57 millones de nuevas obligaciones, de acuerdo con la contraprestación establecida para el canje.

La compañía también abonó en efectivo los intereses devengados y no pagados correspondientes a los títulos entregados hasta el 25 de agosto.

De esa suma se dedujeron los intereses generados por las nuevas obligaciones desde el 4 de agosto hasta la fecha de emisión.

Tras la operación, las tres clases de ON informadas por Raghsa representan aproximadamente u$s174,5 millones de capital en circulación de los cuales u$s6,23 millones son de Clase 5 con vencimiento en 2030; otros u$s48,71 millones de Clase 7 para 2032 y los restantes u$s119,57 millones de Clase 8 para 2036.

Además, todas las emisiones forman parte del programa global que permite a la compañía colocar hasta u$s500 millones de obligaciones negociables que fue autorizado originalmente por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución 16.441 del 29 de octubre de 2010 y suvigencia fue prorrogada en 2016, en noviembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025.

Una colocación estructurada para inversores externos

Las nuevas ON no fueron registradas bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos sino que fueron ofrecidas exclusivamente a personas ubicadas fuera de ese país bajo la Regulación S y que su liquidación se realiza a través de Euroclear y Clearstream Luxembourg.

BCP Securities se desempeñó como organizador internacional del canje, mientras que Balanz Capital Valores fue contratado como organizador local, mientras que Sodali & Co. actuó como agente de información y canje, y Cucchiara y Cía. e Industrial Valores participaron como agentes locales.

The Bank of New York Mellon actúa como fiduciario, coagente de registro, principal agente de pago y agente de transferencia, mientras que Banco de Valores es el representante del fiduciario en la Argentina.

El negocio inmobiliario detrás de la emisión

La documentación correspondiente a la operación también actualizó las cifras patrimoniales de Raghsa que, al 31 de mayo pasado, tiene declarado un patrimonio neto de $836.701 millones y un capital social de $398,8 millones.

La empresa fue constituida el 2 de junio de 1969 bajo la denominación Red Argentina de Grandes Hoteles Sociedad Anónima y con el tiempo amplió su objeto a actividades inmobiliarias, construcción, administración y financiación de desarrollos, entre otras.

Actualmente, su actividad principal está concentrada en el negocio inmobiliario y en el aviso de emisión, Raghsa la define como "adquirir terrenos, supervisar el diseño, la planificación y la construcción de sus propiedades, alquilar oficinas e inmuebles comerciales premium a clientes corporativos locales e internacionales y vender unidades residenciales y oficinas e inmuebles comerciales de alta gama".