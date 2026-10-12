Kentucky busca abrir 20 locales y esto cuesta una franquicia de la famosa cadena de pizzas

Kentucky proyecta abrir 20 locales y busca franquiciados. Descubrí cuáles son los requisitos y los plazos de recupero de la inversión

Kentucky proyecta abrir 20 locales en 2027 y busca sumar franquiciados, con prioridad en la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano. La inversión inicial parte de u$s150.000, según detalló a iProfesional Victoria Frangi, directora de Expansión y Franquicias de la marca. La cadena reúne 76 sucursales, entre 58 propias, 15 franquicias en la Argentina y otras tres en Uruguay.

La historia comenzó en 1942, en la esquina porteña de Godoy Cruz y Santa Fe. Con la pizza al molde, parte de la tradición de las pizzerías porteñas. Kentucky inició en 2012 una expansión que la llevó a nuevos barrios de la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y distintas ciudades del interior. Más tarde cruzó a Uruguay.

Esa identidad también aparece en "Tucky", la nueva campaña creada por Don by Havas. La publicidad juega con las distintas formas de pronunciar el nombre de la cadena y propone, como recurso creativo, que la expresión "tucky" nació de Kentucky. Las porciones, las empanadas y los rituales de la pizzería de barrio forman parte del mensaje.

"En Kentucky trabajamos todos los días para conservar eso que hace única a una verdadera pizzería de barrio: la calidad, la abundancia, el oficio y esa cercanía tan propia de Kentucky", señaló Romina Ormazábal, Brand Manager de la cadena.

Para las próximas aperturas, la marca busca locales de al menos 150 m² en esquinas con buena visibilidad y circulación peatonal y vehicular. También valora la cercanía a instituciones educativas, deportivas, de salud o lugares de entretenimiento. Frangi advierte que el consumo atraviesa un momento delicado y que la elección del punto de venta es crucial.

El crecimiento fuera del área metropolitana será más gradual. "El interior es un desafío que estamos abordando de a poco, buscando de forma muy estratégica los posibles franquiciados", sostuvo.

Kentucky suma 76 locales entre sucursales propias y franquicias distribuidas en Argentina y Uruguay (Gentileza Kentucky)

Cuánto cuesta abrir una franquicia de Kentucky

La inversión inicial arranca en u$s150.000 y varía principalmente por el tamaño del establecimiento y la cantidad de comensales que puede recibir, precisó la ejecutiva. La propuesta combina salón con servicio de mesa y barra para la venta de pizza al corte. Todos los locales tienen, además, retiro de pedidos y un canal de venta digital. "Kentucky busca ser la clásica pizzería del barrio, el lugar de encuentro por preferencia de los vecinos", explicó Frangi. A la inversión inicial se suman pagos mensuales de regalías del 4% y un 1% de publicidad, según informó Frangi. "En un escenario conservador, podemos estar estimando en promedio 24 meses de recupero", indicó.

Por cuestiones de confidencialidad, la ejecutiva no compartió los datos de facturación mensual ni margen operativo de las franquicias. En el caso de las ventas, señaló que dependen de factores como la ubicación, la superficie y el horario comercial.

Un local requiere, en promedio, 12 empleados. Según Frangi, casi el 90% de la producción está resuelto por proveedores homologados, algunos de los cuales trabajan exclusivamente para Kentucky. Los equipos de las sucursales se ocupan principalmente de la elaboración y el despacho.

El sistema deja poco espacio para modificar la oferta por cuenta propia. "El producto está 100% estandarizado y sobre el menú no hay margen de toma de decisión por parte del franquiciado", explicó. Las necesidades de cada local se trabajan con los equipos de Franquicias y Comercial. Hay excepciones, como la adaptación de la receta de la empanada en Salta a las preferencias del público local.

Antes de abrir, la marca participa en el análisis de viabilidad, la selección de la ubicación y el proyecto de diseño y arquitectura. También supervisa la obra y capacita al personal durante dos semanas, con formación teórica y práctica. Luego brinda soporte comercial, operativo, de abastecimiento y rentabilidad.

"Quien se suma no arranca de cero: recibe marca, recetas, proveedores y acompañamiento desde el primer día", sostuvo Frangi. En la operación cotidiana, señaló que el delivery presenta complejidades diferentes de las del salón y requiere mayor atención y velocidad.

La marca estima un recupero promedio de 24 meses en un escenario conservador, sin garantizar plazos (Gentileza Kentucky)

La búsqueda de socios apunta a personas con capacidad de inversión y experiencia comercial. No es indispensable haber trabajado en gastronomía, una condición que también comparten otras cadenas que buscan crecer con franquicias, como es el caso de Somos Palta. Sin embargo, Kentucky pide liderazgo, orientación al cliente, comprensión económica y financiera del negocio y disposición para cumplir recetas, procesos y auditorías. También evalúa el interés por el producto y la identificación con los valores de la marca.

"Requerimos un perfil de gestión activa, no necesariamente en la operación directa del negocio pero si en la administración y supervisión del mismo", explicó.

Para la directora, que la pizza tenga consumo durante todo el año y se venda tanto en el salón como por retiro y delivery representa una oportunidad, aunque abrir una pizzería exige el mismo trabajo de gestión que cualquier comercio. "La demanda está. Lo que define el éxito es la gestión y la consistencia: que la pizza salga igual de rica todos los días. El control de costos, la ubicación y la capacitación del equipo completan la ecuación", sostuvo.