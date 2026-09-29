En una entrevista exclusiva con iProfesional, Sebastián Sosa analiza los desafíos de REMAX y detalla cuánto cuesta abrir una franquicia de la marca

REMAX proyecta ampliar su red de más de 200 oficinas en la Argentina y Uruguay hasta alcanzar unas 250 en 2030. El plan avanza en un momento en que las operaciones de la marca registran una leve caída y sus franquiciados enfrentan mayores costos. En una entrevista exclusiva con iProfesional, el presidente de la cadena, Sebastián Sosa, analizó ese escenario y detalló las condiciones para ingresar al negocio, que requiere una inversión total aproximada de u$s150.000.

La red reúne unos 8.000 agentes entre ambos países y tiene alrededor de 80.000 propiedades en cartera en la Argentina, según informó Sosa. Al describir cómo viene la actividad de REMAX, estimó que la cantidad de operaciones se encuentra entre un 2% y un 3% por debajo de lo acumulado a igual altura del año anterior.

Para explicar ese resultado, Sosa amplió la mirada al mercado inmobiliario. Según su diagnóstico, la recuperación de los precios y la reaparición de los préstamos hipotecarios impulsaron la actividad durante 2024, pero ese crecimiento perdió fuerza a mediados de 2025. Quienes esperaban que el repunte continuara encontraron un escenario más lento.

"No está mal la cosa. Lo que pasa es que hay un desencuentro entre la expectativa de lo que uno por ahí se imaginaba, que iban a seguir aumentando los precios, y no está ocurriendo", sostuvo.

A esa diferencia entre expectativas y resultados se suma otro cambio en el sector, señaló. Hay más agentes y empresas inmobiliarias que hace algunos años, de modo que la competencia por cada cliente aumentó.

"Tenés la misma cantidad de operaciones, pero más gente compitiendo, en un mercado competitivo, con un cliente más exigente, costos disparados", explicó.

REMAX busca ampliar su red en Argentina y Uruguay hasta alcanzar unas 250 oficinas para el año 2030 (Gentileza REMAX)

Como consecuencia, el empresario señaló que aunque los márgenes de REMAX siguen siendo de dos dígitos, bajaron respecto de años anteriores. También advirtió que el aumento de los gastos obliga a los franquiciados a prestar más atención a la administración del negocio. "Hoy equivocarse es más caro", resumió.

La marca mantiene, de todos modos, su objetivo de expansión. En la Argentina todavía no tiene presencia en La Rioja, Formosa, Santa Cruz y Misiones. Para llegar a esas provincias, explicó Sosa, necesita encontrar candidatos que puedan invertir y estén dispuestos a conducir una oficina.

Otro frente de trabajo es el desarrollo tecnológico local, que continuará más allá de la integración global entre REMAX Holdings y The Real Brokerage. Según la compañía, la operación de la Argentina y Uruguay conservará su independencia y conducción.

Hoy la red trabaja con un laboratorio de datos y prepara herramientas, varias apoyadas en inteligencia artificial, para que sus agentes puedan asesorar mejor a los clientes. "Lo que ocurre en Estados Unidos a nosotros va a tener poco impacto, pero lo bueno es que todo lo que nosotros estamos haciendo lo vamos a poder validar con lo que ellos están haciendo allá", afirmó. También anticipó que buscarán aprovechar desarrollos internacionales que puedan aplicarse al negocio local.

Cuánto cuesta entrar a REMAX y qué implica ser franquiciado

Para quien evalúa sumarse a la red, la primera cuenta es la inversión. Sosa la ubicó en unos u$s150.000 en total, aunque aclaró que puede llegar a u$s200.000 según la plaza y el estado del inmueble. Dentro de ese presupuesto, el canon de ingreso correspondiente al contrato de cinco años es de u$s45.000 más IVA.

La marca exige montar un local de 120 metros cuadrados y disponer de un capital de resguardo para un año. Además, a partir del cuarto mes de actividad, el franquiciado debe pagar una regalía mensual de aproximadamente u$s800 más IVA, según detalló el empresario.

Pero el dinero no resuelve por sí solo el ingreso. La selección apunta a personas que quieran ponerse al frente del negocio, formar un equipo y participar de las capacitaciones y los encuentros de la red.

"Somos una franquicia que le pide al franquiciado participación activa, no buscamos gente que ponga el dinero y a alguien a cargo", explicó Sosa. Ese requisito ayuda a entender por qué algunas plazas siguen vacantes. "A veces el desafío es encontrar una persona que reúna los recursos económicos, que también tenga ganas de incomodarse y trabajar".

A cambio, la propuesta reúne capacitación, herramientas tecnológicas y la posibilidad de operar dentro de una red de colaboración. Las oficinas también cuentan con procedimientos y un código de ética comunes. Para Sosa, el valor de esa estructura debe reflejarse en la atención que recibe el cliente, especialmente cuando tiene cada vez más alternativas para elegir.

REMAX evalúa sumar servicios de mudanzas y seguros para acompañar a quienes desean cambiar de hogar (Gentileza REMAX)

En los próximos cuatro o cinco años, REMAX busca ampliar los servicios que ofrece alrededor de una operación inmobiliaria. "Lo que nosotros queremos es no solamente que un agente inmobiliario ayude a una familia a comprar o vender su casa. Hoy nosotros ya tenemos tecnología, tenemos una empresa para préstamos hipotecarios, una de garantías y vamos a seguir sumando servicios", explicó Sosa.

A esas soluciones podrían sumarse servicios de mudanzas y seguros para el hogar. Aunque aclaró que todavía hay proyectos por cerrar, el empresario describió el objetivo de esa expansión. "Es lo que nosotros estamos imaginando, cómo podemos brindar un servicio integral a una persona que va a mudarse".

El recupero de la inversión, estimó Sosa, demanda entre 18 y 24 meses, dependiendo de la zona y al desempeño de la oficina. El empresario reconoció que antes ese plazo podía ubicarse por debajo de los 18 meses y que el aumento de los gastos volvió más exigentes las cuentas del franquiciado.

Sosa también dejó una definición sobre cómo operaría la red ante una eventual desregulación del corretaje inmobiliario. Aseguró que REMAX mantendría profesionales matriculados en sus oficinas, porque considera que representan una garantía para el consumidor. Pero advirtió que la credencial debe estar acompañada por la calidad de la atención. "Que yo ponga el número de matrícula me parece que está bien, pero lo más importante es que esta persona con la que estoy trabajando me haga sentir bien y sepa qué está haciendo".