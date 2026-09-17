A menos de dos semanas del evento, referentes de IDEA respaldaron el cambio de rumbo, pero reclamaron acuerdos que atraviesen varios gobiernos

Los principales empresarios del país llevarán al Gobierno y a la dirigencia política un mensaje que combina respaldo y advertencias durante la próxima edición del Coloquio de IDEA que se desarrollará en Mar del Plata a fines de septiembre y principios de octubre.

Los organizadores de lo que es considerado el mayor evento empresario de la Argentina consideran correcto el rumbo de las transformaciones iniciado durante la presidencia de Javier Milei, pero reclaman que la estabilidad, las reformas y el cumplimiento de los contratos sobrevivan a su administración y se mantengan durante los próximos 20 años.

El planteo fue anticipado durante una reunión de prensa realizada este jueves 17 de septiembre en la sede de IDEA, en la calle Viamonte 570 de esta Capital Federal a menos de dos semanas del 62° Coloquio, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata.

De la presentación participaron Fabián Kon, presidente del Coloquio, director de IDEA y CEO de Grupo Galicia; Anna Cohen, tesorera de la entidad y presidenta y managing partner del Grupo Cohen; Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA; Juan Farinati, director de la organización y presidente y CEO de Bayer Cono Sur; y Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

Los cinco directivos se turnaron para explicar la agenda y las posturas que adoptará el encuentro en los temas que serán tratados en esos tres días en los salones del Hotel Sheraton ubicado en la zona de Playa Grande de la ciudad balnearia.

Durante la conversación, los referentes de IDEA coincidieron en que la estabilidad macroeconómica constituye una condición indispensable, aunque resulta insuficiente si no se convierte en un valor económico, institucional y social capaz de mantenerse durante varios períodos presidenciales.

Empresarios de IDEA piden construir sobre lo realizado

La postura coincide con los postulados de esta edición del 62 Coloquio de IDEA que se realizará bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia".

La elección refleja el giro que los organizadores pretenden imprimirle al debate empresario con el objetivo de superar la discusión concentrada en la inflación y la coyuntura para analizar qué condiciones necesita la Argentina para sostener dos décadas de crecimiento.

Durante la reunión con la prensa, Kon explicó que "la propuesta de esta edición es considerar a la estabilidad macroeconómica como el punto de partida para construir una agenda de largo plazo que permita atraer inversión, aumentar la productividad, generar empleo formal, desarrollar talento y mejorar de manera sostenida la calidad de vida".

Sus colegas presentes señalaron también que la sociedad eligió abandonar el statu quo y comenzó a valorar el orden y la estabilidad.

"Interpretan que existe una oportunidad para transformar ese cambio en una construcción duradera, con reglas que puedan atravesar distintos gobiernos", agregó Paoletti.

En el mismo sentido, Kon enfatizó que el mensaje que el evento quiere dejar será que el país debe avanzar "ladrillo sobre ladrillo" para conservar las transformaciones que hayan funcionado, corregir sus deficiencias y evitar que cada alternancia política derrumbe lo realizado para comenzar nuevamente.

Esa continuidad abarca el cumplimiento de los contratos, la independencia de la Justicia, el respeto por la propiedad privada, la previsibilidad regulatoria y el mantenimiento de los compromisos asumidos por el Estado.

Entre ellos aparecen la deuda pública y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta sobre la cual se estructuraron proyectos de largo plazo en minería, energía e infraestructura.

Mignone sostuvo que IDEA también volverá a colocar en discusión la necesidad de una nueva ley de coparticipación federal, que la entidad impulsa desde hace años como parte de un ordenamiento más amplio de las responsabilidades fiscales y tributarias de la Nación y las provincias.

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Durante el Coloquio se presentará un trabajo elaborado por expertos de IDEA en colaboración con otras entidades que reunirá 10 prioridades, organizadas alrededor de la inserción internacional, la estabilidad macroeconómica e institucional, la competitividad, la educación y el empleo.

En ese marco, los directivos de la entidad empresaria aclararon que IDEA no pretende definir un programa de gobierno sino advertir sobre los problemas estructurales y señalar dónde deberían concentrarse las transformaciones.

Paoletti explicó que, en materia macroeconómica, la entidad plantea institucionalizar reglas fiscales y monetarias, resolver los desequilibrios previsionales, reducir las distorsiones tributarias, consolidar una moneda estable, garantizar la independencia del Banco Central y preservar la sostenibilidad externa.

En materia institucional, la agenda detallada por Farinati incluye reglas claras, respeto por el sistema republicano y la división de poderes, protección de la propiedad privada y una Justicia más eficaz, digital y transparente.

En este sentido, Cohen resaltó que los trabajos fueron preparados durante meses por empresarios y especialistas y que la intención es que funcionen como sustento técnico de acuerdos capaces de trascender las elecciones y los cambios de administración.

La mirada de un fondo inversor

Uno de los invitados centrales será Pablo Goldberg, managing director, jefe de Research y portfolio manager de deuda de mercados emergentes de BlackRock.

La Directora Ejecutiva de IDEA adelantó que el ejecutivo de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo explicará qué variables analiza un grupo de esa magnitud antes de invertir en un país.

"Está claro que la evaluación excede los indicadores macroeconómicos e incorpora la seguridad jurídica, la previsibilidad tributaria y regulatoria, el funcionamiento institucional y la posibilidad de planificar a largo plazo", agregó Paoletti.

En ese sentido, Mignone agregó que la participación de Black Rock se producirá en un contexto de expansión global de los mercados de capitales y de competencia entre países para atraer inversiones.

"Cremos que la Argentina posee activos capaces de captar parte de esos fondos, pero necesita transformar sus oportunidades sectoriales en proyectos financiables y previsibles", enfatizó Kon.

Con la moderación de Anna Cohen, el bloque del que participará el ejecutivo del fondo inversor buscará contrastar la mirada de los grandes administradores internacionales de capital con las condiciones que ofrece actualmente el país.

Por su parte, el economista Matías Surt, socio director de Invecq, abordará luego los requisitos para sostener la estabilidad macroeconómica, en tanto Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella, analizará la calidad institucional.

En el caso del funcionamiento de la Justicia será discutido por Jimena de la Torre, representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, y el fiscal general Diego Luciani.

El espejo uruguayo

Otro de los invitados especiales del Coloquio será el ex presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien aportará la experiencia de un país que consiguió preservar reglas y compromisos básicos durante administraciones de diferente signo político.

Según Paoletti, su participación estará vinculada con una de las tesis centrales del encuentro: la estabilidad no se limita al equilibrio fiscal o al descenso de la inflación sino que también comprende el cumplimiento de los contratos, la seguridad jurídica, las instituciones y la decisión de continuar las políticas que funcionaron durante gobiernos anteriores.

El Coloquio analizará además los casos de ocho países que lograron abandonar ciclos prolongados de inestabilidad y desarrollar procesos sostenidos de inversión y crecimiento, entre los que se encuentra Israel y Australia, cuyas experiencias serán incluidas en el estudio internacional preparado para el encuentro.

En este sentido, Esteban Klor, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén e investigador del Institute for National Security Studies, expondrá sobre el caso israelí, en un panel moderado por Juan Farinati, quien agregó que la investigación de IDEA incorporará un diagnóstico específico sobre la posición de la Argentina y buscará vincular los procesos de estabilización con el desarrollo posterior de sectores competitivos.

Capitales y recursos en disputa

Si se toma el recorrido que tendrá el Coloquio por día, la primera jornada del miércoles 30 de septiembre estará dedicada a las transformaciones globales que condicionan las decisiones de inversión.

Paoletti explicó que la agenda abarcará el nuevo orden geopolítico, los mercados financieros, la inteligencia artificial, los cambios demográficos y la creciente demanda de energía y recursos estratégicos.

De hecho, Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de la Universidad Johns Hopkins, analizará la competencia entre las principales potencias y la reconfiguración del comercio internacional.

Por su parte, Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing e integrante de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, se ocupará del escenario financiero.

En tanto que los cambios demográficos y sus consecuencias sobre los patrones de consumo serán abordados por Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends.

Más tarde, Mark Esposito, profesor de Tech Policy en Northeastern University y Faculty Associate de Harvard University, expondrá sobre inteligencia artificial (IA), innovación y aceleración tecnológica.

Sin embargo, los miembros de IDEA aclararon que la IA tendrá un tratamiento transversal debido a sus efectos sobre la productividad, el empleo, la educación, los servicios financieros, los modelos de negocios y la competencia entre empresas.

En el caso del cronograma del evento, Julen Baztarrica, socio de McKinsey y responsable de la práctica de Energía, analizará la demanda mundial de recursos estratégicos. Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek, abordará las nuevas dinámicas del capital.

Su participación tiene que ver con que el diagnóstico de los empresarios de IDEA es que la Argentina tiene una oportunidad para convertirse en proveedora de energía, minerales, alimentos y servicios basados en el conocimiento.

"Para capturarla deberá sumar infraestructura, financiamiento, integración internacional y reglas estables", detalló Mignone.

.Competir después del orden

El segundo eje sobre competitividad que se tratará el jueves 1 de octubre, buscará correr la discusión desde el potencial de los recursos hacia las condiciones concretas para producir, invertir y exportar.

Según anticiparon Kon, Cohen, Paoletti, Farinati y Mignone, la Argentina mostró mejoras en algunos indicadores, aunque mantiene obstáculos tributarios, logísticos, regulatorios y de infraestructura que encarecen la producción.

Por eso, anticiparon que el trabajo que presentará IDEA propondrá fortalecer los sectores que ya cuentan con ventajas competitivas y acompañar la transformación de las actividades que enfrentan mayores dificultades.

También pondrá responsabilidades sobre el sector privado: las empresas deberán incorporar tecnología, mejorar sus procesos y asumir el desafío de competir en los mercados internacionales.

Como parte de esa mirada, Ryan McInerney, CEO global de Visa, expondrá sobre innovación y competencia, además de ocupar gran parte de su presentación explicando la intervención de la IA por las inversiones que la compañía viene realizando en prevención de fraudes, procesamiento de operaciones y personalización de servicios.

Luego se desarrollará el panel "Empresas en primera persona", que estará integrado por Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano’s; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.

Los ejecutivos analizarán las dificultades para competir desde el país y las transformaciones que deben asumir las propias compañías para mejorar su productividad.

Una emergencia educativa

Otro de los principales reclamos que dejarán los empresarios durante el evento tendrá que ver con la educación, que será presentada como una de las principales restricciones para sostener un proceso prolongado de crecimiento.

Al respecto, Cohen señaló que el país atraviesa una emergencia educativa y advirtió que, aunque conserva niveles elevados de cobertura escolar, los resultados de las evaluaciones muestran dificultades para convertir los años de escolarización en conocimientos efectivos.

"El diagnóstico es que el capital cognitivo se encuentra comprometido y que, si la economía vuelve a crecer durante varios años, la escasez de trabajadores capacitados puede convertirse en un límite para la inversión", sostuvo la tesorera de IDEA y miembro del Grupo Cohen.

En este sentido, anticipó que el trabajo elaborado por IDEA identifica seis prioridades: mejorar los sistemas de información y medición, garantizar las condiciones básicas de aprendizaje, rediseñar el federalismo educativo, reformular la carrera docente, recuperar los conocimientos fundamentales y adecuar el sistema a las habilidades y profesiones que demandará la economía.

De la charla en donde se detallarán estos temas participarán Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella; y Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía.

Luego, Luciana Paoletti presentará las conclusiones del trabajo y la agenda educativa de la entidad.

El costo de la informalidad

La tercera jornada del día viernes 2 de octubre estará dedicada a la transformación del empleo y el punto de partida será la expansión de la informalidad y su impacto sobre la recaudación, el sistema previsional y la calidad del trabajo.

La discusión incluirá el multiempleo, las modalidades flexibles, las plataformas digitales y la automatización. También analizará los cambios que atraviesan sectores como salud, tecnología y turismo.

Farinati señaló que la pérdida de determinados puestos tradicionales está siendo absorbida parcialmente por nuevos formatos laborales y advirtió que "el desafío será incorporar esas modalidades al sistema formal y generar empleos capaces de sostener aportes, cobertura social y mejores ingresos".

En este sentido, Santiago Bulat, economista jefe de IDEA, presentará el diagnóstico sobre esta problemática y luego habrá una charla de la que participarán Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC; Diego García, director general de CVC Corp Argentina; Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity; y Sofía Vago, CEO de Accenture.

El planteo vinculará la recuperación salarial con la capacidad de las empresas para generar mayor valor y la visión que buscará ser transmitida durante la presentación es que una mejora sostenible de los ingresos necesita inversión, productividad y crecimiento durante varios períodos presidenciales.

La nueva construcción del poder

El programa del viernes sumará un panel con dirigentes jóvenes provenientes de los principales espacios políticos del cual participarán Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo; Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Juan Manuel López, exdiputado de la Coalición Cívica; y Nicolás Pakgojz, legislador porteño de La Libertad Avanza.

Luego se desarrollará otro bloque en el que se analizará cómo se construye influencia en una sociedad atravesada por las redes sociales, la fragmentación política y los cambios en el consumo de información.

Esa charla tendrá como speakers a Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido.

La conversación cruzará las miradas del sindicalismo, la política y los medios para analizar cómo los nuevos formatos de comunicación modifican la representación de intereses y la construcción del poder.

Las señales del Gobierno

Como todos los años, el board de IDEA cursa las invitaciones de turno a la plana mayor del gobierno nacional y a los máximos referentes del arco político.

Pero como en esta oportunidad el Coloquio se desarrollará en forma casi simultánea con un evento organizado por el Poder Ejecutivo en la ciudad de París, es más que probable que haya una ausencia masiva de funcionarios en Mar del Plata.

Ocurre que, a partir del 30 de septiembre se llevará a cabo en la capital francesa la llamada "Argentina Week en París", a modo de cumbre política y empresarial organizada por el gobierno argentino.

Su principal objetivo es atraer inversiones europeas, ampliar mercados y promover la producción argentina en sectores estratégicos como energía, minería, agro, infraestructura, tecnología e inteligencia artificial.

El evento tendrá lugar hasta el 2 de octubre con actividades centrales y reuniones de negocios que se concentrarán a lo largo de estas tres jornadas.

La cumbre contará con una delegación argentina de alto perfil político y empresarial que será encabezada por el presidente Javier Milei, y de la que también formarán parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien coordina la agenda.

Teniendo en cuenta esa superposición de eventos, los organizadores del Coloquio descartan la presencia de Milei en Mar del Plata y, en el caso de Caputo, anticiparon que dejará un video grabado para ser escuchado durante la jornada del jueves.

En el mismo sentido, el canciller Pablo Quirno figura en la apertura del programa para exponer sobre la estrategia argentina de inserción internacional.

En tanto, la senadora Patricia Bullrich participará el jueves en un bloque dedicado a la agenda del Senado y también formará parte de un almuerzo.

Además, se mantienen las conversaciones para poder contar con un espacio reservado para la Cámara de Diputados y Diego Santilli aparece entre las posibles figuras, pero su presencia todavía no fue confirmada.

El cierre del viernes incluye una intervención del Poder Ejecutivo que permanece sujeta a confirmación, aunque las palabras finales estarán a cargo de Santiago Mignone, presidente de IDEA.