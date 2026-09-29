El Gobierno pagará casi u$s30 millones por 4 helicópteros Black Hawk que llegarán este año

El lote inicial adquirido contempla insumos para 480 horas de vuelo. El Ejército busca formar pilotos en Estados Unidos y evalúa opciones en Colombia

El rearme que viene promoviendo el gobierno que lidera Javier Milei pegará un nuevo salto antes que concluya el año. Ocurre que la Dirección de Aviación del Ejército Argentino (EA) se prepara para iniciar uno de los procesos más importantes de su historia reciente con la próxima incorporación de los primeros UH-60L Black Hawk. Según se indicó de forma oficial, la gestión de La Libertad Avanza (LLA) desembolsará u$s28 millones para la incorporación de 4 helicópteros, en continuidad con el proceso de adquisición cerrado hace semanas con mediación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los Black Hawk comenzarán a jubilar a los longevos Bell UH-1H, y la intención del EA es recuperar capacidad perdida tras la baja sin reemplazo de los SA-330 Puma y Super Puma. Se prevé que arriben al país en diciembre próximo.

Respecto de la operación de compra en cuestión, Carlos Presti, actual ministro de Defensa, afirmó que "la autorización estadounidense se estructuró inicialmente sobre un paquete integral de hasta u$s140 millones, que contemplaba aeronaves, motores, repuestos, herramientas, entrenamiento, mantenimiento, asistencia técnica y otros componentes".

Cuánto se pagará por los primeros Black Hawk

El militar en cuestión, detalló la plataforma especializada Zona Militar, detalló que en "junio (pasado), una comisión argentina viajó a los Estados Unidos para inspeccionar las aeronaves y definir qué configuración, repuestos, herramientas y apoyos eran realmente necesarios. Ese trabajo permitió llevar el costo de los cuatro helicópteros a aproximadamente u$s28 millones, incluyendo repuestos e insumos para unas 480 horas iniciales de vuelo".

"A eso se suman aproximadamente u$s10 millones correspondientes a la primera LOA —Letter of Offer and Acceptance—, el documento formal mediante el cual se instrumentan las condiciones de una operación FMS", agregó.

Esa opción, afirma la fuente, también abre la posibilidad de cara al futuro y, emulando lo realizado por el Programa VCBR 8×8, esto es, los blindados de la familia Stryker, de avanzar en la expansión del número inicial de Black Hawk en línea con los requerimientos de la Dirección de Aviación de EA.

La incorporación de los primeros UH-60L permitiría iniciar la transición de los operativos Bell UH-1H a una tecnología más moderna, además de promover la recuperación de una capacidad perdida tras la baja sin reemplazo de los SA-330 Puma y Super Puma.

Presti indicó que el Ejército Argentina recibirá los primeros cuatro Black Hawk a finales de año en los Estados Unidos. Desde la Dirección de Aviación del EA se ultiman los preparativos para los cursos de formación y conversión de los futuros pilotos argentinos de esos helicópteros. Asimismo, desde el año pasado se vienen registrando los primeros preparativos a nivel doctrinario, de procesos y de aquellos aspectos relacionados con la instrucción técnica y la adecuación de infraestructura.

Con su incorporación, se adelantó que se constituirá "un núcleo de modernidad inicial concebido para crecer. El objetivo de mediano plazo es conformar un Batallón de Helicópteros de Asalto y desarrollar una unidad de Aviación de Ejército específicamente organizada, equipada y adiestrada para proporcionar movilidad táctica en apoyo a las operaciones de asalto aéreo y a las Fuerzas de Operaciones Especiales".

Los helicópteros Black Hawk reemplazarán a los Bell UH-1H

Como se dijo antes, Presti ratificó que la recepción de los cuatro UH-60L está prevista para diciembre en los Estados Unidos. Y que la fecha de traslado al país dependerá del avance en la formación de los pilotos y las tripulaciones nacionales.

El plan de la aviación del EA contempla incorporar una flota total de 20 ejemplares en una primera fase. El lote completo cuenta con la disponibilidad técnica y el aval de Washington. Tras la entrega inicial a fines de 2026, el resto de los Black Hawk llegará de forma progresiva a partir de 2027.

La llegada de los Black Hawk apunta al Batallón de Helicópteros de Asalto 601 para retirar del servicio definitivo a 25 helicópteros Bell UH-1H. Durante la transición, las nuevas plataformas convivirán con 18 Bell Huey 2.

Con la recepción técnica en marcha, la fuerza evalúa alternativas para la instrucción. Aunque la planificación base contempla cursos en Estados Unidos, una comisión oficial del Ejército viajó a fines de agosto al Centro de Instrucción de Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana, en Melgar (Tolima), para revisar programas de entrenamiento y aprovechar la experiencia operativa de ese país.

Los informes del gobierno estadounidense señalan que la operación respalda sus objetivos de seguridad al equipar a un aliado mayor no-OTAN. Desde la perspectiva norteamericana, la operatoria no requerirá asignación de representantes estadounidenses adicionales en Argentina ni afectará la capacidad de defensa del país del norte.