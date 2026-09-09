Complicada por las deudas y la caída de las ventas, la histórica cadena originada en Mar del Plata viene de desprenderse de sucursales para cubrir sueldos

El duro presente comercial y financiero que atraviesa uno de los "peso pesado" del supermercadismo del interior argentino alienta cambios acelerados en ese nicho económico. Así, y en virtud de la crisis que atraviesa, la cadena de supermercados Toledo, un emblema de Mar del Plata y su área de influencia, intensificó la venta de activos para cubrir salarios y gastos en general. Hasta el momento, la compañía se desprendió de tres locales propios en "La Feliz". Precisamente, en Mar del Plata señalan que los comercios en cuestión fueron adquiridos por representantes del supermercadismo chino. Atento a estas operaciones, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) se mantiene en estado de alerta ante los cambios que se vienen para los trabajadores en relación de dependencia con Toledo.

Fundada en 1966 con la apertura del primer local, la firma llegó a consolidar casi 40 sucursales y entre 1.500 y 1.800 empleados. Sin embargo, y como ya expuso iProfesional, Toledo atraviesa una severa crisis que se puso de manifiesto durante el mes de julio con la dificultad para afrontar el pago de sueldos.

En Mar del Plata afirman que la situación financiera de la cadena se agravó con la muerte de su fundador, Antonio Toledo, hace un año. A esto se sumaron los cambios de hábitos de consumo, la fuerte caída de la actividad comercial, y una inocultable falta de adaptación por parte de la firma a los nuevos tiempos.

Los chinos ganan posiciones en Mar del Plata

Las tres sucursales vendidas fueron adquiridas por un grupo de supermercadistas chinos, en tratativas que se habrían llevado a cabo durante julio y parte de agosto. En todos los casos, señalan fuentes en "La Feliz", figuran como personas físicas en los papeles.

La primera operación, correspondiente al local de Avenida 39, se concretó por un monto aproximado de entre 1,5 y 2 millones de dólares. Luego ocurrió el traspaso del hipermercado ubicado en la esquina de avenida Libertad y Teodoro Bronzini/Los Andes. La transacción se habría cerrado en una suma también multimillonaria.

Vale aclarar que la transacción del local de Libertad debe atravesar aún una instancia vinculada al proceso concursal que enfrenta la empresa.

Una vez que la sindicatura que interviene en el pedido de convocatoria de acreedores otorgue el visto bueno, indicaron fuentes del supermercadismo marplatense, se concretaría el depósito del 75% del monto acordado, mientras que el 25% restante se abonaría en un plazo de 14 meses.

Por último aparece la sucursal de la calle Estrada al 3500. El inmueble ya fue vaciado, mantiene negociaciones avanzadas para repetir la operación y será entregado en este comienzo de septiembre. Aunque no trascendió la cifra, la venta también implicaría la injerencia de capitales chinos.

"En Mar del Plata pululan los supermercados de origen chino, al igual que en las grandes ciudades de Argentina. Pero llama la atención la magnitud de las operaciones donde se mueven millones de dólares por una de las firmas más emblemáticas de la localidad", expusieron medios locales.

Conflictividad y reclamos en Toledo

La conflictividad y las dificultades para cubrir los haberes se volvieron una constante. La red alcanzada por la crisis suma 39 locales distribuidos entre Mar del Plata —donde Toledo opera 32 sucursales—, Necochea, Miramar, Batán, Balcarce, Santa Clara del Mar y Pinamar. Desde el inicio del mes de agosto vienen registrándose asambleas, atención reducida y persianas a medio abrir.

Ante la demora en el pago de los sueldos de julio, desde la conducción del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) remarcaron que el salario del personal no puede absorber los problemas financieros. "El sueldo de los trabajadores no puede ser utilizado como variable de ajuste", subrayaron portavoces sindicales.

A la falta de cobro de los sueldos más recientes se suman otras irregularidades denunciadas en asambleas. El personal de la firma sostiene que Toledo viene incumpliendo con los aportes previsionales y mantiene interrumpidas las coberturas de la obra social.

Ante la falta de respuesta en la vía administrativa, los empleados llevaron el reclamo a las redes sociales con la campaña "Toledo, pagá lo que debés". A través de un video difundido en plataformas digitales durante el mes pasado expusieron la situación con un mensaje contundente: "No queremos excusas, queremos solución".

La venta de inmuebles representa para Toledo una bocanada de oxígeno en medio de una situación delicada. El objetivo central de la compañía pasaría por transformar los activos en recursos líquidos para, dado el contexto de turbulencia, atender las obligaciones pendientes y mantener en funcionamiento la mayor parte de la estructura de la cadena.