El Gobierno reunirá a grandes inversores y empresas para generar vínculos comerciales alrededor de proyectos de minería, industria e infraestructura

El régimen legal obliga a contratar un 20% de proveedores locales para fomentar el desarrollo nacional.

El objetivo es conectar la demanda de las grandes inversiones del RIGI con la capacidad productiva argentina.

El 29 de octubre, Rosario será sede de una gran ronda de negocios que vinculará a 1.800 proveedores locales con empresas mineras y energéticas.

El gobierno nacional reunirá a más de 1.800 proveedores de todo el país con 41 grandes compañías vinculadas a proyectos de inversión, en una convocatoria destinada a generar relaciones comerciales alrededor de los proyectos que se desarrollan bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y otras inversiones de gran escala.

El encuentro será el próximo 29 de octubre en Rosario y tendrá entre sus protagonistas a compañías internacionales de minería, industria e infraestructura.

Será la primera Ronda de Negocios RIGI organizada por el Ministerio de Economía con el objetivo de conectar las necesidades de compras y contrataciones de los grandes inversores con empresas argentinas capaces de suministrar bienes, servicios, tecnología y obras.

Según el cronograma oficial, la jornada incluirá rondas comerciales, paneles sobre minería, desarrollo de proveedores y financiamiento, además de espacios de vinculación entre las empresas participantes.

La convocatoria incluirá titulares de proyectos, grandes compañías y contratistas que participan de las cadenas vinculadas con esas inversiones.

La ronda llevará así a una instancia comercial una de las cuestiones que acompañan el desarrollo de las grandes inversiones: la incorporación de compañías argentinas a las cadenas de abastecimiento que requieren esos proyectos.

De los proyectos a las órdenes de compra

El RIGI fue creado por la Ley Bases para incentivar proyectos de gran escala mediante un esquema especial de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios.

A medida que las inversiones avanzan, aparecen necesidades de abastecimiento que incluyen desde ingeniería y construcción hasta transporte, logística, mantenimiento, equipamiento, tecnología, servicios profesionales e insumos industriales.

La ronda de Rosario apunta a vincular esa demanda con la oferta disponible en el país teniendo en cuenta que, durante el evento, las grandes compañías presentarán sus necesidades de abastecimiento y los proveedores detallarán los productos, servicios y capacidades que pueden ofrecer.

Las posteriores compras, licitaciones o contrataciones dependerán de las necesidades de cada proyecto y de los procesos de selección establecidos por las compañías.

La escala minera multiplica la demanda

La minería ocupará una parte central de la jornada por la dimensión de los proyectos que avanzan en distintas provincias y por la cantidad y diversidad de proveedores necesarios durante las etapas de construcción y operación.

Entre las compañías confirmadas aparecen Vicuña; Rio Tinto; Barrick Mining Corporation; Newmont Corporation y Eramet Eramine, todas con presencia o proyectos vinculados con la actividad minera argentina.

A modo de ejemplo, se puede mencionar que Vicuña reúne activos cupríferos de gran escala en San Juan, mientras que Rio Tinto amplió su presencia en el país alrededor del litio.

En el caso de Barrick, mantiene actividad vinculada con la minería en San Juan; Newmont opera en Santa Cruz; y Eramet desarrolló en Salta su negocio de producción de litio.

La escala de esas operaciones genera necesidades para fabricantes industriales, constructoras, firmas de ingeniería, compañías logísticas y prestadores especializados.

Un piso regulatorio

La participación de proveedores argentinos tiene además un componente establecido por la regulación del RIGI que obliga a los proyectos adheridos al régimen a presentar un plan de desarrollo de proveedores locales.

La norma obliga a incluir el compromiso de contratar proveedores locales para bienes y obras por un mínimo del 20% del monto total de inversión destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.

La reglamentación establece también los requisitos para determinar qué empresas pueden ser consideradas proveedores locales a los efectos del régimen y qué contrataciones pueden computarse para acreditar el cumplimiento del compromiso.

Entre las condiciones previstas aparecen criterios relacionados con la constitución y el domicilio de las sociedades en la Argentina y con la composición de su capital o sus derechos de voto.

El régimen incorporó además una herramienta destinada a las empresas que necesiten mercaderías del exterior para atender contratos vinculados con las grandes inversiones.

Los proveedores locales que cumplan las condiciones establecidas pueden adherir al régimen previsto para importar determinadas mercaderías destinadas a proyectos RIGI, con los beneficios aduaneros contemplados por la normativa.

El mecanismo está destinado a mercaderías vinculadas con los Vehículos de Proyecto Único adheridos al régimen y requiere completar el procedimiento correspondiente y acreditar el destino previsto.

La herramienta puede alcanzar a empresas que necesiten incorporar equipos, componentes o insumos importados para fabricar bienes o prestar servicios destinados a los proyectos.

De esa manera, la regulación contempla compromisos de desarrollo de proveedores locales para los grandes inversores e instrumentos específicos para determinadas empresas que se incorporen a esas cadenas de abastecimiento.

El negocio fuera de la ubicación del proyecto

Más allá de los resultados de esta ronda de negocios, cabe aclarar que la cadena de proveedores ya tiene una extensión territorial mayor que la localización física de las grandes inversiones.

Al 30 de junio, los proyectos RIGI aprobados registraban 1.223 proveedores distribuidos en 19 provincias, según información publicada por el Ministerio de Economía.

La distribución en 19 provincias muestra que una inversión localizada en una jurisdicción puede demandar equipamiento industrial, ingeniería, logística y servicios producidos en otros puntos del país.

En minería, esa estructura adquiere especial importancia por la localización de los yacimientos y la variedad de actividades necesarias para construirlos y operarlos.

Las provincias también compiten

La expansión de los proveedores también forma parte de la agenda de las provincias que concentran las inversiones mineras.

Los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy participarán de un panel dedicado a los desafíos y oportunidades de la industria minera, según el programa anunciado por Economía.

Se trata de jurisdicciones donde se concentran proyectos de cobre, litio, oro y otros minerales y donde el desarrollo de nuevas inversiones genera demanda de infraestructura, transporte, servicios y producción industrial.

La ronda contempla además encuentros entre los propios proveedores, lo que permitirá vincular compañías con capacidades complementarias para participar en procesos de contratación de mayor escala.

Crecer para poder ser proveedor

La incorporación a la cadena de una gran inversión puede exigir desembolsos antes de que una empresa esté en condiciones de cumplir un contrato.

Ampliar una planta, comprar maquinaria, aumentar capacidad logística o financiar capital de trabajo son algunas de las necesidades que pueden aparecer cuando cambia la escala del cliente.

Por eso, la jornada incluirá un espacio específico dedicado al financiamiento, con herramientas vinculadas con el sistema de garantías, el mercado de capitales y entidades financieras.

El espacio estará destinado a presentar alternativas disponibles para compañías que necesiten financiar inversiones o capital de trabajo.