Abre la primera YPF Black en el interior del país con una inversión privada

La red de estaciones de servicio de la petrolera de bandera alcanza un nuevo hito en su proceso de transformación comercial. Este jueves 1º de octubre abrirá formalmente sus puertas en la ciudad de Córdoba la primera YPF Black del interior del país. El establecimiento marcará además un antecedente clave para el sector energético local: se convertirá en la primera boca de expendio de categoría premium operada en un 100% por capitales privados, sin participación accionaria de la compañía estatal, de la mano del Grupo Vespasiani y el empresario Guillermo Bollatti.

Ubicada en un punto estratégico frente al puente de Villa Warcalde, en el noroeste de la capital cordobesa, la apertura representa el segundo paso del formato Black en la Argentina tras su debut en Nordelta en mayo pasado. El desarrollo demandó tres años de obra, una inversión privada en un predio de 5.000 metros cuadrados y la creación de más de 30 puestos de trabajo directos. Con esta inauguración, YPF valida que su modelo tope de gama puede replicarse en el país mediante la inversión y gestión directa de los operadores de su red.

YPF Black en Córdoba: tarifas tradicionales de surtidor y propuesta gastronómica de autor

Pese a tratarse de una estación con estándar de alta gama, la nafta y el gasoil mantendrán exactamente las mismas tarifas que en el resto de los puntos de la red. El concepto busca transformar la playa de carga en un espacio de permanencia y esparcimiento:

Infraestructura de carga: El predio cuenta con cuatro surtidores para combustibles líquidos y dos posiciones destinadas al expendio de GNC, con diseño arquitectónico del estudio AFT Arquitectos y dirección técnica de Laprovitta Arquitectura.

Gastronomía gourmet con Mauro Colagreco: La tienda Full funcionará las 24 horas e incluirá en su menú hamburguesas de autor cuyo blend de carnes fue desarrollado con la participación del reconocido chef internacional galardonado con estrellas Michelin.

Alianza con Fonte d’Oro: Para reforzar el segmento de cafetería, desayunos y meriendas, el complejo sumó la propuesta de la histórica cadena nacida en Mar del Plata.

Servicios premium: El formato integra puestos de atención personalizada en playa, arquitectura de autor y un entorno diseñado para atender tanto al tráfico de paso como a los residentes de la zona residencial.

YPF y su esquema de red segmentado en tres niveles

La llegada de YPF Black a Córdoba consolida la estrategia comercial de la petrolera para segmentar sus puntos de venta según el flujo vehicular, la ubicación geográfica y el perfil de consumo de cada región:

YPF Black: Ocupa el segmento superior de la pirámide, emplazado en nodos de ingresos medios y altos. Se enfoca en la experiencia integral del usuario mediante arquitectura de alta gama, ofertas gastronómicas exclusivas y servicios de atención diferenciados.

YPF Núcleo: Constituye la columna vertebral de la red en todo el territorio nacional. Combina el expendio tradicional con las tiendas Full estándar y la incorporación de tecnologías de autoconsumo e integración digital.

YPF RefiPlus: Diseñado como un formato low cost de alta eficiencia operativa. Orientado a localidades o corredores periféricos donde se requiere una estructura más ágil para optimizar costos de despacho y tiempos de espera.

La apertura en Villa Warcalde dará inicio a la expansión de las estaciones YPF Black fuera del Gran Buenos Aires, con proyectadas inauguraciones adicionales en otros puntos del país antes de finalizar el año.