La recuperación de la oferta cambió el equilibrio del mercado automotor y obligó a las empresas a redoblar la competencia por cada operación

Estos últimos aplican ofertas, buscan clientes en el interior y organizan eventos para atraer compradores.

La llegada de más importados y nuevos modelos intensifica la competencia entre marcas y concesionarios.

El mercado automotor argentino pasó de escasez a sobreoferta con la apertura importadora, provocando una caída en la demanda.

Durante los años de restricciones a las importaciones, el principal problema del negocio automotor argentino era conseguir vehículos.

La oferta limitada, las demoras en las entregas y la falta de modelos reducían las posibilidades de elección y colocaban a terminales y concesionarios en una posición favorable frente al comprador.

Con el cambio de gobierno y la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, ese escenario se modificó a partir de la normalización del abastecimiento, el ingreso de nuevos modelos y la expansión de las importaciones.

Esos tres factores contribuyeron a recomponer la oferta, pero el cambio coincidió con una demanda que perdió impulso, con un mercado que, si bien dejó de estar dominado por la escasez, entró en una etapa en la que varias empresas disputan a un consumidor más selectivo.

Los patentamientos permiten dimensionar esa transformación si se tiene en cuenta que, de acuerdo al informe de patentamiento del INDEC, durante agosto pasado se registraron 44.415 vehículos, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025 y un 1,5% por debajo de julio.

Los datos corresponden al último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que también muestra que entre enero y agosto se patentaron 385.091 unidades, con una baja interanual acumulada del 13,3%.

Si bien los números evidencian que el mercado conserva un volumen considerable, también muestran que ya no crece al ritmo necesario para absorber con facilidad la cantidad de unidades y alternativas disponibles.

Esa pérdida de dinamismo del sector trasladó la necesidad de lograr mayores y mejores objetivos a los puntos de venta que ahora necesitan diferenciar precios, condiciones de financiación, equipamiento y servicios para convencer a potenciales clientes de poder comparar más marcas antes de decidir una compra.

Cómo impacta la llegada de autos importados al mercado argentino

En este sentido, la mayor disponibilidad de modelos se explica, en buena medida, por el avance de los vehículos importados.

El último informe del INDEC muestra que, de los 31.127 automóviles patentados en junio pasado, 26.384 habían sido fabricados fuera del país, lo cual marca un porcentaje del el 84,8% del total.

La diferencia entre ambos segmentos también fue significativa teniendo en cuenta que, mientras los patentamientos de automóviles nacionales cayeron un 49,5% interanual durante ese mes, los importados retrocedieron apenas un 3,3%.

De hecho, la apertura importadora permitió ampliar los catálogos de las marcas que ya operaban en la Argentina y facilitó la llegada de nuevos jugadores, principalmente asiáticos que, a los modelos tradicionales, les sumaron más opciones híbridas y eléctricas.

Se trata de un segmento impulsado además por el régimen que permite importar determinadas unidades electrificadas con un arancel extrazona del 0%, beneficio de arancel cero para vehículos híbridos, eléctricos y a hidrógeno cuyo valor FOB no supere los u$s16.000.

A pesar de que la medida todavía favorece a una porción acotada del mercado automotriz local, contribuye a extender la variedad de marcas, tecnologías y precios, una diversidad que para los concesionarios implica competir con más alternativas dentro de un volumen de ventas que se redujo.

Financiación y bonificaciones para reactivar la venta de vehículos

Frente a esa combinación, las bonificaciones, los descuentos y el financiamiento vuelven a ocupar un lugar central, al punto de desastar una fuerte tensión entre las concesionarias.

Esto se debe a que las empresas necesitan bajar la barrera de entrada mediante créditos, tasas promocionales o mejores condiciones de entrega, pero también generar nuevas oportunidades de contacto con los potenciales compradores.

Esa necesidad amplía el interés por las principales plazas del interior como parte de una nueva estrategia para responder a un mercado con más oferta y menos operaciones.

El interior entra en el radar

En el caso de las concesionarias, la ecuación que ahora analizan se basa en admitir que cuando la demanda se retrae, existe la necesidad de ofrecer mayores incentivos para reforzar su presencia allí donde todavía existe escala comercial.

En ese contexto, muchas empresas salieron a poner el foco mayormente en el interior, especialmente en regiones donde, además de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, existe un fuerte potencial de demanda de unidades.

Una de esas provincias es Santa Fe, que ocupa un lugar relevante en ese mapa si se observa que en junio pasado concentró 3.038 patentamientos de automóviles, equivalentes al 9,8% del total nacional.

Se convirtió, de ese modo, en el cuarto distrito con mayor participación, detrás de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Si bien, la actividad provincial también registró una baja interanual del 11,6%, sostuvo una cuota superior a la de mercados como Mendoza, Tucumán o Entre Ríos.

Y dentro de Santa Fe, Rosario es la zona de mayor posibilidad de ventas ya que combina población, actividad empresaria, una amplia zona de influencia y una red de concesionarios que atiende tanto a consumidores urbanos como a clientes vinculados con la producción y los servicios.

Pruebas de manejo de autos híbridos y eléctricos en Rosario

Ese es el contexto en el que se realizará Rosario Car Show, una exposición que reunirá a marcas, concesionarios y proveedores entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre próximos en Portal Rosario Shopping.

El encuentro ocupará 2.000 metros cuadrados y funcionará de 13 a 22 durante sus tres jornadas, con una entrada general que costará $20.000.

La organización proyecta reunir a más de 30 marcas que contarán con stands propios para aprovechar esa dinámica compradora de la zona y tratar de poner en marcha el plan de seducción de compradores del interior.

Para generar un poco más de atractivo, los organizadores del evento optaron por una ambientación que estará inspirada en películas como "Rápidos y Furiosos".

Pero la propuesta irá más allá de la puesta en escena ya que el recorrido de la feria estará dividido en sectores destinados a vehículos eléctricos, híbridos y a combustión, modelos premium, automóviles clásicos, motocicletas y unidades previstas para llegar al mercado durante el 2027.

Habrá una zona denominada The Luxury Collection, que concentrará los automóviles de alta gama, elegidos por su diseño, tecnología, equipamiento y prestaciones.

En tanto, en el sector que se llamará The Classics se mostrarán vehículos antiguos y de colección, mientras que las motocicletas tendrán un espacio propio dentro del salón.

Las nuevas formas de movilidad completarán esa oferta con modelos eléctricos e híbridos y desarrollos relacionados con eficiencia energética, conectividad y seguridad.

La exhibición tendrá su principal instancia comercial en Test Drive Zone, donde los visitantes podrán conducir algunos de los vehículos aportados por las marcas participantes.

La prueba permitirá conocer el manejo, las prestaciones y el equipamiento de cada modelo, además de ser una herramienta relevante para las empresas nuevas y para los vehículos electrificados, cuya compra todavía genera consultas sobre autonomía, infraestructura de carga, mantenimiento y costos de utilización.

El recorrido se completará con Speakers, un espacio de charlas sobre automóviles eléctricos e híbridos, instalación de cargadores, nuevas tecnologías y transformaciones en la movilidad.

Las actividades estarán dirigidas tanto a quienes evalúan cambiar su vehículo como al público interesado en conocer los nuevos sistemas de propulsión.

La programación incorporará además Kids Playground, un sector recreativo para los chicos, y The Motor Café, con cafés, bebidas y propuestas gastronómicas con los que se buscará ampliar la convocatoria familiar y extender la permanencia del público dentro de la exposición.

El negocio detrás del salón

Rosario Car Show ofrecerá dos modalidades de participación para las empresas ya que, por un lado estará Showcase, que permitirá contratar módulos de hasta 60 metros cuadrados, mientras que Signature tendrá espacios de hasta 80 metros cuadrados y una ubicación preferencial dentro del piso de exhibición.

La organización contempla también bonificaciones para las empresas que contraten varios espacios destinados a diferentes marcas, opción que apunta especialmente a grupos de concesionarios que representan a más de una terminal o importador en la región.

Para los expositores, el salón permitirá reunir presentación de novedades, asesoramiento, experiencias de manejo y atención de potenciales compradores en un mismo lugar.

La feria sale al encuentro del público

La lógica comercial de Rosario Car Show también explica la elección de Portal Rosario, donde la exposición llevará los vehículos a un espacio por el que ya circulan miles de potenciales compradores.

El centro comercial de Cencosud, inaugurado en 2004, cuenta con 150 locales y recibe alrededor de 250.000 visitas mensuales, según la Cámara Argentina de Shopping Centers.

La ubicación también aportará estacionamiento, gastronomía y otros servicios necesarios para sostener una propuesta de nueve horas diarias.

Las fechas agregarán otro factor de convocatoria, teniendo en cuenta que el domingo 25 de octubre está previsto el regreso del Turismo Carretera a Rosario, por lo que ambas actividades compartirán un fin de semana dedicado al mundo automotor que podrá atraer visitantes de otras localidades de Santa Fe y provincias cercanas.

Rosario Car Show tendrá además un propósito solidario: será a beneficio de la Fundación Alas para Soñar, una organización que acompaña a niños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.