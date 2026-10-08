MINISO abre una nueva tienda en Abasto: cuándo es y qué beneficios prepara para clientes

MINISO abrirá un nuevo local en Abasto Shopping el 14 de octubre. Habrá premios, regalos y sorpresas para los primeros 200 clientes

MINISO sumará una nueva opción para las compras en Buenos Aires. La cadena abrirá su nuevo local en Abasto Shopping el miércoles 14 de octubre a las 11, en la Planta Baja del centro comercial.

La apertura tendrá una acción especial para los consumidores que se acerquen durante las primeras horas. De acuerdo con el anuncio de la marca, los primeros 200 clientes accederán a premios, regalos y sorpresas preparados para la jornada.

Por ahora, la compañía no difundió el detalle de cada beneficio ni las condiciones necesarias para obtenerlos. Por lo tanto, la dinámica y las características de los obsequios dependerán de la información que proporcionen los organizadores de la inauguración.

El desembarco en Abasto se produce mientras MINISO acelera su crecimiento en el mercado argentino y amplía su presencia en centros comerciales. La compañía viene incorporando locales a su red a pocos meses de haber iniciado una nueva etapa de expansión en el país.

Qué se puede comprar en las tiendas MINISO

Más allá de las promociones asociadas a las inauguraciones, uno de los rasgos del formato de MINISO es la variedad de categorías que reúne en un mismo espacio.

La oferta incluye productos para distintos usos y públicos, desde peluches y juguetes hasta artículos de cosmética, tecnología, hogar y decoración. También hay bolsos, mochilas, accesorios para viajes y organización, productos para mascotas, artículos coleccionables y las denominadas blind boxes.

La propuesta incorpora además colecciones desarrolladas a partir de licencias de personajes y franquicias reconocidas internacionalmente. Entre otras, aparecen:

Disney: personajes y franquicias de la compañía.

personajes y franquicias de la compañía. Harry Potter: productos inspirados en el universo de la saga.

productos inspirados en el universo de la saga. Lilo & Stitch

Kuromi

Snoopy

Star Wars

BT21

One Piece

Los Ositos Cariñosos

Las Chicas Superpoderosas

La amplitud del catálogo es parte del modelo de la cadena. En sus establecimientos de mayor tamaño puede ofrecer más de 5.000 productos, con una combinación de artículos funcionales, regalos y productos vinculados con la cultura pop.

Este formato permite que las tiendas funcionen tanto como puntos de compra de productos cotidianos como espacios orientados a consumidores que buscan artículos de determinadas franquicias o colecciones.

La expansión que MINISO impulsa en Argentina

La nueva apertura en Abasto no es un movimiento aislado. Forma parte de un plan de crecimiento que la compañía anunció para el mercado argentino y que contempla una inversión de u$s50 millones durante cinco años.

La estrategia tiene como objetivo alcanzar 100 tiendas en Argentina durante ese período y generar hasta 1.000 puestos de trabajo, de acuerdo con las proyecciones difundidas por la empresa.

La expansión comenzó con la llegada de la marca a nuevos puntos de venta y continuó con aperturas en distintos centros comerciales. En pocos meses, MINISO fue ampliando su presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Antes de la apertura de Abasto, la cadena había llegado a su séptimo local en el país con la inauguración de una tienda en Alto Avellaneda. Ese establecimiento se sumó a otros puntos de venta ubicados en centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

El ritmo de aperturas también muestra una estrategia centrada en los shoppings, donde la compañía busca captar tanto consumidores habituales como público que conoce la marca a través de sus colecciones y licencias.

Dónde abrirá MINISO después de Abasto

El calendario de crecimiento de la compañía tampoco termina con el nuevo local de Buenos Aires. Entre las próximas ubicaciones anunciadas aparecen Shopping Del Oeste, en Morón, y Los Gallegos Shopping, en Mar del Plata. La expansión contempla, además, avanzar progresivamente hacia otras ciudades argentinas.

De esta manera, la compañía busca pasar de una presencia concentrada principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires a una red de mayor alcance nacional.

La meta de largo plazo es llegar a las 100 tiendas, una escala considerablemente mayor a la que tendrá la cadena después de las próximas aperturas.