La compañía estrena este jueves la conexión directa Rosario-Madrid con dos vuelos semanales y un Airbus A350-900 de 432 asientos

Rosario incorporará desde este jueves una nueva conexión internacional de largo alcance. World2Fly, aerolínea española controlada por Iberostar, pondrá en marcha el primer servicio directo entre la ciudad santafesina y Madrid, una ruta que tendrá operaciones regulares durante todo el año.

El vuelo inaugural llegará desde España a las 18 al Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, mientras que a las 20 está prevista la partida del primer servicio hacia Barajas.

La programación inicial contempla dos vuelos por semana, los martes y jueves. Con esa frecuencia y la configuración elegida para el avión, la empresa tendrá capacidad para transportar hasta 1.728 pasajeros semanales en ambos sentidos.

El recorrido demandará unas 12 horas y 35 minutos, lo que convierte al nuevo servicio en el enlace de mayor distancia disponible actualmente desde Rosario.

Un vuelo que cambia el mapa internacional de Rosario

Hasta ahora, quienes buscaban viajar desde Rosario hacia Madrid debían trasladarse a otra ciudad para acceder a una conexión directa. Con el nuevo servicio, esa escala terrestre dejará de ser necesaria para quienes utilicen esta ruta.

El antecedente más cercano dentro del país se encuentra en Córdoba, donde Air Europa opera desde diciembre de 2019 un vuelo directo hacia Madrid. Por eso, el enlace que inicia World2Fly será apenas el segundo servicio sin escalas entre una ciudad del Interior argentino y la capital española.

El aeropuerto rosarino ya cuenta con otras operaciones internacionales. Entre las compañías que vuelan desde allí se encuentran GOL Linhas Aereas, Latam, Copa Airlines y Arajet. Esta última incorporó la conexión directa con Punta Cana y tiene previsto elevar la cantidad de frecuencias semanales en diciembre.

La llegada de World2Fly agrega así un destino europeo a una oferta que hasta ahora no contaba con una conexión directa entre Rosario y Madrid.

Un Airbus de 432 pasajeros para la nueva conexión

La compañía eligió para esta operación un Airbus A350-900, configurado con 432 plazas en clase Economy. Por cantidad de asientos, será el avión con mayor capacidad que opere actualmente en la Argentina. La referencia más cercana es el Boeing 787-9 de Air Europa, utilizado en la ruta Córdoba-Madrid, que dispone de 333 lugares y tiene cuatro frecuencias semanales.

Con dos servicios semanales, la configuración del A350-900 permite alcanzar los 1.728 pasajeros por semana entre Rosario y Madrid, considerando los vuelos de ida y vuelta.

World2Fly: cuánto cuestan los pasajes de Rosario a Madrid

La comercialización de los pasajes comenzó el 1° de diciembre de 2025. En septiembre, durante el Santa Fe Business Forum, la compañía informó que había extendido las ventas de la ruta al menos hasta julio de 2027.

El interés inicial también quedó reflejado en el nivel de ocupación: el vuelo inaugural ya estaba completamente vendido, mientras que la segunda salida se encontraba próxima a agotar sus plazas.

En este mercado, uno de los servicios que competirá por los pasajeros será el de Latam, que permite viajar desde Rosario a Madrid con conexión en San Pablo. Las tarifas promedio publicadas por la compañía rondan los 1.020 euros, unos $1,5 millones.

La propuesta de World2Fly incluye además determinados servicios dentro del precio de los tickets:

Dos comidas

Mochila y bolso de mano

Pantallas individuales en todos los asientos

Quién es World2Fly, la aerolínea que desembarca en Rosario

Aunque su operación comercial comenzó hace poco más de cinco años, World2Fly nació en enero de 2020 y tiene su sede en Palma de Mallorca. Su propietario es Iberostar, a través de la división de viajes World2Meet.

La compañía obtuvo el Certificado de Operador Aéreo (AOC) en abril de 2021 y comenzó a volar comercialmente en junio de ese año, cuando puso en marcha el servicio entre Madrid y Punta Cana.

Su expansión posterior se concentró en vuelos de larga distancia hacia destinos turísticos. Desde Madrid opera conexiones con ciudades de África, el Caribe y América, entre ellas Zanzíbar, Tashkent, Urgench, Punta Cana, Santo Domingo, Cancún, La Habana, Cali, Cartagena de Indias y Orlando.

Rosario se incorpora ahora a esa red. La autorización para operar el nuevo servicio fue otorgada en 2025 por el Gobierno nacional, dentro del marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y España.

Desde el inicio de sus operaciones, World2Fly transportó más de 3,5 millones de pasajeros.

Qué dicen desde la empresa y la provincia

El desembarco de la aerolínea es presentado por sus autoridades como una oportunidad para ampliar los vínculos entre Rosario y España.

El director general de World2Fly, Bruno Claeys, consideró que supone "una oportunidad para acercar la ciudad argentina al mercado español, además de ofrecer una nueva alternativa de acceso directo a la Argentina". Y agregò: "La respuesta confirma el interés en la ruta",.

Desde Santa Fe, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, puso el foco en el carácter inédito del servicio y en el impacto que puede tener sobre la actividad del aeropuerto.

"Es una oportunidad histórica, ya que es la primera vez que se da esta conexión directa sin escalas, la tercera ciudad argentina que conecta directamente con Europa. Seguimos trabajando para potenciar a Rosario y dotar de mayores servicios al aeropuerto, tanto a nivel turístico como productivo y de cargas", destacó.

Una infraestructura que busca acompañar el crecimiento

La nueva ruta llega después de un proceso de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. A fines de 2025 terminaron obras por u$s150 millones, financiadas con recursos de la provincia.

Entre los trabajos se encuentra la intervención sobre la pista, que quedó con una extensión superior a los 3.000 metros y pasó a ser la segunda más larga del país, detrás de la de Ezeiza. También se realizaron mejoras dentro de la terminal.

A esas obras se sumó un esquema de beneficios fiscales sobre las tasas aeroportuarias destinado a estimular la incorporación de nuevas operaciones. De acuerdo con el Gobierno provincial, esas medidas no representan pérdidas para el aeropuerto.

El objetivo es utilizar la ampliación de la oferta aérea como una herramienta tanto para el movimiento turístico como para la actividad productiva y comercial.

"Buscamos consolidar a la provincia como un nodo de conexión internacional. Contar con más frecuencias y destinos directos permite ganar previsibilidad, reducir costos y tiempos de traslado, y fortalecer tanto el turismo como las oportunidades comerciales de nuestra región", agregó Puccini durante la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada esta semana en La Rural.

En ese encuentro también confirmó otro proyecto para ampliar la conectividad: una nueva operación entre Rosario y Recife durante el verano de 2027.