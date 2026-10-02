Más de 1.000 inscriptos y récord de patrocinadores forman parte de un evento que expone el costo real de integrar el mayor espacio empresario

Ofrece networking clave con líderes y actividades que duran todo el año.

El 62° Coloquio de IDEA volvió a reunir durante tres días en Mar del Plata a más de 1.000 empresarios, ejecutivos, dirigentes y especialistas que llegaron a esta ciudad a formar parte del mayor encuentro del establishment nacional del año y que finaliza este viernes 2 de octubre.

En esta edición, los cupos se completaron y 171 compañías participan este año como patrocinadoras de un encuentro que, como todos los años, concentra a buena parte del establishment empresario argentino durante las tres jornadas que se desarrollan en el Sheraton de Mar del Plata para debatir la coyuntura del país

Pero pertenecer a ese espacio tiene un precio, que puede variar según el vínculo que las empresas tengan con la entidad.

Por caso, los socios pagaron este año $3,15 millones por la matrícula individual y los no socios $6,75 millones.

Para las empresas que mantienen una relación más amplia con IDEA, la cifra es considerablemente mayor ya que cada una de las 171 patrocinadoras además abonó $36,5 millones por el programa anual, según la información obtenida para esta nota.

Sólo esos contratos representan $6.241,5 millones, pero cabe aclarar que el monto no equivale a la ganancia que deja el Coloquio ni corresponde exclusivamente a las tres jornadas que se desarrollan en el Sheraton de Mar del Plata.

El patrocinio también incluye actividades y beneficios distribuidos durante todo el año, diferencia que permite entender cómo funciona económicamente la relación de las empresas con IDEA.

Una cosa es comprar una matrícula para participar del Coloquio y otra es integrar durante todo el año el circuito de encuentros, actividades y espacios de relacionamiento que la institución ofrece a sus patrocinadores.

El costo de entrar

La matrícula del Coloquio es personal e intransferible y, además de poder participar del Coloquio, incluye el acceso a las sesiones plenarias, coffee breaks, dos cenas, actividades especiales y de networking, el bolso de regalos y los traslados dispuestos por la organización entre los hoteles vinculados con el encuentro.

El alojamiento y el viaje hasta Mar del Plata quedan a cargo de cada participante.

Los precios permiten además reconstruir cuánto aumentó el costo de participar durante las últimas tres ediciones.

En el 2024, los socios pagaron $1,4 millones y los no socios $3 millones; en 2025 las matrículas subieron a $2,1 millones y $4,5 millones, respectivamente, hasta alcanzar este año los $3,15 millones y $6,75 millones.

La variación nominal fue así del 50% entre 2025 y 2026 y del 125% acumulado desde 2024 en ambas categorías.

Para acceder a la tarifa correspondiente a socios, IDEA exige que la empresa tenga por lo menos seis meses pagos de membresía.

La convocatoria acompañó esos valores y las vacantes fueron limitadas, las solicitudes quedaron sujetas a validación y el sitio oficial del 62° Coloquio terminó informando "cupos completos".

Lo que compran las empresas

La matrícula individual representa sólo una parte del esquema, en especial para las compañías patrocinadoras, cuyo vínculo con IDEA comienza antes del Coloquio y continúa después de que terminan las tres jornadas en Mar del Plata.

El programa anual combina presencia de marca, encuentros entre ejecutivos y actividades de relacionamiento, desayunos de CEO, destinados a las máximas autoridades de las compañías; Experiencia IDEA Management; actividades de las redes profesionales y beneficios específicos durante el Coloquio.

En Mar del Plata, el patrocinio incorpora presencia de marca en el sitio del evento y en cartelería digital e impresa, además de una matrícula para la máxima autoridad de la compañía, con acceso a las sesiones plenarias y actividades exclusivas. También permite incorporar obsequios corporativos al bolso de los participantes y, según la información obtenida para esta nota, las empresas que anticiparon el pago accedieron además a una segunda matrícula bajo una categoría denominada "2° Matrícula Empresa Patrocinante".

Por eso, los más de 1.000 participantes no pueden multiplicarse por el precio de un ticket de ingreso para estimar cuánto recaudó IDEA ya que dentro de ese total conviven personas que pagaron matrículas como socios o no socios con ejecutivos cuyos accesos forman parte de los acuerdos de patrocinio.

Con los patrocinadores sí puede realizarse otro cálculo, teniendo en cuenta que las 171 compañías que abonaron $36,5 millones cada una representan contratos anuales por $6.241,5 millones durante este 2026.

A ese esquema se agregan otras categorías comerciales, como la de Media Sponsor, cuyo valor superó los $180 millones este año, según la información obtenida para esta nota.

Esa cifra se mantiene fuera del cálculo de los $6.241,5 millones porque no corresponde sumarla sin determinar previamente si existe superposición entre ambas categorías.

El acceso al círculo empresario

Parte de la propuesta de IDEA está concentrada en reunir a propietarios, presidentes y CEO de compañías que durante el resto del año difícilmente coincidan durante tres jornadas en un mismo lugar.

Entre las actividades figura el "Almuerzo con la dirigencia", que IDEA reserva para los número uno de las empresas patrocinadoras y cuya invitación es personal e intransferible para la máxima autoridad ejecutiva y contempla el encuentro con referentes políticos.

Este año, la agenda de networking del Coloquio de IDEA suma golf en el Mar del Plata Golf Club; un road trip hacia Chapadmalal; una experiencia en la bodega Costa & Pampa y un torneo de pádel, actividades que tienen cupos propios e incluyen almuerzo y traslado.

Ese componente permite explicar una parte del precio de pertenecer al circuito ya que las empresas no pagan solamente por colocar una marca frente a más de 1.000 asistentes sino que el programa les abre espacios específicos de contacto con otros ejecutivos, empresarios y dirigentes.

La dimensión de esa comunidad también ayuda a explicar el valor que IDEA asigna a esos encuentros.

La institución informa que reúne a más de 600 empresas socias y 10.000 profesionales y sostiene que las compañías que la integran representan en conjunto el 50% del PBI y del empleo privado nacional.

Entre sus socios conviven empresas industriales, bancos, compañías energéticas y tecnológicas, firmas de consumo masivo, mineras, automotrices, operadores logísticos y empresas de servicios profesionales.

Es esa composición la que convirtió al Coloquio, desde hace décadas, en uno de los puntos de encuentro más importantes entre el poder empresario y la política.

La institución fue fundada en 1960 y el primer Coloquio formal se realizó en 1965 y desde entonces, sus distintas ediciones reunieron a presidentes, ministros, gobernadores, sindicalistas y ejecutivos de algunas de las principales empresas que operan en el país.

Una estructura detrás de los ingresos

Cabe aclarar que los $6.241,5 millones derivados de los patrocinios no pueden interpretarse como el resultado económico del Coloquio.

IDEA funciona durante los 12 meses y el programa por el que pagan las compañías también es anual, a lo cual se agrega la estructura específica que requiere reunir durante tres días a más de un millar de personas en el Sheraton de Mar del Plata.

La organización debe afrontar hotel, producción, escenarios, sonido, iluminación, pantallas, conectividad, gastronomía, acreditaciones, seguridad, personal y traslados, además de las actividades desarrolladas fuera de la sede principal.

El trabajo también comienza varios meses antes con la búsqueda de patrocinios, gestionar las inscripciones, coordinar expositores, preparar acreditaciones y articular la participación de empresarios, funcionarios, invitados y prensa.

La entidad mantiene además durante el resto del año sus redes profesionales, espacios para pymes, IDEA Joven, IDEA Rosario, programas de formación, la Escuela de Negocios y encuentros destinados a distintos niveles de las compañías asociadas.

La fotografía de esta edición combina así más de 1.000 participantes, 171 patrocinadores, cupos completos y una comunidad superior a las 600 empresas socias.

Es la escala sobre la que funciona un espacio que durante tres días vuelve a concentrar a buena parte del establishment empresario y a representantes del poder político.