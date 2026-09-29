La unificación de los dos mercados avanza mientras el organismo de control reorganiza los recursos heredados de los anteriores entes reguladores

Esto ocurre en el proceso de unificación de ENRE y ENARGAS.

Recortó mantenimiento y auditorías para otras partidas, sin aumentar el gasto.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) volvió a modificar su presupuesto de este 2026 y redistribuyó gastos del área encargada de controlar el mercado eléctrico.

La decisión recorta partidas destinadas a mantenimiento de edificios y auditorías y traslada esos recursos hacia seguros, publicaciones, transporte, almacenamiento y otros servicios.

El cambio fue formalizado mediante la Resolución 666/2026aprobada por el Directorio este martes 28 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial.

Al fundamentar la medida, el organismo sostuvo que necesita realizar una compensación entre partidas de servicios no personales para asegurar el normal funcionamiento del Programa 18 de control eléctrico y mejorar el desarrollo de las acciones previstas, sin alterar el crédito total asignado.

El programa que involucra la modificación se orienta a organizar la regulación y el contralor del Mercado Eléctrico, dentro del organismo descentralizado SAF 674.

El detalle quedó plasmado en la planilla IF-2026-90243073-APN-UAE#ENREGE que integra la resolución.

El movimiento alcanza $100 millones, pero no representa una ampliación presupuestaria ya que el organismo reduce algunas partidas por esa cifra y aumenta otras por exactamente el mismo monto.

Cómo es la redistribución de partidas para el control eléctrico

La reasignación se concentra en el programa destinado a la regulación y el control del mercado eléctrico.

La primera reducción es de $50 millones correspondientes a mantenimiento y reparación de edificios y locales, en tanto que otros $50 millones salen de servicios técnicos y profesionales y, específicamente, de la partida de contabilidad y auditoría.

Los recursos pasan a la partida de servicios comerciales y financieros y el principal destino individual es imprenta, publicaciones y reproducciones, con $34,25 millones.

Otros $20 millones corresponden a primas y gastos de seguros; $5,6 millones, a almacenamiento, y $2,15 millones, a transporte, mientras que los $38 millones restantes figuran bajo el concepto de otros servicios no especificados.

El impacto presupuestario de la reasignación de fondos en ENREGE

El punto central de la decisión está en su impacto presupuestario ya que el ENREGE no recibe fondos adicionales, teniendo en cuenta que la planilla registra una modificación de $0 en el total del Programa 18, otro resultado de $0 en gastos corrientes y de capital y el mismo saldo para la entidad.

Los fondos involucrados aparecen además como recursos propios y corresponden a gastos corrientes.

No se trata de la primera modificación presupuestaria realizada este año que tiene como antecedente la del 24 de junio cuando, mediante la Resolución 156/2026, el Directorio del ente ya había modificado el Presupuesto 2026 correspondiente al mismo SAF 674 y al mismo Programa 18 de regulación y control eléctrico.

La reasignación se produce dentro de un proceso institucional más amplio que modificó el esquema utilizado durante décadas para controlar dos servicios públicos.

La Ley 27.742 creó el ENREGE para reemplazar y asumir las funciones que desarrollaban por separado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

El Gobierno terminó de constituirlo mediante el Decreto 452/2025, que estableció que funcionaría dentro de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

La norma le otorgó autarquía, independencia funcional y presupuestaria y capacidad jurídica propia.

El cambio implica concentrar en un organismo las funciones establecidas por la Ley 24.065 para el mercado eléctrico y por la Ley 24.076 para el gas.

El nuevo ente regulador tiene bajo su órbita el control del transporte y la distribución de electricidad y gas natural de jurisdicción federal.

Con la creación del ENREGE, el decreto también dispuso la transferencia del personal, bienes, presupuesto, activos y patrimonio del ENRE y del ENARGAS pero conservando sus condiciones laborales hasta ser reubicado dentro de la estructura del nuevo regulador.

El proceso de unificación de ENRE y ENARGAS

Este proceso de unificación no significó borrar inmediatamente las estructuras anteriores, teniendo en cuenta que el Decreto 452 estableció que las unidades organizativas existentes en ENRE y ENARGAS debían mantenerse hasta que el nuevo regulador aprobara su propia organización, precisamente para garantizar la continuidad del control sobre ambos mercados.

También ordenó al jefe de Gabinete realizar las reestructuraciones necesarias para unificar los programas presupuestarios de los dos organismos dentro del ENREGE.

La conformación efectiva del organismo avanzó durante este año, cuando el Poder Ejecutivo designó mediante el Decreto 318/2026 a los integrantes de su primer Directorio.

Las autoridades asumieron el 12 de mayo y el organismo celebró su primera reunión pública de Directorio al día siguiente dando inicio formal al ejercicio de funciones y a la estructura orgánica transitoria aprobada, además del reglamento del cuerpo, el domicilio y los apoderamientos judiciales.

La integración institucional siguió avanzando en este mes de septiembre, cuando el organismo aprobó una nueva identificación gráfica y dispuso extenderla a papelería, publicaciones, páginas de internet, carteles, señales y otros soportes.

La estructura definitiva tiene previsto un Directorio de cinco integrantes, aunque actualmente, la Presidencia se encuentra vacante y el cuerpo está integrado por el vicepresidente Vicente Serra y los vocales Marcelo Alejandro Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Sergio Falzone.