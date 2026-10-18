Una pareja lanzó una plataforma que conecta a dueños y viajeros. Cobra una suscripción y busca crecer en el negocio de los alquileres temporarios

Vayate, la plataforma de alquiler temporario creada por Gaspar Barros (42) y Milagros Allende (38), reúne alrededor de 2.000 propiedades y más de 18.000 viajeros registrados en la Argentina. Su propuesta es conectar a las partes sin cobrar comisión por reserva. El negocio se sostiene con una suscripción de los propietarios y factura unos $12 millones mensuales, según detallaron sus fundadores en una entrevista exclusiva con iProfesional.

El matrimonio llegó al proyecto después de diez años administrando departamentos y casas en la Ciudad de Buenos Aires. Empezaron con el suyo, en Villa Crespo, para financiar la mudanza a una vivienda más grande en Palermo. Después se sumaron propiedades de conocidos y recomendaciones. Hoy gestionan unas 50 y esa empresa todavía financia parte del desarrollo de Vayate.

La idea también apareció en los mensajes de los huéspedes. Algunos enviaban supuestas listas de supermercado para pasarles un teléfono sin que la plataforma bloqueara el contacto. Un kilos de azúcar, 5 de harina, 6 sachet de leche… así escondían los dígitos de un WhatsApp.

"Ahí lo primero que nos dimos cuenta es que existen estos viajeros que quieren saltear a las plataformas", recordó Allende. Para responder a esa demanda, crearon Vayate, una plataforma que reúne alojamientos y permite consultar disponibilidad, conocer las reseñas de otros huéspedes y contactar directamente a los propietarios, sin pagar comisión por la reserva.

(Gentileza Vayate)

"Nosotros no buscamos competir con Airbnb ni Booking, sino más bien complementarnos", explicó Barros. De hecho, ellos mismos siguen utilizando plataformas de alquiler temporario como Airbnb y Booking en los alojamientos que administran.

Para dedicarse al emprendimiento, Barros dejó su empleo en el Banco Ciudad después de 18 años. Allende, formada en Historia del Arte y con experiencia en arte, moda y marketing, estaba embarazada de su segundo hijo. Habían trabajado sobre la idea desde enero de 2025 y querían lanzar antes del nacimiento.

Los plazos terminaron casi superpuestos. "Vayate tenía que lanzarse en abril, pero se atrasó y Sixto se adelantó cuatro semanas", contó Allende. La plataforma se lanzó el viernes 25 de julio de 2025 y su hijo nació tres días después. "Estábamos en el sanatorio con la compu, recibiendo propiedades, hablando con gente, ayudando, asesorando".

El nombre también salió de la familia. Dante, el mayor, decía "vayate" en lugar de "andate". Era el nombre ideal para el proyecto y lo eligieron sin dudar.

Para poner en marcha Vayate invirtieron alrededor de u$s160.000 de recursos propios, según detallaron sus fundadores. "Rompimos el chanchito", resumieron durante la entrevista.

Cómo funciona Vayate y cuánto cuesta publicar una propiedad

El viajero se registra sin cargo para acceder a los datos de contacto del propietario. Desde ahí, las partes acuerdan la estadía, la seña, el medio de pago y las condiciones. Vayate no cobra ni retiene el dinero del alquiler.

"Los propietarios pueden pedir una seña, pueden pedir un depósito, pueden pedir una reserva, transferencia, mandar un link de pago", explicó Barros. Cada uno establece sus condiciones, incluso para alquileres de mediano plazo.

La suscripción por propiedad cuesta $14.000 más IVA al mes, $33.000 más IVA por trimestre o $99.000 más IVA al año. Ofrecen descuentos por varias unidades y 30 días de prueba gratuita. Durante casi el primer año no cobraron, mientras buscaban reunir oferta y demanda.

Según los fundadores, cerca del 60% de los propietarios que tenían publicaciones gratis, permanecieron cuando se terminó el tiempo de prueba. A otras les extendieron el tiempo porque les interesaba conservar oferta en destinos donde todavía hay poca consultas.

"Preferimos que se suscriban un montón de planes anuales, por más de que a mí la facturación me baje, porque lo que nos sirve es tener mucha oferta de propiedades", explicaron. Hoy, aseguran, logran cubrir los gastos de la operación, aunque reinvierten los ingresos y suman recursos propios para mejoras y marketing. Todavía no recuperaron la inversión inicial.

En Vayate lo que paga el huésped, es lo que recibe el propietario (Gentileza Vayate)

La verificación es una de las tareas que sostienen ese modelo de contacto directo. Según Allende, revisan todas las propiedades antes de publicarlas. Si el alojamiento ya está en otra plataforma, solicitan enlaces internos de sincronización y aplican métodos para evitar estafas en reservas. Cuando no tiene ese historial, hacen una videollamada dentro del inmueble.

Vayate no tiene un sistema propio de evaluaciones de estadías ni de viajeros. "Al ser una plataforma de contacto directo, yo no sé si se concretó la estadía", explicó Barros. Por eso, además de sincronizar calendarios, Vayate permite importar reseñas de otros sitios. En cuánto a los inquilinos, recomiendan a los dueños pedir documentación, hacer una videollamada o consultar perfiles en otras plataformas.

La plataforma está vigente en todo el país y, según los datos aportados por sus fundadores, los destinos con más alojamientos hoy son CABA y Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Bariloche, con 100.

El equipo tiene cuatro empleados, además de los fundadores y el servicio de programación. Actualmente están desarrollando una app y buscan duplicar las propiedades hacia fin de año. Para 2027 proyectan llegar a Uruguay, Chile y Paraguay, y mantienen conversaciones para entrar en España.

La aspiración para 2030 es que Vayate tenga alcance mundial. "Vayate siempre se pensó con visión internacional", señalaron. Para expandirse, consideran necesario contar con aliados que conozcan cada destino. "Cada mercado y cada país es distinto y se maneja de formas distintas".

También trabajan con una aseguradora en una cobertura para alquileres temporarios que los propietarios podrían contratar por separado. El proyecto todavía no está disponible y prevén adaptarlo a cada inmueble y a las coberturas elegidas. "No solo te va a servir para alquilar a través de nuestra plataforma", adelantó Barros. La intención es que también cubra estadías obtenidas por otros canales.

El próximo verano llegará con el modelo de suscripciones ya en marcha, después de casi un año gratuito. Los fundadores todavía no fijaron una meta de facturación y priorizan ampliar la oferta y atraer viajeros. "Entendemos que no nos vamos a hacer millonarios con Vayate", reconocieron. "Para que esto funcione nosotros le tenemos que poner foco en la oferta y la demanda".