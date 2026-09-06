Canillita reconvierte puestos de diarios en cafeterías de especialidad. Detalles de la franquicia que requiere entre u$s70.000 y u$s120.000

Con una facturación anual estimada en u$s350.000, la inversión se recupera en 18 meses a 2,5 años, impulsando la expansión del modelo.

La desregulación del GCBA en 2026 habilitó a 1.025 puestos de diarios a vender café y otros rubros, creando nuevas oportunidades.

Invertir en una franquicia Canillita, que transforma puestos de diarios en cafeterías, tiene un costo promedio de u$s120.000 (llave en mano).

Convertir un puesto de diarios en una cafetería de especialidad aparece como una de las alternativas para transformar un formato tradicional que busca nuevas fuentes de ingresos. En junio de 2026, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desreguló la actividad y habilitó a estos espacios a incorporar rubros como café, bebidas sin alcohol, pastelería, paquetería y cobro de servicios. En ese momento, la Ciudad informó que había 1.025 puestos habilitados.

Ante el drama de los kioscos de diarios y revistas que se debaten entre el polirubro o el cierre, surgieron propuestas que buscan transformar los puestos en pequeños puntos gastronómicos. Una de ellas es Canillita, que desarrolló una propuesta de café al paso que se suma a la oferta de otros rubros que requieren una inversión inicial en sándwiches de miga de bajo costo y café para llevar, que busca aprovechar ubicaciones de alto tránsito mediante un esquema de concesión diferente al alquiler comercial tradicional.

Cuánto hay que invertir para abrir una franquicia de Canillita

"El modelo está pensado como una cafetería full takeaway, con una superficie reducida", cuenta Lautaro Loguzzo, uno de los fundadores de la empresa junto a Julián Cerati, sobrino de Gustavo Cerati, y Gerónimo Messineo.

De acuerdo con datos proporcionados por la firma, la inversión promedio para poner en marcha una cafetería Canillita bajo la modalidad llave en mano es de u$s120.000. Se trata del formato que incluye la adecuación integral del puesto y el equipamiento necesario para comenzar a operar. Además, existe una inversión inicial desde u$s70.000, aunque ese monto corresponde al piso para quienes realizan por su cuenta la adecuación del puesto.

En ese caso, el esquema base está compuesto por "un fee de ingreso desde u$s25.000 más IVA, equipamiento gastronómico desde u$s20.000 más IVA, stock inicial de mercadería desde u$s5.000 más IVA y la compra de la licencia de la parada desde u$s20.000 más IVA", especifica Loguzzo.

La inversión promedio para abrir una cafetería bajo el formato llave en mano es de u$s120.000

La principal diferencia frente al formato llave en mano está en la adecuación del espacio. Este trabajo parte de u$s40.000 más IVA e incluye el diseño arquitectónico, aunque el costo final depende de las características y condiciones de cada puesto.

A ese monto se suma la licencia de la parada, cuyo valor varía según la ubicación. Según explican los socios, parte de u$s30.000 más IVA. Para calcular la inversión inicial de u$s70.000, sin embargo, se tomó como referencia una licencia de u$s20.000.

Por eso, el capital necesario puede variar de un proyecto a otro. En el formato llave en mano, la empresa estima una inversión promedio de u$s120.000, mientras que u$s70.000 es el piso de inversión para quienes optan por hacerse cargo de la adecuación del espacio por su cuenta.

Qué incluye la franquicia

Además de la infraestructura y el equipamiento, el modelo contempla acompañamiento de la marca durante el desarrollo del negocio. Canillita realiza un análisis de la zona para determinar el potencial comercial de la ubicación y brinda capacitación inicial al franquiciado y a su equipo. La formación dura aproximadamente 15 días e incluye aspectos vinculados con la atención al público y la operación.

También brindan manuales de operación y soporte en marketing, publicidad corporativa y comunicación. En la modalidad llave en mano, además, el servicio incluye el diseño arquitectónico del espacio. La franquicia no exige experiencia previa en gastronomía. De todos modos, "es importante que el franquiciado tenga iniciativa para involucrarse en la operación y pueda manejar equipos", señala Loguzzo.

Sus fundadores son Lautaro Loguzzo, Julián Cerati y Gerónimo Messineo, en el nuevo local de Belgrano

Sin dudas, uno de los diferenciales del modelo es el acceso al espacio. El franquiciado adquiere la licencia de una parada y el acuerdo contempla un plazo de tres años con renovación automática, según las condiciones informadas por la empresa. La continuidad está vinculada a la condición de mantener la venta de diarios en el puesto.

Además del formato de puesto, Canillita contempla como alternativa un local de aproximadamente 12 metros cuadrados. Para abrir una franquicia, el proceso comienza con la solicitud y reserva del territorio, continúa con la definición de la ubicación, la firma del contrato, la obra y la capacitación del equipo, y termina con la apertura del punto de venta.

Sin embargo, el negocio no se limita a la venta de café. La marca también utiliza sus puestos como espacios para activaciones comerciales y culturales. Entre las compañías y organizaciones con las que afirma haber realizado colaboraciones aparecen Adidas, Sony Music, Universal Music, Binance, Mubi, Dermaglós, Salomon, Teatro Colón y Planetario.

Cuánto puede facturar una cafetería en un puesto de diarios

La facturación depende fuertemente de la ubicación. Según Loguzzo, "la facturación anual estimada es de aproximadamente u$s350.000 por punto de venta, aunque la propia empresa aclara que se trata de un valor variable según la ubicación y la zona".

El nivel de ventas está condicionado, entre otros factores, por el flujo de personas, la densidad de la zona y el perfil del público. Por eso, "la cifra debe tomarse como una referencia del modelo y no como una facturación garantizada para todos los puntos", desentraña Loguzzo.

Para definir las ubicaciones, la empresa prioriza zonas de circulación constante, especialmente aquellas cercanas a universidades, colegios, espacios verdes, organismos públicos o privados y otros polos urbanos. Entre los barrios considerados figuran Núñez, Saavedra, Belgrano, Puerto Madero y San Telmo, además de distintos puntos de Zona Norte.

Cuánto cuesta mantener el negocio

La estructura de costos combina el gasto en mercadería, personal y servicios, además de los cargos asociados a la franquicia. El costo de mercadería vendida (CMV) promedio representa el 38% de la facturación e incluye la logística. A esto se suma un royalty del 5% sobre las ventas y un canon de publicidad del 1,5% sobre la facturación.

"La operación contempla alrededor de dos empleados por turno, aunque la dotación total depende de los horarios y las características de cada punto de venta", aclara. En cuanto a los costos, estima que gastos y otros conceptos representan alrededor del 25% de la facturación, mientras que la rentabilidad se ubica en torno al 30%.

De todos modos, se trata de estimaciones que pueden variar según cada local. "Tanto los gastos como el margen pueden cambiar de acuerdo con la facturación, la ubicación, el costo de la parada y las características de cada operación", indica.

En cuánto tiempo se recupera la inversión

El plazo de recupero de la inversión varía según cada punto de venta y está determinado principalmente por el capital inicial requerido y el nivel de facturación alcanzado.

"El promedio puede ubicarse entre dos y dos años y medio en un escenario más conservador, mientras que, en las mejores condiciones, el recupero podría producirse en alrededor de 18 meses", señala.

Con una inversión promedio de u$s120.000 bajo la modalidad llave en mano y una facturación anual estimada en u$s350.000, el resultado final estará sujeto a los costos de cada operación y al volumen de ventas que logre cada punto.

Qué tiene de particular el modelo de negocio

La elección de los puestos de diarios surgió, según explica Loguzzo, al detectar un nicho todavía poco explotado en el mercado local. "La propuesta busca darles una nueva utilidad a estos espacios, transformándolos en pequeños puntos gastronómicos".

El atractivo está también en el tipo de ubicación. "Son espacios que pueden encontrarse en zonas de alto tránsito, donde acceder a un local tradicional puede implicar un mayor costo o directamente no ser posible por la disponibilidad de inmuebles", agrega.

El formato de puesto tiene entre 8 y 10 metros cuadrados y requiere un frente reducido para funcionar como punto de venta. La operación está orientada, principalmente, al consumo para llevar, aunque se priorizan ubicaciones donde exista la posibilidad de disponer de espacio exterior para sentarse. El concepto apunta principalmente a un público joven, vinculado con la cultura urbana, la música, el diseño y las nuevas tendencias gastronómicas.

Actualmente, "Canillita cuenta con 5 puntos de venta y tiene como objetivo alcanzar las 20 locaciones en Capital Federal", concluye.