Messi y Meliá cumplen un año de alianza y avanzan con la expansión de MiM Hotels

A un año de la incorporación de MiM Hotels a Meliá, Gabriel Escarrer y Leo Messi analizaron en Miami el crecimiento del negocio y su expansión

El negocio hotelero vinculado a Leo Messi atraviesa una nueva etapa de crecimiento. A un año del acuerdo con Meliá Hotels International, el futbolista mantuvo una reunión en Miami con Gabriel Escarrer, presidente y CEO de la compañía, para analizar la evolución de la asociación y definir los próximos proyectos.

El encuentro tuvo lugar luego del partido entre Inter Miami y San Diego FC y permitió a los socios repasar el camino recorrido desde el inicio de la alianza. Escarrer publicó posteriormente una imagen junto a Messi y puso el foco en la continuidad del proyecto conjunto.

El ejecutivo describió la reunión como "un momento perfecto para hacer balance y mirar hacia el futuro, revisando nuestros planes de expansión conjuntos, y para reafirmarnos en la importancia de contar con los mejores partners, lo que suele coincidir con las mejores personas, como es el caso".

Qué hoteles forman parte del acuerdo

La asociación entre ambas partes tiene como eje a MiM Hotels, la cartera hotelera vinculada a Messi. Desde el 1 de noviembre de 2025, Meliá asumió la gestión de estos establecimientos como parte de su estrategia de crecimiento y los incorporó al universo de The Meliá Collection.

La cartera reúne actualmente seis hoteles. Los establecimientos están distribuidos entre Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, destinos turísticos de España y Europa.

El primer aniversario de la alianza encontró a Meliá y Messi con esta red de seis establecimientos bajo gestión de la cadena y con la intención de continuar trabajando en una agenda de expansión conjunta.

Meliá también amplía su presencia en Argentina

La expansión de Meliá Hotels International también alcanzó al mercado argentino. A comienzos de 2026, la cadena incorporó a Casa Lucia, ubicado en Buenos Aires, a The Meliá Collection, la marca que reúne establecimientos de perfil independiente dentro de su portfolio internacional.

El hotel se convirtió así en el primero de The Meliá Collection en América, en línea con la estrategia de la compañía de ampliar la presencia de esta marca en nuevos mercados.

La incorporación de Casa Lucia permite sumar a la operación local de Meliá un establecimiento dentro de una de sus principales propuestas de hotelería de alta gama, más allá de los hoteles vinculados a Messi.

El mercado inmobiliario de Miami y el peso de los compradores argentinos

El mercado inmobiliario de Miami mantiene un fuerte atractivo entre los inversores internacionales y registra una participación destacada de compradores latinoamericanos. Entre ellos, los argentinos ocupan uno de los primeros lugares en cantidad de operaciones.

En Miami-Dade, los compradores argentinos concentraron el 12% de las operaciones realizadas por extranjeros, una participación que los ubicó en el segundo lugar entre las nacionalidades con mayor presencia, detrás de los compradores colombianos.

La actividad inmobiliaria también mostró una evolución positiva. Las operaciones registraron un crecimiento interanual del 7,9%, mientras que las transacciones correspondientes a propiedades valuadas en más de u$s1 millón avanzaron un 14,7%.

En términos de volumen, las operaciones alcanzaron los u$s2.300 millones. A su vez, casi el 40% de las compras se concretó al contado, lo que muestra el peso de las operaciones realizadas sin financiamiento dentro del mercado inmobiliario de Miami.

El mercado combina una fuerte presencia de compradores internacionales con una actividad relevante en el segmento de propiedades de mayor valor.