Telecentro se quedó con iPlan por u$s260 millones y sacude el mercado de Internet

La firma que lidera Alberto Pierri compró el operador de fibra óptica en una movida que redefine el mapa de las telecomunicaciones locales

La empresa de telecomunicaciones Telecentro cerró la compra de iPlan por u$s 260 millones. La operación marca un punto de inflexión en el sector de telecomunicaciones argentino, después de que Telecom se quedara con Telefónica a comienzos de 2025. El operador que comanda Alberto Pierri adquiere así red de fibra óptica, presencia en el interior del país y una cartera corporativa robusta que complementa su base residencial.

El acuerdo le permite a Telecentro sumar de un golpe más de 100.000 clientes y expandirse a mercados donde hasta ahora no tenía presencia directa. iPlan cuenta con infraestructura de fibra óptica en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán, además de servicios corporativos de IT y data center que le abren a Telecentro un segmento donde hasta ahora jugaba con menor peso.

La transacción se concretó después de meses de negociaciones. Del lado vendedor participó JP Morgan como asesor financiero, acompañado por los estudios legales Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Mitrani Caballero. Telecentro fue asesorada financieramente por F&G Advisors y legalmente por DLA Piper.

Para Telecentro, la jugada implica acelerar una expansión que de otra forma hubiera requerido años de despliegue de infraestructura propia. La compañía ya alcanzaba a más de 6 millones de hogares antes de la operación y había facturado más de u$s 600 millones durante 2025.

Cuáles son las cifras detrás de la compra por u$s260 millones

iPlan facturó cerca de u$s130 millones el año pasado, según cifras conocidas en el marco de la transacción. La empresa tiene una penetración del 11% en el segmento residencial y del 17% en el corporativo, con foco en zonas premium de Ciudad de Buenos Aires y las principales ciudades del interior.

Con la incorporación de iPlan, los ingresos combinados de Telecentro quedarían en torno a los u$s750 millones anuales. Pero el atractivo de la operación va más allá del volumen adicional de facturación.

El valor real está en los activos complementarios. iPlan desarrolló durante más de dos décadas una cartera corporativa sólida, con servicios de conectividad, infraestructura tecnológica y almacenamiento de datos. Telecentro, en cambio, construyó su negocio mayormente sobre hogares, con una presencia ampliamente reconocida en el segmento residencial.

La combinación les permite a ambas compañías potenciarse mutuamente. Telecentro gana llegada al mercado corporativo y presencia geográfica inmediata fuera de su zona tradicional, mientras que iPlan accede a una nueva escala y a mayores recursos para profundizar el liderazgo que construyó en segmentos premium y pymes.

Cómo se financia la operación de Telecentro

Para concretar la adquisición, Telecentro recurrió a financiamiento bancario. El principal fondeo proviene de un préstamo sindicado a cinco años denominado en pesos, otorgado por ICBC, Galicia y Santander.

Todavía no trascendieron el monto total financiado ni la proporción de capital propio que aportará el comprador. Tampoco se conocieron las condiciones financieras específicas del crédito, aunque el plazo de cinco años sugiere una estructuración pensada para absorber el impacto de la operación sin comprometer el flujo de caja operativo.

La decisión de financiarse en pesos muestra confianza en la estabilidad cambiaria de corto y mediano plazo. También refleja la disponibilidad de crédito corporativo que empezó a reaparecer en el mercado argentino después de años de escasez.

Qué gana Telecentro con la compra de iPlan

El complemento estratégico entre ambas compañías aparece como uno de los puntos clave de la operación. Telecentro tiene presencia masiva en hogares, mientras que iPlan construyó una parte sustancial de su negocio entre empresas.

La adquisición le agrega a Telecentro una plataforma que combina conectividad residencial premium con llegada corporativa. iPlan opera hace más de 20 años en el mercado y tiene fuerte reconocimiento en barrios ABC1 de la Ciudad de Buenos Aires, además de presencia consolidada en Córdoba, Rosario y Tucumán.

Para Telecentro, el movimiento acelera una estrategia de crecimiento que venía desarrollando desde hace tiempo. La compañía buscaba ampliar su escala mientras fortalecía activos propios de infraestructura y conectividad, en un mercado que atraviesa un proceso de consolidación acelerado.

"Esta operación fortalece nuestra presencia incorporando infraestructura, servicios y la fortaleza de la marca iPlan", dijo Fernando Herrera, CEO de Telecentro. "En su equipo y en su posicionamiento encontramos un activo clave para nuestro plan de expansión: vamos a sumar capacidades de red para potenciar la llegada a más hogares y empresas, cuidando y consolidando lo que iPlan construyó exitosamente durante todos estos años".

El mapa de las telecomunicaciones argentinas cambia otra vez

La compra se produce en un momento de fuerte reconfiguración del sector. La adquisición de Telefónica Argentina por Telecom a comienzos de 2025 abrió un proceso de concentración y desinversiones que volvió a poner en movimiento a los principales jugadores del mercado, con operaciones que buscan ganar escala rápidamente en un contexto de mayor competencia.

En ese escenario, Telecentro busca posicionarse como un actor relevante frente a los grandes conglomerados. La suma de iPlan le permite competir de manera más equilibrada en segmentos donde hasta ahora tenía menor presencia, particularmente el corporativo y las principales ciudades del interior.

Pablo Saubidet, cofundador de iPlan, afirmó que "con esta operación iPlan accederá a una nueva escala y a mayores recursos que le permitirán profundizar el liderazgo alcanzado en los segmentos residenciales premium y de las pymes, ambos complementarios a los que han sido foco de Telecentro".

La operación también consolida activos estratégicos en un momento donde la infraestructura de fibra óptica y la conectividad corporativa cobran cada vez más valor. El mercado de telecomunicaciones argentino entra así en una nueva etapa, donde la escala y la diversificación de servicios definen quiénes pueden competir en un sector que se reconfigura a velocidad acelerada.