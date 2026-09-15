La distribuidora obtuvo $320.000 millones de cinco bancos para reforzar la red y garantizará la deuda con el 30% de su facturación presente y futura

La distribuidora de electricidad Edesur obtuvo un préstamo sindicado por $320.000 millones, equivalentes a unos u$s209,2 millones, para reforzar sus planes en la Argentina durante los próximos años.

La empresa comprometió como garantía de devolución de ese monto una parte de los ingresos que obtiene por las facturas de electricidad en su zona de concesión.

El crédito será utilizado principalmente para financiar obras destinadas a reforzar la red dentro de su área de concesión y fue otorgado los bancos ICBC Argentina; Santander, BBVA Argentina; Galicia y Banco de Valores.

Por lo menos así surge de analizar un documento que la compañía propiedad del grupo italiano ENEL envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), con los datos del contrato.

Según el hecho relevante que fue dado a publicidad este martes 15 de septiembre, las obras buscarán robustecer la infraestructura, consolidar la evolución de los índices de calidad, mejorar el servicio prestado a los usuarios y adquirir bienes de capital y capital de trabajo.

El acta del directorio, que aprobó la operación el 27 de agosto de este 2026, también incorporó entre sus objetivos la extensión del perfil de vencimientos financieros.

Cabe aclarar que la documentación presentada por Edesur define esas categorías generales sin asignar montos específicos a cada destino.

La herramienta para garantizar la deuda de Edesur

De acuerdo a la información dada a conocer en la web de la CNV, el préstamo tendrá una vigencia de 36 meses y será entregado mediante un único desembolso, integrado por los compromisos asumidos por los cinco bancos.

En el caso del ICBC, actuará además como agente administrativo del prestamo que tendrá una tasa variable que se calculará mediante la TAMCORI más 6,75 puntos porcentuales nominales anuales, con intereses pagaderos mensualmente.

Edesur contará con un período de gracia de 12 meses para la devolución del capital, mientras que la amortización se efectuará mediante nueve cuotas trimestrales y crecientes: el 30% será cancelado durante el segundo año y el 70% restante, durante el tercero.

Además, la distribuidora podrá anticipar pagos, pero deberá afrontar un cargo equivalente al 1,5% del capital precancelado, multiplicado por la vida promedio remanente del crédito, más los impuestos aplicables.

La garantía se instrumentará mediante una cesión fiduciaria, pasiva e irrevocable, del 30% de la facturación presente y futura generada por la prestación del servicio público de distribución eléctrica.

En este sentido, la sociedad TMF Trust Company Argentina será la encargada de administrar esos recursos como fiduciario en beneficio de los prestamistas.

Como parte de ese procedimiento, el directorio de Edesur autorizó las notificaciones a los deudores cedidos, las publicaciones legales y la inscripción del contrato ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

El acuerdo incorpora además restricciones sobre la distribución de dividendos, ratios de endeudamiento y la obligación de conservar un patrimonio neto mínimo.

Crédito con fuerte peso sobre el balance

Los $320.000 millones o u$s209,2 millones, equivalen a casi una cuarta parte de los ingresos obtenidos por Edesur durante el primer semestre de este 2026.

En esos seis meses, la distribuidora facturó $1.284.150,6 millones, equivalentes a unos u$s839,3 millones, según sus últimos estados financieros presentados ante la CNV.

Además, cerró el período con una ganancia de $54.972,6 millones, unos u$s35,9 millones, y un resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), de $114.020,2 millones, equivalentes a u$s74,5 millones.

Al comparar estas cifras, se puede decir que el nuevo préstamo representa 2,8 veces ese resultado operativo semestral que también arrojó pasivos financieros por $567.242,6 millones, equivalentes a u$s370,7 millones.

La porción corriente sumaba $423.076,5 millones, u$s276,5 millones, mientras que las obligaciones financieras de largo plazo ascendían a $144.166,1 millones o u$s94,2 millones.

El balance también contabilizaba activos por $4.920.856,6 millones, u$s3.216,2 millones, pasivos totales por $2.802.296,8 millones, u$s1.831,6 millones, y un patrimonio neto de $2.118.559,7 millones equivalentes a u$s1.384,7 millones.

Durante ese mismo semestre, el flujo neto utilizado en actividades de inversión fue de $169.925,8 millones, equivalentes a unos u$s111,1 millones, con lo cual el nuevo préstamo representa casi 1,9 veces ese desembolso, aunque tendrá una vigencia de tres años y admite más de una aplicación.

Otro préstamo que todavía sigue vigente

Edesur ya había recurrido al crédito bancario el 23 de junio de 2025, cuando firmó otro préstamo sindicado con Santander e ICBC por un capital original de $115.616,7 millones, equivalentes actualmente a unos u$s75,6 millones.

Ese contrato continúa vigente y será modificado para compatibilizar sus condiciones con las obligaciones asumidas en la nueva operación, como parte de una enmienda que alcanzará los compromisos financieros y las garantías previstas en ambos acuerdos.

Los bancos Santander e ICBC también deberán conceder una dispensa para permitir la constitución del fideicomiso sobre la recaudación.

El acta identifica el capital original de la operación de 2025, mientras el nivel efectivo de deuda bancaria acumulada dependerá del monto que permanezca pendiente de aquel préstamo después del nuevo desembolso.

Además, la compañía autorizó la subordinación de determinadas obligaciones financieras contraídas con sociedades afiliadas, compromisos que tendrán una prioridad de cobro inferior a la del crédito garantizado con la facturación.

El préstamo acordado ahora es casi 2,8 veces mayor que el capital original obtenido en 2025 en tanto que su cronograma concentra el 70% de la devolución durante el tercer año.

Obras frente a las exigencias por los cortes

La operación fue cerrada durante el segundo año de la revisión tarifaria quinquenal correspondiente al período 2025-2030, que comenzó a aplicarse en mayo de 2025.

El régimen determinó los ingresos regulados, las inversiones y los objetivos de calidad técnica y comercial de Edesur, además de establecer penalidades relacionadas con la frecuencia y la duración de las interrupciones del suministro.

En ese sentido, el Ente Nacional Regulador de la Energía y el Gas (ENRGE), controla el cumplimiento del programa de inversiones y de los indicadores de calidad comprometidos por la distribuidora.

El esquema tarifario incluye un componente destinado a cubrir los costos propios de distribución y que se encuentra incluido en los valores tarifarios aplicables a Edesur que tiene un mecanismo de actualización mensual previsto hasta noviembre de 2027.

Una de las mayores distribuidoras de la región

Edesur comenzó a operar en septiembre de 1992, después de la privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem.

Su concesión comprende la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y 12 partidos bonaerenses entre los que se encuentran Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.

En la actualidad, la distribuidora abastece a alrededor de 2,7 millones de clientes, posee una dotación de 3.473 empleados y permanece bajo el control de ENEL.