Desde que entró en política, alternó acercamientos y desplantes con la pcita empresaria del país, vínculo que volvió a cambiar desde que es Presidente

Javier Milei finalmente participó este miércoles del 62° Coloquio de IDEA mediante una videoconferencia desde París, donde desarrolla una agenda con empresarios e inversores en el marco de la Argentina Week que se desarrollará en forma paralela al mayor evento empresario local que, como todos los años, tiene al hotel Sheraton de Mar del Plata como sede.

En esta oportunidad, el Presidente volvió a quedar frente a un auditorio con el que mantuvo una relación cambiante desde que inició su carrera política.

Durante más de una hora, Milei respondió las preguntas del periodista José Del Rio y aprovechó la exposición para defender el rumbo económico y anticipar parte de las reformas que pretende impulsar en los próximos años.

Incluso habló de un eventual segundo mandato y aseguró que, si consigue la reelección, buscará profundizar la baja de impuestos y avanzar con otras reformas.

Milei vinculó además los tiempos de esas reformas con la posibilidad de sostener un proceso de crecimiento y pidió paciencia para evaluar los resultados de su programa económico.

La definición estuvo directamente relacionada con el eje elegido por IDEA para esta edición. El 62° Coloquio se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia", con una agenda destinada a discutir las condiciones necesarias para sostener dos décadas de crecimiento.

La participación del Jefe de Estado desde París agregó un dato particular a una historia que comenzó en 2022 y que tuvo un episodio diferente prácticamente cada año.

Cabe recordar que Milei se acercó inicialmente a IDEA cuando preparaba su candidatura presidencial; después de ganar las PASO rechazó participar del Coloquio y reunió empresarios por separado; ya como Presidente volvió al Sheraton para ocupar el escenario central y, al año siguiente, decidió no asistir aunque mantuvo el diálogo con la institución.

Este miércoles encontró otra fórmula al hacerse presente desde París durante la primera jornada del Coloquio y, de este modo, participar en vivo del encuentro de Mar del Plata.

La ausencia mantuvo abierto el diálogo

El antecedente inmediato había sido diferente ya que en el 2025, Milei tampoco estuvo personalmente en el 61° Coloquio que se realizó entre el 15 y el 17 de octubre bajo el lema "Juega Argentina".

Ese año la convocatoria de IDEA fue a competir, producir e innovar y una agenda concentrada en competitividad, simplificación impositiva, empleo, educación, innovación e institucionalidad.

Milei había sido invitado para el cierre, pero finalmente no participó personalmente pero esa ausencia tuvo características muy diferentes de la que había protagonizado durante la campaña presidencial de 2023.

Hizo llegar un mensaje a través del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el que ratificó el compromiso de su administración con las reformas laboral e impositiva.

De hecho, IDEA dejó registrado el mensaje en su balance posterior del encuentro: "Tenemos un deber generacional: terminar este proceso de reformas", sostuvo Milei en las palabras transmitidas por Adorni.

El Gobierno mantuvo además presencia en la discusión empresaria a través del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que el Ejecutivo impulsaría un régimen laboral más ágil, una simplificación del sistema tributario e incentivos para desarrollar el ahorro interno.

También planteó la continuidad de las desregulaciones y la necesidad de ampliar el financiamiento de largo plazo a tasas más bajas.

La agenda mostraba puntos de contacto entre algunas de las propuestas que IDEA venía reclamando y las reformas que impulsaba el Gobierno, especialmente en materia laboral, tributaria, desregulación y competitividad.

Milei pudo así faltar al Coloquio sin interrumpir el diálogo con la organización ni dejar al Gobierno fuera del encuentro.

Del rechazo al escenario central

Un año antes, en cambio, había decidido participar personalmente.

Fue el 18 de octubre de 2024, cuando llegó al Sheraton de Mar del Plata para participar del 60° Coloquio de IDEA como Presidente de la Nación.

Llevaba poco más de 10 meses en la Casa Rosada y en aquel momento tuvo a su cargo el cierre del Coloquio de IDEA que llevó como lema "Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener" y reunió durante tres jornadas a más de 1.000 empresarios, funcionarios, referentes sectoriales y especialistas.

El Presidente habló desde el escenario central de la institución que había rechazado cuando todavía era candidato pero esa tensión anterior apareció incluso en el comienzo de su exposición.

"Deseo darles las gracias a las autoridades del Coloquio de IDEA por este error de haberme invitado a mí", dijo.

El resto de su discurso estuvo concentrado en la economía, en defender el equilibrio fiscal, presentar a la Argentina como una oportunidad de inversión y exponer ante los empresarios las reformas que su administración había comenzado a instrumentar.

IDEA registró después su participación como el cierre de una edición que había planteado propuestas sobre transformación, inversión y sostenibilidad del proceso económico.

El año del contracoloquio

Era un cambio importante respecto de lo ocurrido apenas 12 meses antes si se recuerda que en octubre del 2023 Milei había estado en Mar del Plata, pero había elegido deliberadamente otro ámbito para reunirse con los empresarios.

Ese año Milei todavía era diputado nacional, pero su posición política había cambiado respecto del Coloquio anterior.

Había ganado las PASO presidenciales con casi el 30% de los votos y se había convertido en uno de los principales candidatos para llegar a la Casa Rosada.

IDEA lo invitó a participar del 59° Coloquio al que decidió no concurrir aunque viajó a Mar del Plata y mientras el encuentro se desarrollaba en el Sheraton, el por entonces candidato de La Libertad Avanza encabezó un almuerzo en Furia Resto & Rooftop organizado por Juan Nápoli, fundador de Banco de Valores y entonces candidato a senador bonaerense por el espacio libertario.

La reunión convocó a alrededor de 50 empresarios y, entre quienes participaron estuvieron ejecutivos y propietarios de compañías que también formaban parte del universo empresario reunido esos días en Mar del Plata.

La coincidencia de fechas instaló inmediatamente la discusión sobre si se trataba de una contracumbre o un contracoloquio de IDEA.

Nápoli rechazó esa interpretación y explicó que el almuerzo había sido organizado meses antes y Milei también sostuvo que el encuentro había sido pactado en junio.

Eso no evitó que el candidato marcara públicamente su distancia con IDEA. "Quieren venir todos para acá, les queda ahí el descarte", afirmó antes del almuerzo.

El primer acercamiento

El primer registro documentado encontrado de Milei alrededor de un Coloquio de IDEA corresponde al 14 de octubre de 2022, durante la tercera jornada de la 58° edición.

Ya era diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y avanzaba públicamente con su candidatura presidencial.

IDEA había vuelto ese año a la presencialidad plena en Mar del Plata después de las restricciones impuestas durante la pandemia y el encuentro había sido organizado alrededor de cinco grandes ejes: empleo, educación, finanzas públicas, inserción internacional y reglas de juego.

La discusión empresaria estaba atravesada además por la inflación, las dificultades macroeconómicas y la incertidumbre política de cara a las elecciones del año siguiente.

En ese Coloquio, Milei llegó al Sheraton acompañado por Karina Milei pero no ocupó el escenario principal sino que participó de uno de los encuentros reservados realizados durante las jornadas del Coloquio y se reunió en el piso 20 del hotel con alrededor de 30 empresarios.

Ante los ejecutivos presentó las medidas que tomaría durante los primeros 100 días de un eventual gobierno y explicó los principales componentes de su programa económico.

Ese encuentro le permitió exponer su programa directamente ante empresarios que querían conocer las propuestas de quien comenzaba a instalarse en la competencia electoral de 2023.