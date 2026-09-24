Estudio Boggiano, una firma contable especializada en pymes, lanzó Prove.ar, una plataforma que reúne licitaciones, contrataciones y pedidos de cotización publicados por organismos públicos y empresas. La idea es acercarle oportunidades de negocio a compañías que ven caer sus ventas y no tienen tiempo para recorrer, una por una, las páginas donde aparecen nuevas convocatorias.

En muchas PyMEs, la búsqueda de clientes no queda en manos de un área comercial con tiempo de sobra. La persona que podría mirar una licitación está resolviendo pagos, atendiendo proveedores, contestando WhatsApp o tratando de cumplir con un pedido. En un escenario de caída de la demanda, cuando se entera de una convocatoria, a veces ya cerró. O llega a leer el pliego y descubre demasiado tarde que no cumple con un requisito.

Ese fue el punto de partida de Walter Boggiano, creador de Prove.ar y titular del estudio. "Las pymes están muy preocupadas porque les mermaron las ventas. A la vez, vemos que hay un montón de oportunidades que no conocen", dijo.

La plataforma se lanzó hace pocos días. Releva cerca de 1.100 organismos nacionales, provinciales, municipales y privados, según detalló Boggiano. Cada 24 horas actualiza la información, incorpora nuevas búsquedas y baja las que ya vencieron. Después las ordena en 24 rubros, desde alimentos y construcción hasta tecnología, salud, transporte y mantenimiento.

Una empresa de alimentos, por ejemplo, no recibe un listado interminable de llamados de construcción, salud o telecomunicaciones. Le llegan las búsquedas relacionadas con lo que fabrica, vende o puede prestar. A partir de allí, puede decidir si vale la pena profundizar.

No todas las convocatorias son grandes obras ni compras inalcanzables. Hay pedidos de insumos, equipamiento, servicios, mantenimiento y productos que pueden resultar compatibles con una fábrica, un comercio o una empresa de servicios. El problema es que la información está dispersa y las compañías que ya tienen capacidad instalada no siempre saben dónde buscar. La propuesta aparece tras un mes en el que las ventas minoristas PyMes descendieron en términos reales.

Según pudo constatar Boggiano, hay unas 550.000 pymes argentinas con personal y estructura para cotizar y venderle a un organismo o a otra empresa. Sin embargo, sostiene que poco más de 2.000 figuran en los registros de proveedores que relevó.

Prove.ar funciona por suscripción y cuesta $45.000 mensuales. Boggiano sostiene que buscó fijar un valor al alcance de las PyMEs. "La idea es que sea un gasto accesible. La plataforma y la inteligencia artificial tienen un costo, pero queremos que la pyme pueda acceder; si no, de vuelta volvemos a excluir", afirmó.

Los requisitos para ingresar a la plataforma de licitaciones

Para usar la plataforma, el requisito inicial es contar con certificado pyme. No hace falta estar inscripto como proveedor del Estado. La empresa puede recibir las alertas, conocer una convocatoria y evaluar si está en condiciones de participar. Si decide avanzar, podrá completar después la inscripción que exija ese proceso.

Luego completa una ficha con información básica sobre su actividad y sus condiciones formales. Son diez datos que le permiten al sistema vincular a cada pyme con las oportunidades que mejor encajan con lo que fabrica, vende o puede prestar.

El usuario recibe una alerta con una breve descripción del pedido. Si el producto o servicio encaja, accede al pliego. Allí aparece el detalle de la compra, plazos, formas de entrega, antecedentes, habilitaciones, garantías y demás condiciones.

"Hay PyMEs que cotizaron y, cuando ya habían avanzado, se encontraron con que les pedían dos años de antigüedad. Tenían la inscripción, el estatuto y todo lo formal, pero perdieron tiempo porque ese requisito no lo cumplían", contó Boggiano.

Para reducir ese riesgo, la plataforma usa inteligencia artificial para leer el pliego y compararlo con los datos cargados por cada empresa, entre ellos antigüedad, contrato social, habilitaciones y permisos. El sistema marca si, en principio, la oportunidad es compatible o si hay un punto que puede trabar la presentación.

"Hay gente acostumbrada a que un cliente la llame por WhatsApp y le haga un pedido. Leer un pliego le puede resultar completamente ajeno. Pero hoy hay que abrir el mercado", sostuvo el contador.

Por ahora, el modelo se apoya en el abono de las empresas usuarias. Boggiano no trazó una proyección de facturación ni de suscriptores, aunque puso una referencia sobre el mercado potencial. "Si se sumara apenas 1% de esas 500.000 PyMEs, serían 5.000 empresas que pueden entrar al mercado para ofertar y tener oportunidades de crecer", afirmó.

En una segunda etapa, Estudio Boggiano planea sumar asesoramiento para las compañías que necesiten preparar documentación o resolver dudas antes de cotizar.

Por lo pronto, Boggiano prefiere concentrarse en que las empresas usen la herramienta. "Con que una pyme consiga un cliente, para nosotros ya se cumplió el objetivo", concluyó.