Se conoció el ranking mundial de aerolíneas y Aerolíneas quedó cuarta en Sudamérica

El ranking de Skytrax reconoció a las principales compañías aéreas del mundo y también distinguió a empresas de distintas regiones y categorías

Singapore Airlines se quedó con el máximo reconocimiento de los World Airline Awards de Skytrax y volvió a ocupar el primer puesto mundial en 2026. Es la sexta vez que la compañía de Singapur obtiene esta distinción.

Para los pasajeros argentinos, el certamen también dejó un dato local: Aerolíneas Argentinas quedó cuarta entre las compañías de Sudamérica en la categoría de mejor personal de aerolínea, detrás de LATAM, Azul y JetSMART.

Se trata de una categoría específica de los premios, diferente de la clasificación general. En esta última, Qatar Airways terminó segunda y Cathay Pacific Airways, tercera.

Cómo quedó el ranking mundial

La ceremonia de los World Airline Awards se realizó en el hotel Langham de Londres, con representantes de compañías aéreas y tripulaciones de cabina. Allí se conocieron los resultados de la encuesta internacional de satisfacción de pasajeros realizada por Skytrax, consultora británica especializada en aviación.

El ranking mundial de 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Singapore Airlines Qatar Airways Cathay Pacific Airways ANA All Nippon Airways Turkish Airlines Emirates Air France Hainan Airlines Japan Airlines Korean Air

La categoría evalúa específicamente la atención y el desempeño de las tripulaciones y del personal de las compañías, dentro de los distintos premios que entrega Skytrax además de su ranking general.

Qué otros premios entregó Skytrax

Para Singapore Airlines, el resultado de 2026 prolonga una trayectoria que ya incluye cinco victorias anteriores. La empresa había sido elegida número uno en 2023 y 2018, además de conseguir tres primeros puestos durante la década de 2000. Qatar Airways, que esta vez quedó segunda, había liderado la clasificación nueve veces en los últimos 15 años.

La compañía de Singapur también obtuvo otros dos reconocimientos durante la ceremonia: fue distinguida por ofrecer la mejor clase económica y recibió el premio al mejor servicio de catering a bordo.

Goh Choon Phong, director ejecutivo de Singapore Airlines, destacó ante CNN el trabajo de los empleados y definió el reconocimiento como un "testimonio de la dedicación y el profesionalismo" de los trabajadores de la compañía.

La competencia por el pasajero premium

Los premios se conocieron en un momento de presión para la industria aérea. Entre los factores que afectan al sector aparecen el conflicto con Irán, la invasión rusa de Ucrania, el aumento del precio del petróleo, las demoras en las entregas de aeronaves y las tensiones internacionales vinculadas con Estados Unidos.

En ese escenario, las compañías compiten también por los pasajeros que realizan un mayor gasto. Las propuestas de las aerolíneas incluyen servicios diferenciados en cabinas premium, salas VIP, conectividad y prestaciones a bordo.

Mark Nasr, vicepresidente ejecutivo de Air Canada, señaló a CNN que el aumento de los costos de combustible lleva a las empresas a buscar viajeros dispuestos a pagar tarifas más elevadas por servicios adicionales. El ejecutivo también destacó el crecimiento de los viajes de lujo y la competencia por captar a ese público.

Edward Plaisted, director ejecutivo de Skytrax, sostuvo que la competencia entre las compañías sigue impulsando cambios en la experiencia de los pasajeros.

"La experiencia del pasajero, impulsada principalmente por la creciente competencia en el sector, mejora constantemente", declaró Plaisted a CNN. El ejecutivo agregó que sería necesario un acontecimiento de gran magnitud, como los atentados del 11 de septiembre de 2001, para provocar una transformación profunda de esa tendencia.

Los premios que recibieron otras aerolíneas

El ranking general fue acompañado por reconocimientos específicos para compañías de distintas regiones y servicios.

Qatar Airways fue elegida como la mejor aerolínea de Medio Oriente y también recibió premios por su clase ejecutiva, conectividad Wi-Fi y sala VIP de clase ejecutiva.

Cathay Pacific, tercera en la clasificación mundial, obtuvo los reconocimientos a la mejor tripulación de cabina y a la mejor sala de primera clase.

Entre las compañías que quedaron fuera del top 10 también hubo varios premios.

STARLUX: alcanzó la categoría de cinco estrellas de Skytrax y fue distinguida por la limpieza de sus cabinas .

alcanzó la categoría de cinco estrellas de Skytrax y fue distinguida por la . Air France: recibió el premio a la mejor primera clase .

recibió el premio a la . EVA Air: fue reconocida por su clase turista superior .

fue reconocida por su . Bangkok Airways; fue elegida como la mejor aerolínea regional del mundo y de Asia.

Por regiones, Ethiopian Airlines quedó al frente de África, LATAM fue la mejor de Sudamérica, Turkish Airlines lideró Europa y Air Canada encabezó Norteamérica. La empresa canadiense también recibió un premio por el servicio de comidas en sus salas VIP de clase ejecutiva.

En el segmento de bajo costo, las compañías destacadas fueron AirAsia, Scoot, Vueling, Eurowings e Iberia Express.