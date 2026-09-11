Claro sumó más clientes de Internet banda ancha que Telecom y Movistar juntos

Los balances del segundo trimestre de las telcos revelan un fuerte cambio en el mercado de banda ancha residencial de Argentina

El mercado de internet fijo en Argentina crece en clientes, pero los ingresos reales bajan por inflación y agresivas ofertas.

El negocio de Internet fijo en la Argentina cambia de forma a paso acelerado. Mientras el sector digiere la compra de Movistar por parte de Telecom y el ingreso de Telecentro a IPLAN, los balances cerrados en junio de 2026 muestran una situación llamativa: las empresas suman clientes, pero los ingresos reales se achican por la inflación y las promociones agresivas.

En medio de este proceso, un dato mueve el tablero comercial del sector: durante los últimos doce meses, Claro sumó más accesos netos de banda ancha que Telecom y Movistar combinadas.

De acuerdo con los balances del segundo trimestre relevados por iProfesional, el orden de la conectividad residencial cambió entre junio de 2025 y junio de 2026. Claro pasó de 1.609.000 a 1.841.000 accesos, con una suma de 232.000 conexiones nuevas y un alza del 14,4%. Telecom, sin contar TMA, avanzó de 4.111.000 a 4.221.000 accesos, con un crecimiento del 2,7%. Telefónica, bajo la marca TMA, subió de 1.586.000 a 1.659.000 accesos, con un incremento del 4,6%.

Accesos de banda ancha fija en Argentina. Gráfico de iProfesional.

Telecom conserva una cartera mucho más grande, que llegará a 5,88 millones de accesos cuando termine de consolidar a Movistar. Aun así, el ritmo de Claro, que opera desde una base más chica, genera preocupación entre los competidores.

Esta comparación toma la diferencia entre altas y bajas a lo largo de doce meses. Con los datos disponibles, la incorporación neta de Claro supera en unos 49.000 accesos a la suma de las otras dos empresas, aunque no permite saber de qué proveedor venía cada cliente nuevo ni cuántos contrataron Internet por primera vez.

Telecom y Movistar juntas sumaban 5,88 millones de accesos a junio, frente a los 1,84 millones de Claro. Esta última creció más rápido pero desde una base más chica. Los números no prueban que Telecom haya perdido abonados ni indican de qué proveedores salieron los clientes que sumó Claro. Tampoco alcanzan para calcular cambios en la participación de mercado a nivel nacional, porque falta una serie completa del sector para las mismas fechas.

Por qué crecen los clientes en Argentina, pero caen los ingresos

En su reporte del segundo trimestre, América Móvil, dueña de Claro, explicó la baja real del 1,5% en los ingresos por servicios fijos en Argentina por "una intensa actividad comercial y promociones competitivas". El indicador incluye todo el negocio fijo, no solo Internet, pero da una razón concreta de la empresa sobre la presión comercial.

El informe semestral de Telecom mostró un ingreso mensual promedio por abonado de banda ancha de $30.587 en su operación sin TMA, un 3,6% menos en términos reales. En TMA, ese número mejoró un 1,1%. En la reseña operativa que acompaña sus balances presentados ante la SEC, Telecom indica que los precios de Internet de Personal quedaron por debajo de la inflación.

Aunque los indicadores no son iguales entre sí, dejan ver que el aumento de conexiones convive con presión sobre los ingresos, con resultados distintos según la operación.

"Competiremos contra un gran competidor", dijo Daniel Hajj, director general de América Móvil, al ser consultado sobre Argentina en la conferencia de resultados del 22 de julio. La frase, traducida del inglés, figura en la transcripción pública del encuentro. Hajj afirmó que la empresa seguiría desplegando fibra para sumar clientes de banda ancha y televisión, y remarcó sus precios competitivos.

En el caso de Personal, la reseña operativa presentada ante la SEC atribuye el crecimiento de junio a la contratación de paquetes de televisión e Internet que impulsó el Mundial de fútbol masculino jugado este año en Norteamérica. El mismo documento señala que la tasa mensual de bajas de Internet subió del 1,2% al 1,4% entre los primeros semestres de 2025 y 2026.

Vender contenidos y conectividad en conjunto permite sumar clientes sobre la infraestructura ya instalada. Pero una tasa de bajas más alta obliga a incorporar más altas para sostener el crecimiento neto. El reporte no detalla cuánto tiempo permanecieron los abonados que se sumaron durante el torneo.

Qué diferencia hay entre comprar una cartera y desplegar una red

Para poder comparar las carteras, Movistar sigue identificada por separado y solo se suma a Telecom en los dos extremos del período. Una compra cambia el dueño de los accesos ya existentes, pero no equivale, en sí misma, a nuevas conexiones para el mercado.

Comprar una cartera y desplegar una red tienen efectos distintos sobre el negocio. La compra suma contratos que ya existían, mientras que el despliegue amplía la zona donde se puede vender. Los hogares pasados por una red muestran cobertura potencial, y los accesos activos reflejan servicios ya contratados. Mezclar ambos conceptos infla el crecimiento comercial real.

Cómo pesa el precio en la contratación de planes más veloces

El precio del servicio influye en la posibilidad de vender conexiones más veloces. Según el último Cabase Internet Index de 2025, de la Cámara Argentina de Internet, el 54% de los hogares que no contrataban un plan más rápido mencionaba el costo elevado como motivo.

El relevamiento, publicado en septiembre de ese año, midió la penetración de Internet fijo en el 82,6% de los hogares argentinos. En la Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, la fibra óptica representaba el 52,5% de las conexiones domiciliarias. Las cifras muestran un mercado con adopción amplia del servicio, donde la capacidad de pago condiciona el acceso a mejores prestaciones.

Para las operadoras, ampliar la cobertura y lograr que los hogares contraten servicios de mayor valor son dos caminos de crecimiento. Los resultados de Claro y Telecom muestran cuánto pesan los precios y los paquetes comerciales a la hora de convertir esa oferta en abonados e ingresos.

Telecom informó en su presentación para inversores del segundo trimestre de 2026 que continúa con el despliegue de fibra al hogar y tecnologías de telefonía móvil de quinta generación (5G). En el conjunto de su operación sin Movistar, el margen EBITDA subió del 33% al 39,7% entre los primeros semestres de 2025 y 2026. Esa mejora en la rentabilidad operativa convivió con una baja real en el ingreso promedio por abonado de Internet.

¿Qué cambios traerá la fusión entre Telecom y Movistar?

La necesidad de financiar la renovación de las redes también forma parte del diagnóstico del sector. La distribución territorial de las redes, además, es un elemento clave del reacomodamiento entre empresas. Al evaluar la compra de Movistar por parte de Telecom, la Autoridad Nacional de la Competencia detectó superposición de infraestructura en distintos mercados locales. Por eso exigió transferir 211.400 abonados de Internet en 28 localidades e incorporar de manera obligatoria la red de fibra al hogar de Movistar en la Capital Federal.

Esa transferencia y el acuerdo de Telecentro para quedarse con IPLAN modificarán la distribución de clientes e infraestructura entre los operadores. Los balances de junio muestran desde qué posición llegan Claro y Telecom a esta nueva etapa: la primera crece más rápido en accesos y la segunda reúne una cartera mucho más grande, con Movistar incluida. Así, la competencia combina la compra de escala con la captación y retención de abonados a través de precios, cobertura y paquetes de servicios.