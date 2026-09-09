El CEO de YPF reveló que ya se compraron 550.000 acciones a través de la app

La firma habilitó la compra de este tipo de instrumentos desde la aplicación. Además colocó un bono por u$s1.200 millones y hace historia tras 11 años

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció este miércoles que la firma petrolera estatal ya logró vender 550.000 acciones, directamente desde su app.

Horacio Marín reveló cuántas acciones ya se compraron mediante la app de YPF

"Quiero contarles algo que me pone muy contento: en los primeros 15 días, ya se compraron 550.000 acciones de nuestra compañía a través de App YPF", escribió el ingeniero químico en su cuenta oficial de X.

Y añadió: "Ya hay más de 15.000 nuevos dueños de YPFy superamos las 60.000 acciones compradas por día. Gracias por elegirnos. Vamos por más".

YPF colocó bono por u$s1.200 millones y hace historia después de 11 años

La petrolera YPF emitió este miércoles deuda internacional por u$s1.200 millones a junio de 2035, lo que representa la colocación de mayor volumen concretada por una empresa de la Argentina en los últimos 11 años.

La operación del título a nueve años de plazo cerró con una tasa de interés nominal del 7,55% y un rendimiento efectivo del 7,85%. La cotización implica un diferencial (spread) de 300 puntos básicos respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, valor que marca el nivel más bajo registrado por la compañía en el mercado bursátil internacional.

Durante las jornadas de presentación en Nueva York, en las que la dirección de la empresa mantuvo reuniones con más de 50 inversores, la orden de compra total alcanzó los u$s2.200 millones, cifra que duplicó la oferta inicial.

Los fondos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos mediante la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimiento proyectado entre 2027 y 2029, además del financiamiento de las inversiones comprometidas en el Plan 4x4. La transacción permite extender la vida promedio del perfil de vencimientos de la firma estatal.

Para los analistas del mercado, el desempeño de hoy en esta colocación millonaria es clave en momentos en que junto a sus socios internacionales debe definir el project finance para llevar adelante la construcción del mega proyecto exportador de Gas Natural Licuado (GNL). Para esta etapa, el fondeo previsto es de al menos junos u$s15.000 millones a lograr con la italiana Eni y la emirati XRG, del gigante petrolero Adnoc.

El entusiasmo de Horacio Marín: "Hoy hicimos historia con YPF"

El consorcio de entidades financieras a cargo de la colocación internacional estuvo integrado por BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz. En el mercado local, la estructuración contó con la participación de Banco Galicia, Banco Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.

Tras la colocación, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, destacó el resultado de la operatoria a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que la operación marca un hito para la firma estatal: "Hoy hicimos historia con YPF", expresó el directivo al confirmar los términos de la transacción financiera.

Respecto de la respuesta que obtuvo el instrumento en los mercados internacionales, el ejecutivo remarcó el interés de los administradores de fondos y puntualizó que "la demanda llegó a u$s 2.200 millones, casi el doble de lo que salimos a buscar". En ese marco, evaluó que la captación de capitales constituye "una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo".

Indicadores clave de apalancamiento y perfil de crédito

El desapalancamiento financiero constituye uno de los pilares que respaldan la mejora en las condiciones de financiamiento. La ratio de deuda neta sobre EBITDA mostró una trayectoria descendente sostenida durante los últimos cinco trimestres, pasando de 1,93 veces en el segundo trimestre de 2025 y un pico de 2,10 veces en el tercer trimestre de ese año, a un nivel de 1,09 veces registrado en el segundo trimestre de 2026.

Tal como presentó al compañía días atrás al mercado tras un segundo trimestre histórico, esta reducción del 48% respecto de su punto máximo refleja la aceleración en la generación de caja operativa y una disciplina estricta en la administración de pasivos.

A la par de la reducción de la deuda neta, las principales agencias de calificación crediticia internacionales concretaron revisiones al alza en las notas de la compañía. Fitch Ratings elevó la calificación global de la petrolera desde CCC+ hasta B-, S&P Global avanzó de B- a B , mientras que Moody's ajustó la nota desde B2 hasta B1 . Esta mejora en el perfil crediticio habilitó una reducción directa en las primas de riesgo exigidas por los inversores institucionales en el mercado secundario y primario.

La distribución temporal de los vencimientos muestra una concentración relevante en los compromisos internacionales emitidos en años anteriores. Para el ejercicio 2027, el perfil consolidado alcanza los u$s1.892 millones, donde los bonos internacionales representan u$s1.020 millones, acompañados por u$s718 millones en títulos locales y u$s153 millones en otras facilidades locales.

En 2028 los compromisos ascienden a u$s1.263 millones (con u$s388 millones internacionales), mientras que en 2029 la cifra se sitúa en u$s1.849 millones, impulsada por u$s876 millones en títulos bajo ley extranjera.

Refinanciación de deuda para aplanar la curva

Frente a esta concentración de compromisos, la estrategia financiera anticipó operaciones de refinanciación mediante la colocación de deuda en mejors condiciones de plazo y tasas en el mercado local y la gestión activa de pasivos de corto plazo.

Durante abril de 2026, la empresa concretó la precancelación anticipada de compromisos bancarios y líneas de comercio exterior por hasta u$s220 millones de dólares correspondientes al período 2027-2028. Posteriormente, en el segundo trimestre, completó una emisión en la plaza local por u$s170 millones a 3,5 años de plazo y una tasa del 5,5%, apuntalando la fluidez del perfil de amortizaciones.

La proyección de amortizaciones a partir de 2030 muestra un escalonamiento con montos anuales más reducidos y mayor predominio de deuda corporativa internacional de largo plazo. Los vencimientos se distribuyen entre los u$s848 millones en 2030, u$s903 millones en 2031, u$s678 millones en 2032, u$s637 millones en 2033 y u$s649 millones en 2034, hasta cerrar el esquema de compromisos de largo plazo en 2047 con un saldo pendiente de u$s530 millones.

La nueva emisión internacional por u$s1.200 millones a 2035 aborda de forma directa la densidad de los compromisos previstos para el trienio 2027-2029. La sustitución de esos vencimientos inmediatos por deuda a nueve años extiende la vida promedio del pasivo y alinea la curva de repago con la maduración de los proyectos intensivos de producción y exportación no convencional en Vaca Muerta.