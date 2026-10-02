Por qué AFA elige selecciones africanas de mitad de tabla, según un medio de Burkina Faso

Un medio africano reveló que la AFA elige como rivales selecciones menores porque no ofrece bonificación por los partidos. "Se embolsa todo", denunció

La AFA quedó en el centro de una denuncia sobre sus prácticas comerciales en los amistosos internacionales. Un medio de Burkina Faso reveló las condiciones que impone la entidad que conduce Claudio 'Chiqui' Tapia para acordar estos partidos con selecciones africanas.

El escándalo estalló mientras crece la incertidumbre sobre el partido de este sábado entre Argentina y Burkina Faso. Los vuelos cancelados y las quejas de los jugadores africanos pusieron en evidencia un conflicto que va mucho más allá de la logística.

FasoSports, que se describe como el portal número uno de deportes de Burkina Faso, publicó un artículo contundente. "Se embolsa todo", tituló el sitio al referirse a la AFA.

Según la denuncia, la entidad que conduce Tapia busca pagar siempre "lo menos posible" a la hora de cerrar acuerdos para amistosos del equipo que dirige Lionel Scaloni.

Qué condiciones impone la AFA a las selecciones africanas

El artículo en el que se denuncia a la AFA

El medio burkinés detalló punto por punto el mecanismo. La AFA cubre tres ítems: alojamiento, gastos operativos y el viaje de las selecciones visitantes.

Pero ahí termina el compromiso económico. No ofrece ninguna bonificación por participación. Tampoco comparte una porción de los ingresos que genera el partido.

"Por eso buscan a selecciones africanas de mitad de tabla o con menos recursos, para que acepten las condiciones porque se enfrentan a Argentina", reveló al medio burkinés un directivo contactado por la dirigencia de AFA.

La estrategia apunta a equipos que necesitan la exposición y el prestigio de jugar contra el campeón del mundo. Esas selecciones aceptan condiciones que otras federaciones con más poder de negociación rechazarían de plano.

"Al igual que ocurrió con Mauritania el pasado mes de marzo, la Federación Argentina encargó a una empresa (Eurodata Sport Ltd), dirigida por Jairo Pachón -agente de partidos de la FIFA-, la gestión de los amistosos contra equipos africanos", dice el medio.

Y agrega: "Si bien la AFA se hace cargo del alojamiento, los gastos y el viaje del equipo rival, no ofrece ninguna prima de participación ni parte de los ingresos generados por el encuentro. ‘Por eso buscan selecciones africanas de nivel medio o con pocos recursos, que aceptan las condiciones porque se trata de jugar contra Argentina’, comenta un directivo de una federación contactada por la Albiceleste para un amistoso".

"Con el objetivo de maximizar beneficios, la federación argentina, a través de la empresa contratada, aplica recortes de costes, principalmente en el viaje", subraya.

"Esta creciente tensión también se percibe en Argentina, donde la federación quiere evitar a toda costa cualquier contratiempo dados los ingresos prometidos; estos partidos tienen como objetivo principal que la AFA se embolse la totalidad de las ganancias, mientras que las federaciones africanas -desde Mauritania hasta Burkina Faso, pasando por Benín, que debe jugar en Buenos Aires el 6 de octubre en el último partido de Messi- no perciben nada", remata.

Así se promociona el partido ante Argentina en Burkina Faso

El rol de Euro Data Sport en la maximización de ganancias

FasoSports apuntó directamente contra la empresa Euro Data Sport. Según la publicación, la AFA pretendería maximizar sus ganancias a través de esta compañía, con el objetivo de reducir costos en todos los rubros posibles, especialmente en los viajes.

El caso de Mauritania ilustra el método. Para uno de los últimos amistosos antes del Mundial 2026, la AFA le ofreció trasladarse en el vuelo comercial más económico del mercado.

Los mauritanos rechazaron la propuesta. Optaron por contratar un vuelo privado con sus propios recursos.

La entidad que conduce Tapia se limitó a pagarles el precio de los billetes del avión comercial que había ofrecido inicialmente. La diferencia quedó a cargo de la federación africana.

La crisis actual con Burkina Faso y los vuelos cancelados

El conflicto con Burkina Faso empezó antes de que el plantel llegara a territorio argentino. El plan original preveía que los jugadores aterrizaran el martes por la noche.

Debían volar desde Casablanca, donde habían disputado el lunes un partido de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027. Burkina Faso venció 1 a 0 a República Centroafricana en ese cotejo.

Pero según la federación burkinesa, hubo "dos vuelos fallidos". La situación se complicó rápidamente.

En un comunicado oficial, la entidad indicó que el traslado se vio afectado "tras la cancelación, sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión, del vuelo programado inicialmente para el 30 de septiembre".

Y agregó: "Dicha cancelación obligó a reorganizar el itinerario de viaje de la delegación".

La desorganización generó un quiebre. Los futbolistas de Burkina Faso tomaron una decisión drástica: se negaron a volar en un vuelo comercial en lugar de uno chárter.

La tensión escaló. Los jugadores rechazaron entrenar a pesar de las intenciones de su entrenador, Amir Abdou, quien intentó mantener la normalidad.

"Esta creciente tensión también es palpable en Argentina, donde la federación no quiere ningún contratiempo dados los ingresos prometidos", afirmó FasoSports.

El partido entre Argentina y Benín del 6 de octubre completa una seguidilla de amistosos con selecciones africanas. La denuncia de FasoSports pone en evidencia un patrón que involucra a varias federaciones del continente y genera controversia sobre las prácticas comerciales de la AFA en estos encuentros.