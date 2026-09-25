Electrolux abandona la producción local después de 100 años y cierra su fábrica de Rosario

El cierre de la planta impacta en la industria del país y suma 180 despidos, mientras la compañía continuará vendiendo productos importados

Esta decisión busca eficiencia global y responde a la dinámica del mercado y el aumento de importaciones.

Electrolux dejará de fabricar electrodomésticos en la Argentina y cerrará la planta que tiene en Rosario, donde actualmente trabajan alrededor de 180 personas. La multinacional sueca mantendrá su presencia comercial en el país con las marcas Electrolux y Gafa, aunque a partir de ahora los productos llegarán desde fábricas que el grupo posee en otros mercados.

La decisión completa un proceso de reducción de la estructura industrial que se aceleró durante el último año. La compañía había discontinuado la fabricación de heladeras meses atrás y mantenía activas algunas líneas de freezers y lavarropas. Ahora resolvió cesar completamente la manufactura local desde el 26 de septiembre.

En un comunicado, Electrolux explicó que la medida surge "como parte de una revisión estratégica de sus operaciones en Argentina" y que decidió "evolucionar hacia un modelo de abastecimiento global, apoyado en la red internacional de producción del Grupo". La empresa confirmó además que "cesará sus actividades de manufactura local" con el cierre del establecimiento rosarino.

La fábrica venía achicándose desde hace meses

La fábrica venía atravesando una reducción progresiva de su actividad y de su plantel. En octubre de 2025, Electrolux implementó suspensiones rotativas que alcanzaron a unos 400 trabajadores, en medio de una caída de las ventas y un aumento de los stocks.

El ajuste continuó este año. En marzo, la compañía abrió un programa de retiros voluntarios para reducir su dotación. La propuesta incluía el pago del 100% de la indemnización calculada bajo el esquema anterior a la reforma laboral y tres salarios adicionales. Según fuentes gremiales, más de 130 empleados se habían anotado para adherir.

Poco después, Electrolux avanzó sobre la producción. Dejó de fabricar heladeras, una de las líneas históricas de la compañía, y mantuvo una estructura más reducida para producir freezers y lavarropas.

Con el cierre definitivo, la incertidumbre se trasladó a los alrededor de 180 empleados que todavía forman parte de la planta. Electrolux no informó en su comunicado cuántas desvinculaciones implicará la decisión.

La empresa aseguró que es "consciente del impacto que esta decisión tiene en las personas involucradas" y sostuvo que llevará adelante el proceso "con responsabilidad, respeto y cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente". También prometió brindar "el acompañamiento correspondiente durante la transición".

Por qué la multinacional apuesta ahora al abastecimiento desde el exterior

La multinacional enmarcó la salida de la producción argentina dentro de una reorganización más amplia de su negocio. Según explicó, la medida forma parte de su plan para "mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de sus operaciones a nivel global".

La compañía agregó que responde a "la evolución de las dinámicas del mercado global y a la transformación del modelo operativo de la industria", y sostuvo que el objetivo es "asegurar la sostenibilidad de la operación en el largo plazo".

El giro se produce en un mercado local que viene mostrando cambios importantes. Según NielsenIQ, entre enero y mayo de este año las ventas de electrodomésticos medidas en unidades cayeron 3% interanual. El desempeño, sin embargo, fue dispar y la línea blanca creció 7% en el mismo período.

A la evolución del consumo se suma una mayor presencia de productos importados. El fenómeno alcanzó particularmente al mercado de lavarropas, donde las compras al exterior crecieron con fuerza y China ganó participación como proveedor.

En septiembre, el Gobierno cerró además la investigación antidumping iniciada por Drean sobre el ingreso de lavarropas chinos sin establecer derechos antidumping definitivos. La resolución dejó sin recargos adicionales a buena parte de esos equipos.

Qué pasará con Electrolux y Gafa en el mercado argentino

Pese al final de su etapa industrial, Electrolux no se retira de la Argentina. La multinacional seguirá comercializando Electrolux y Gafa y abastecerá esos negocios mediante su estructura internacional.

"Electrolux Group reafirma su compromiso con Argentina, donde opera desde hace 100 años", afirmó la compañía. También confirmó que continuará desarrollando sus operaciones comerciales en el mercado local.

La firma aseguró que mantendrá la garantía oficial, el servicio técnico especializado y la disponibilidad de repuestos para ambas marcas.

El cierre de Rosario marca así el final de la etapa fabril de Electrolux en el país. Después de décadas de producción local, la compañía conservará su negocio argentino, pero apoyado íntegramente en electrodomésticos fabricados fuera del país.