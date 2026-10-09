Dueños de Todomoda trajeron Morana, gigante de bijouterie de Brasil y abrirán 100 locales

Con experiencia en el sector y fuerte presencia en Brasil, la firma busca consolidar su marca en el país a través de un ambicioso plan de aperturas

La alianza estratégica busca expandir marcas propias en la región y a Europa.

Blue Star Group, el grupo argentino dueño de Todomoda e Isadora, trajo al país a Morana, una de las principales cadenas de bijouterie de Brasil. La marca, que cuenta con 350 sucursales en su país de origen, eligió Buenos Aires para iniciar su expansión internacional y proyecta abrir 100 locales en la Argentina durante los próximos cinco años.

La empresa brasileña, fundada en 2002 por el empresario Jae Ho Lee, tiene una participación cercana al 20% en el mercado de accesorios de ese país. El desembarco se concretó a través de una sociedad con el holding presidido por Martín Castelli, que también participa en el crecimiento de Todomoda en territorio brasileño.

La primera sucursal abrió en Recoleta y la segunda inauguración está prevista para noviembre. El plan contempla nuevas ubicaciones en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de otras ciudades del interior. La cadena buscará instalarse principalmente en shoppings y avenidas comerciales.

"Primero tenemos que validar el negocio, pero vemos mucho potencial para Morana", explicó Claiton Santos, director de Expansión de Blue Star Group, en diálogo con iProfesional.

La compañía todavía no definió un cronograma completo de inauguraciones. Si bien el objetivo es alcanzar los 100 locales, el desarrollo será gradual y las próximas ubicaciones se determinarán a partir de los resultados de las primeras sucursales.

El ingreso al mercado argentino es parte de un acuerdo firmado en marzo de 2025, mediante el cual las dos empresas decidieron desarrollar sus negocios fuera de sus respectivos países de origen. La asociación contempla, además, la posibilidad de llevar la cadena brasileña a otros destinos de América latina.

Mariana Fabbiani, Andrea Bursten y Brenda Gandini en la apertura del local de Morana

Una nueva marca de accesorios en la Argentina

Morana desembarcó con un catálogo de casi 5.000 productos, que incluye aros, collares, pulseras y anillos, además de otros artículos de bijouterie. Según explicó Santos, son piezas únicas, con precios superiores a los de Todomoda e Isadora.

La marca brasileña trabaja con materiales diferentes a los de las otras cadenas del grupo:

En los accesorios dorados trabajan con baños de oro de 22 quilates

En los plateados utilizan rodio

Los precios van desde los $10.000 hasta los 80.000 pesos.

La preparación del desembarco demandó casi un año de trabajo. Durante ese período, ambas compañías avanzaron en la definición de los artículos que se venderían en las primeras sucursales.

"Hicimos una selección teniendo en cuenta los gustos de las argentinas, pero la colección es muy similar a la que tenemos en Brasil", explicó Santos.

La estilista Carito Rossello acompañó la apertura del local de Morana en Recoleta

Si bien Morana nació en 2002, sus orígenes se remontan a varias décadas atrás. En 1972, la familia emigró de Corea del Sur a Brasil y se instaló en San Pablo. Seis años después, sus padres abrieron Poppy Art, un local de bijouterie ubicado sobre la calle Augusta.

Con el tiempo, llegaron a tener siete sucursales. Tras la muerte de su padre, Lee y sus hermanos continuaron con la actividad y decidieron crear una nueva marca a partir de la experiencia familiar. El crecimiento se dio principalmente a través de franquicias y, para 2007, ya habían concretado más de 60 aperturas.

El crecimiento de Todomoda en Brasil

En marzo de 2025, Blue Star Group y Grupo Morana firmaron un acuerdo para expandir sus marcas en América latina. A través de una sociedad conjunta, el holding argentino quedó a cargo de la operación de Morana en el país y de acompañar su crecimiento en otros mercados de la región. Por su parte, el grupo brasileño participa en el desarrollo de Todomoda en Brasil.

La marca argentina ya tenía presencia en ese mercado antes de la asociación. Con la incorporación de un socio local, la empresa avanzó con un plan de nuevas aperturas que prevé concretar durante este año.

Todomoda cerró 2025 con 22 sucursales en Brasil y espera acercarse a las 60 antes de que termine 2026. De cumplirse las previsiones, prácticamente triplicará la cantidad de locales que tenía a fines del año pasado.

Las próximas inauguraciones ya están acordadas, según confirmó Claiton Santos, director de Expansión de Blue Star Group. "Ya tenemos las aperturas firmadas", aseguró el ejecutivo.

Brenda Gandini eligiendo accesorios en el nuevo local de Morana en Recoleta

El acuerdo también contempla la posibilidad de incorporar otras marcas del holding al mercado brasileño. Por el momento, los planes están concentrados en Todomoda y no se anunciaron nuevas sucursales de Isadora.

La relación entre ambas compañías comenzó a partir de sus planes de crecimiento en América latina. Mientras el grupo argentino buscaba ampliar su presencia en Brasil, Morana evaluaba la posibilidad de ingresar a otros países después de más de dos décadas de actividad en su mercado de origen.

La sociedad permitió que cada empresa participara en el desarrollo de las marcas de la otra. En la Argentina, BSG administra las operaciones de Morana, mientras que en Brasil su socio interviene en la expansión de Todomoda.

Blue Star Group nació hace tres décadas en la Argentina y actualmente opera cerca de 900 locales en América latina. En el mercado local, Todomoda e Isadora suman alrededor de 300 sucursales.

Cuáles son los planes internacionales de Morana

La Argentina es el primer destino de Morana fuera de Brasil, aunque la sociedad contempla su expansión hacia otros países latinoamericanos donde el grupo argentino ya tiene operaciones.

"Lo importante es traer primero el negocio a la Argentina, hacerlo bien acá y después continuar con la expansión hacia otros mercados de Latinoamérica", explicó Santos.

Andrea Bursten, una de las famosas quue acompañó la apertura del primer local de Morana en el país

La empresa buscará avanzar con el desarrollo local antes de definir una nueva etapa. El plan de crecimiento previsto para los próximos cinco años incluye shoppings y avenidas comerciales.

En paralelo, el holding presidido por Castelli prepara su ingreso a Europa. Según adelantó Santos, la compañía prevé abrir sus primeros locales en España a comienzos de 2027.

Será el primer mercado europeo en el que operará el grupo, después de tres décadas de actividad en América latina.