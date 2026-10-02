La iniciativa prevé fuertes inversiones extranjeras y estiman que la puesta en marcha dinamizará la economía de la región y su desarrollo social

El RIGI es clave para la competitividad minera y atrae capital.

El Proyecto Agua Rica recibió luz verde para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El anuncio lo hicieron el presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, durante la visita del mandatario a París. La inversión alcanza los u$s4.000 millones y el proyecto se desarrollará en la provincia de Catamarca.

El Comité Evaluador aprobó el ingreso de la iniciativa al RIGI, el régimen que ofrece estabilidad fiscal y cambiaria a inversiones superiores a u$s200 millones. La decisión abre el camino para uno de los proyectos mineros más ambiciosos de los últimos años en el país.

Glencore, la compañía dueña de Minera Agua Rica, pondrá sobre la mesa u$s771 millones durante los primeros dos años. Ese capital inicial se financiará mediante aportes directos y deuda de la multinacional.

Cuándo arranca el proyecto y cuántos empleos generará

El cronograma ya está definido. El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2027. La puesta en operación del proyecto llegaría en octubre de 2031.

La etapa de construcción demandará hasta 3.500 puestos de trabajo. Una vez en marcha, la operación contempla 1.250 empleos directos y otros 3.750 indirectos, según detalló la minera en el anuncio oficial.

La iniciativa también incluye obras vinculadas con rutas, energía y agua. Además, contempla medidas para impulsar el empleo local y las cadenas de valor de la región.

Cuánto cobre producirá y cómo será la logística de exportación

El proyecto apunta a una producción promedio de 200.000 toneladas de cobre al año. Las exportaciones están estimadas en u$s2.167 millones anuales, destinadas por completo a mercados internacionales.

Agua Rica utilizará infraestructura existente para optimizar costos. El mineral será procesado en la planta de Alumbrera. Desde allí, un mineraloducto lo trasladará hasta la provincia de Tucumán.

El recorrido final incluye transporte por tren hasta el puerto de Rosario. Desde ese punto, el cobre argentino saldrá hacia el mundo.

Qué dice Glencore sobre el RIGI y la competitividad argentina

Gary Nagle participó el día anterior del anuncio en uno de los paneles de Argentina Week, el evento organizado por el Gobierno en la OCDE. Allí fue contundente al hablar del RIGI: "Sin el RIGI, no hay forma de que El Pachón sea un negocio", remarcó el CEO.

En un diálogo con el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, Nagle aseguró que "cuando comparás la Argentina post RIGI con sus competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, Argentina se vuelve más competitiva. El capital no conoce fronteras".

El ejecutivo también se refirió a los riesgos de la inestabilidad. "Nos lleva cuatro, cinco, seis años hacer un agujero de u$s4.000 millones en el suelo. Si el país cambia las reglas del juego después de eso, no podés levantar tu agujero y mudarlo a otro país", advirtió.

Para Nagle, la estabilidad económica y el RIGI son "el facilitador clave para que Glencore pueda invertir entre u$s14.000 y u$s20.000 millones en la Argentina en los próximos diez años". Esa cifra multiplica por tres o cuatro veces la inversión inicial de Agua Rica.

La clave de la energía para sostener el crecimiento minero

El CEO de Glencore también habló de las inversiones en energía que necesita el sector. "Eso es absolutamente crítico, poder tener energía, acceso a la energía", expresó.

El sector privado puede construir infraestructura energética, pero las condiciones tienen que estar: la estabilidad, la confianza y los retornos de capital son indispensables para permitir que se desarrolle, explicó Nagle. Sin energía garantizada, los proyectos mineros no pueden avanzar.

El anuncio de Agua Rica marca un hito en la política minera del Gobierno. El RIGI empieza a mostrar resultados concretos y las provincias productoras esperan más proyectos bajo el mismo esquema de incentivos.