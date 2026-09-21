La Ciudad busca sponsor para Cafecito BA, su multitudinaria feria de café

El gobierno porteño abrió el patrocinio para un ciclo que ya reunió a más de 350.000 personas y recorrió Palermo, Belgrano y Caballito

Tendrán tiempo hasta el 22 de septiembre para esta feria gastronómica.

La Ciudad de Buenos Aires abrió una convocatoria para que una empresa aporte dinero, bienes o servicios a Cafecito BA, la feria que creó en 2025 y que, durante sus primeras siete ediciones, reunió a más de 350.000 personas y 150 cafeterías y pastelerías.

El llamado comenzó el 18 de septiembre pasado, permanecerá abierto hasta este 22 del mismo mes y los interesados deberán presentar las acciones de difusión que proponen, el aporte ofrecido y los valores de la marca que buscan asociar con el evento.

La convocatoria fue lanzada por la Dirección General de Planificación y Vinculación Estratégica de Eventos y alcanza al activo Cafecito BA, que permanece bajo la jurisdicción de la Dirección General de Desarrollo Gastronómico, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Productivas del Ministerio de Desarrollo Económico porteño.

La decisión llega después de que la Ciudad probó el formato, lo llevó a diferentes barrios y amplió su programación.

El patrocinio incorpora ahora un sponsor privado a un encuentro que combina gastronomía, entretenimiento y un mercado en el que el 86,5% de los hogares argentinos consume café.

Cafecito BA: una marca para toda la feria

En ese contexto, la Ciudad convocó a personas y empresas privadas a presentar "nuevas y/o mejores propuestas de patrocinio", con ofertas que pueden incluir aportes en efectivo, bienes o servicios.

Cada presentación deberá detallar también las acciones de difusión previstas y los valores de la marca que pretende vincularse con Cafecito BA.

Esos elementos permitirán comparar las propuestas recibidas durante los cinco días de la convocatoria.

La convocatoria explica además que el patrocinio comprende al evento completo y se diferencia de la participación de los locales gastronómicos, teniendo en cuenta que las cafeterías y pastelerías cuentan con puestos en los que venden sus productos durante cada edición.

El sponsor, en cambio, asociará su identidad con el desarrollo general de la feria, proceso que fue firmado por Julieta Vegas Rodríguez, directora general de Planificación y Vinculación Estratégica de Eventos.

BA Capital Gastronómica, el activo que ya construyó la Ciudad

Cafecito BA nació en 2025 como parte de BA Capital Gastronómica, el programa utilizado por el Gobierno porteño para promocionar bares, restaurantes, mercados, pizzerías, cafeterías y otros comercios del sector.

La feria trasladó al espacio público la costumbre porteña de reunirse alrededor de un café y les dio una vidriera a cafeterías, tostadores, pastelerías y emprendimientos gastronómicos.

El formato sumó a los puestos de venta una programación con música, cine al aire libre, espacios de lectura, clases de cocina, actividades infantiles y propuestas relacionadas con el café.

La entrada fue gratuita y los encuentros se realizaron durante los fines de semana y durante 2025 se organizaron siete ediciones de las que participaron más de 150 cafeterías y pastelerías y asistieron más de 350.000 personas.

Esas cifras explican el valor comercial que alcanzó el evento antes de abrirse al patrocinio, teniendo en cuenta además que concentra en un mismo espacio a marcas, locales gastronómicos y consumidores, con jornadas que se extienden desde la mañana hasta la tarde o la noche.

Durante lo que va de este 2026, la primera edición se realizó el 18 y 19 de abril en la Plaza de las Naciones Unidas, junto a la Floralis Genérica. Participaron más de 25 puestos, con cafés desde $4.000 y productos de pastelería desde $3.500, además de una programación que incluyó un recital de Los Pericos, música en vivo, cine inmersivo, juegos familiares, un espacio de lectura, lectura de borra y una "coffee rave".

Ferias en las plazas: un formato que recorrió los barrios

Si bien la Plaza de las Naciones Unidas se convirtió en el escenario principal de Cafecito BA, el gobierno porteño también utilizó la feria para llevar actividades gastronómicas gratuitas hacia otros espacios verdes.

En mayo pasado, el encuentro se desarrolló en la Plaza República del Perú, en Palermo; en junio, llegó a las Barrancas de Belgrano y el 1° y 2 de agosto se instaló en el Parque Rivadavia, en Caballito.

Cafecito BA regresó el 5 y 6 de septiembre a la Plaza de las Naciones Unidas, cuando reunió a 22 cafeterías y fue escenario de la elaboración del alfajor más grande del mundo, encabezada por el streamer Spreen y certificada por Guinness World Records.

Consumo de café: más de 200 tazas por habitante

El encuentro busca, de alguna manera, aprovechar el fanatismo del argentino por el café al punto que, según datos publicados por Nestlé Argentina, cada persona consume en el país un promedio de un kilo de café al año, equivalente a unas 208 tazas.

El relevamiento indica que la categoría alcanza al 86,5% de los hogares y que el desayuno concentra el 42% de las ocasiones de consumo, mientras otro 24% se registra entre el almuerzo y la cena, 12% después de cenar y 10% durante el almuerzo.

El café tostado y molido representa el 39% del mercado y el instantáneo concentra otro 37%. Las cápsulas y el café en grano alcanzan una participación del 8% cada uno.

La distribución muestra un mercado todavía dominado por los formatos tradicionales, pero con nuevos segmentos que ganaron espacio mediante cápsulas, máquinas domésticas, granos y el auge de las cafeterías de especialidad en el territorio porteño

De todos modos, el país depende principalmente de las compras externas para abastecer esa demanda, con granos utilizados por la industria local que provienen especialmente de Brasil, Colombia y Perú.

Durante el 2025, el país importó productos comprendidos en la partida internacional del café por u$s249,5 millones, de acuerdo con la base Comtrade de Naciones Unidas

Sobre ese producto importado se desarrolla una cadena que incluye tostado, molienda, elaboración de café soluble, cápsulas, envasado, distribución, máquinas y venta gastronómica.

La competencia detrás de cada taza

Cabrales y La Virginia se encuentran entre las compañías argentinas con mayor trayectoria en tostado, envasado y distribución de café. Compiten tanto en supermercados como en el abastecimiento de bares, restaurantes y hoteles, aunque también deben disputar el mercado acon marcas globales como Nestlé, que opera con Nescafé en café soluble y otros productos de consumo masivo.

También participa con Nespresso en cápsulas y máquinas, y distribuye la línea Starbucks at Home.

Otro actor importante es Bonafide, que combina la comercialización de café y golosinas con una red de cafeterías franquiciadas que también compiten Café Martínez, Starbucks, Havanna y Juan Valdez.