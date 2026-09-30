Aéreo Patagones fue autorizada para operar vuelos no regulares dentro y fuera de Argentina

a empresa podrá realizar vuelos no regulares de pasajeros y carga en rutas nacionales e internacionales, aunque deberá completar requisitos antes de operar

El mercado aerocomercial sumó un nuevo operador autorizado. Aéreo Patagones S.A. recibió el aval oficial para prestar servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga, con la posibilidad de desarrollar operaciones tanto dentro de la Argentina como en el exterior.

La habilitación comprende el traslado combinado de pasajeros y mercancías y fue otorgada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía. La decisión quedó plasmada en la Disposición 25/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y suscripta por el subsecretario Hernán Adrián Gómez.

El permiso todavía exige una instancia posterior para que la compañía pueda ejercer los derechos que le fueron concedidos. Entre las condiciones fijadas figura la presentación de los certificados digitales de explotador, cuya emisión deberá ser acreditada dentro de los 180 días corridos.

La normativa contempla una segunda oportunidad si la empresa no completa ese trámite en el período inicial. En ese caso, recibirá una única intimación y contará con otros 180 días para cumplir. Si el requisito continúa pendiente una vez vencido ese plazo, la autorización caducará de pleno derecho, tal como establece el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales.

Aéreo Patagones: qué requisitos debe cumplir para operar

La resolución oficial señala que durante el expediente Aéreo Patagones demostró reunir las condiciones exigidas para desarrollar la actividad. Entre ellas se encuentran la capacidad técnica y económico-financiera requerida por la normativa aeronáutica.

El funcionamiento de la compañía quedará además alcanzado por las reglas generales del sector. Esto incluye las disposiciones del Código Aeronáutico, el Decreto 599/2024 y aquellas normas que sean dictadas posteriormente mientras permanezca vigente la autorización.

Por lo tanto, el permiso obtenido no supone una excepción al régimen aeronáutico, sino que habilita a la empresa a desarrollar las actividades contempladas siempre que mantenga el cumplimiento de las exigencias correspondientes.

El régimen que permite agilizar el ingreso de nuevos operadores

La autorización se tramitó bajo el mecanismo simplificado que comenzó a aplicarse en 2024 para determinados servicios de transporte aéreo no regular.

El esquema está previsto para operaciones realizadas con aeronaves cuya capacidad, según el diseño del fabricante, no supere las 19 plazas. Una de sus características es que permite concentrar en un mismo procedimiento el avance de la autorización aerocomercial y la gestión del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos.

En este circuito interviene la Dirección Nacional de Seguridad Operacional de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ese organismo analiza el trámite y posteriormente eleva el proyecto correspondiente a la Subsecretaría de Transporte Aéreo, que es la autoridad que finalmente firma la autorización.

Qué cambia con el marco aerocomercial vigente

El procedimiento utilizado para Aéreo Patagones forma parte de las modificaciones regulatorias impulsadas en 2024 para simplificar el acceso de nuevos operadores a la actividad.

El nuevo marco contempla mecanismos específicos para empresas interesadas en ofrecer servicios de transporte no regular y alcanza tanto las operaciones domésticas como aquellas que conecten a la Argentina con otros países.

En el caso de Aéreo Patagones, la autorización otorgada abarca pasajeros y carga en vuelos internos e internacionales, bajo una modalidad combinada. Su utilización efectiva, sin embargo, queda sujeta al cumplimiento de las condiciones administrativas y regulatorias establecidas en la propia disposición.

Más vuelos y oferta para el verano

La autorización a Aéreo Patagones se conoce mientras el mercado aerocomercial argentino prepara una temporada de verano con mayor oferta. Aerolíneas Argentinas anunció 1.508.834 asientos para enero de 2027, un 13% más que en el mismo mes de 2026.

El incremento estará acompañado por una mayor cantidad de vuelos internacionales y más opciones dentro del país. La compañía de bandera prevé sumar conexiones con Curazao, Cartagena y Cabo Frío, además de reforzar las frecuencias hacia Brasil y otros destinos regionales.

La expansión no será uniforme entre los distintos mercados. Para enero, Aerolíneas Argentinas proyecta un crecimiento del 13% en la oferta de cabotaje y del 16% en los vuelos regionales, que tendrán el mayor aumento porcentual dentro de la programación anunciada para el verano.

Esto se da en un escenario de crecimiento de la actividad aérea. Entre enero y julio de 2026, los aeropuertos argentinos registraron 28.882.933 pasajeros y 227.963 movimientos aéreos. Esto representa un promedio superior a 1.070 operaciones diarias durante ese período.

En paralelo, el Gobierno mantiene cambios regulatorios destinados a ampliar la capacidad del sistema y facilitar la participación de distintos operadores. En septiembre creó una mesa técnica con organismos públicos, aerolíneas y concesionarios para analizar la gestión de despegues, aterrizajes, aproximaciones y recorridos y elaborar recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema.

En ese contexto de mayor actividad y revisión del esquema aerocomercial, la autorización de Aéreo Patagones incorpora otro operador habilitado para ofrecer servicios no regulares de pasajeros y carga, con alcance nacional e internacional.