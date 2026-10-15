Las condiciones de adjudicación incorporan variables técnicas y de gestión, lo que genera incertidumbre pese a la oferta económica más alta

La AABE decidirá al ganador analizando estas propuestas integrales. El resultado definirá el futuro comercial y las actividades del predio por las próximas décadas.

La elección final depende de un sistema de puntos donde el proyecto y las inversiones suman el 70%. El canon y los antecedentes completan la evaluación.

Dos firmas compiten por la concesión de Tecnópolis a 25 años. Perfeta lidera la oferta económica con $204.000 millones frente a los $183.300 millones de Concesión Villa Martelli.

La disputa por el futuro de Tecnópolis entró en una etapa decisiva. Dos grupos internacionales del entretenimiento compiten por la explotación comercial del complejo de Villa Martelli durante los próximos 25 años, en una licitación que definirá cómo se utilizará el predio y qué actividades podrán desarrollarse allí durante ese período.

En la apertura de las ofertas económicas, Perfeta Producciones, vinculada al empresario Marcelo Fígoli y a Fénix Entertainment, quedó al frente de la comparación con una propuesta de $204.000 millones. Su oferta supera en $20.700 millones a la presentada por Concesión Villa Martelli BAA SAPU, relacionada con Buenos Aires Arena y Movistar Arena, que propuso $183.300 millones.

La diferencia equivale a cerca del 11,3% entre ambas propuestas. También se refleja en el canon mensual que recibiría el Estado por la explotación del complejo: Perfeta ofreció pagar $680 millones por mes, mientras que su competidora propuso $611 millones, el mínimo establecido en el pliego.

Sin embargo, hay un detalle que puede cambiar el resultado de la competencia. La oferta económica más alta no garantiza por sí sola la adjudicación, porque el concurso contempla otros criterios de evaluación: el proyecto para el predio, las inversiones previstas y los antecedentes empresariales también tendrán peso en la decisión.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá analizar las propuestas y determinar qué compañía reúne las condiciones para asumir la concesión. La resolución definirá quién tendrá a su cargo el desarrollo comercial de Tecnópolis durante los próximos 25 años, con posibilidades de organizar espectáculos, congresos, eventos culturales y actividades recreativas.

Cuánto ofrecieron las empresas por la concesión de Tecnópolis

Los números dejaron a Perfeta Producciones en el primer lugar de la apertura económica. La empresa vinculada a Marcelo Fígoli presentó una oferta de $204.000 millones, frente a los $183.300 millones de Concesión Villa Martelli BAA SAPU.

La distancia entre ambas propuestas asciende a $20.700 millones, una diferencia que representa aproximadamente el 11,3% respecto del monto presentado por la segunda compañía. En una licitación de estas características, el dato permite identificar quién hizo la apuesta económica más alta, aunque todavía no alcanza para anticipar el resultado definitivo.

El canon mensual muestra una diferencia similar. Perfeta propuso pagar $680 millones por mes por la explotación del complejo, mientras que su competidora ofreció $611 millones. Este último importe coincide con el piso previsto en las condiciones del concurso.

La brecha es de $69 millones mensuales. Si esos importes se mantuvieran durante 12 meses, la diferencia acumulada alcanzaría los $828 millones. Se trata de una comparación nominal que no contempla eventuales actualizaciones ni otras condiciones que pudieran establecerse en el contrato de concesión.

Para el Estado, el canon representa el ingreso previsto por el uso comercial del predio. Para las empresas, en cambio, forma parte de una ecuación más amplia, que incluye las inversiones necesarias para poner en marcha sus proyectos, los costos de operación y los ingresos que podrían generar las actividades organizadas en el complejo.

Y es que Tecnópolis ofrece la posibilidad de combinar distintos formatos de entretenimiento y encuentros. Un recital, una exposición, un congreso o una actividad recreativa tienen necesidades operativas diferentes, por lo que el proyecto de explotación deberá contemplar cómo organizar esas propuestas dentro de un mismo espacio.

Por eso, aunque Perfeta quedó mejor posicionada en la comparación económica, el proceso todavía tiene varios puntos por resolver. La evaluación técnica y el análisis de las inversiones comprometidas serán determinantes para establecer cuál de las dos ofertas obtiene la mayor calificación.

Cómo se definirá el ganador de la licitación de Tecnópolis

La AABE tendrá que evaluar las propuestas mediante un sistema que distribuye 100 puntos entre cuatro componentes. El proyecto de explotación y el plan de inversión concentran la mayor parte de la calificación, mientras que el canon ofrecido y los antecedentes de los participantes completan el puntaje.

La distribución establecida es la siguiente:

Proyecto presentado: hasta 40 puntos

Plan de inversión: hasta 30 puntos

Canon ofrecido: hasta 20 puntos

Antecedentes de los participantes: hasta 10 puntos

La distribución permite entender por qué el resultado de la apertura económica no define automáticamente quién se quedará con Tecnópolis: el proyecto y las inversiones representan, en conjunto, el 70% de la puntuación total, es decir, siete de cada diez puntos dependerán de esos dos componentes.

En términos concretos, una empresa puede presentar un canon más alto y, aun así, quedar por detrás si su propuesta recibe una calificación inferior en los apartados que concentran la mayor parte de la evaluación.

Perfeta cuenta con una ventaja en el monto ofrecido y deberá esperar el resultado del análisis integral. Concesión Villa Martelli BAA SAPU, por su parte, todavía puede competir por la adjudicación si su proyecto y su plan de inversión obtienen una puntuación superior.

Los antecedentes también tendrán incidencia, aunque con un peso menor: representan hasta 10 puntos. En ese apartado, la experiencia de cada participante en la operación de instalaciones, la producción de espectáculos y la organización de eventos puede formar parte de los elementos considerados, de acuerdo con los requisitos del pliego.

El organismo deberá integrar los resultados de todos los componentes antes de resolver el concurso. Hasta entonces, los montos presentados permiten comparar las ofertas económicas, pero no establecer cuál será la empresa ganadora.

Marcelo Fígoli busca ampliar su negocio de espectáculos

Marcelo Fígoli, fundador de Perfeta y referente de Fénix Entertainment, busca ampliar su participación en el negocio de los grandes espectáculos y la administración de espacios destinados a distintas actividades.

Su trayectoria incluye la organización de eventos y la explotación de recintos vinculados con el entretenimiento. Entre sus antecedentes recientes figura la concesión por 20 años del Aconcagua Arena, ubicado en Mendoza.

La operación de este tipo de instalaciones requiere coordinar distintas áreas: desde la programación de eventos y la relación con productores hasta la logística, la infraestructura y los servicios necesarios para recibir al público. Esa experiencia forma parte del recorrido empresarial de Fígoli en un mercado que combina la producción de espectáculos con la gestión comercial de grandes espacios.

Para competir por Tecnópolis, el empresario conformó una alianza con Anschutz Entertainment Group (AEG Worldwide) y Cárdenas Marketing Network (CMN). Ambas compañías cuentan con experiencia internacional en la producción de recitales, eventos deportivos y actividades culturales.

La incorporación de estos socios amplía el alcance de la propuesta de Perfeta. La combinación de sus antecedentes podría facilitar el desarrollo de una programación que incluya diferentes tipos de espectáculos y encuentros, aunque el alcance concreto de cada participación dependerá de las condiciones de la oferta presentada.

La evaluación de la AABE deberá determinar cómo se relacionan esas capacidades con el proyecto de explotación y las inversiones comprometidas. No alcanza con reunir experiencia en la industria: también será necesario demostrar que la propuesta se ajusta a los requisitos establecidos para administrar el complejo.

Qué aporta AEG Worldwide a la propuesta por Tecnópolis

Anschutz Entertainment Group es una compañía estadounidense dedicada a la operación de instalaciones para entretenimiento y a la producción de eventos. Su actividad abarca estadios, arenas y complejos multipropósito, además de conciertos y espectáculos internacionales.

Según los datos difundidos por la propia empresa, sus instalaciones y eventos reciben a más de 100 millones de asistentes por año, una cifra que da cuenta de la escala de sus operaciones y de su presencia en distintos segmentos del mercado del entretenimiento.

AEG también participa en el negocio deportivo. Entre las franquicias que controla se encuentran Los Angeles Kings, equipo de hockey sobre hielo que compite en la National Hockey League (NHL), y Los Angeles Galaxy, club que participa en la Major League Soccer (MLS).

A través de AEG Presents, el grupo interviene además en la producción y promoción de giras musicales, festivales y espectáculos. Esa división conecta la operación de recintos con la organización de eventos, dos actividades que suelen funcionar de manera complementaria.

La experiencia de AEG comprende, por lo tanto, tanto la administración de instalaciones como la producción de contenidos para esos espacios. En un predio como Tecnópolis, esa combinación podría resultar relevante para diseñar una programación que alterne recitales, eventos culturales y otras actividades, siempre dentro de las condiciones autorizadas.

De todos modos, su trayectoria internacional es uno de los antecedentes que respaldan la propuesta de Perfeta, pero no determina por sí misma el resultado. La calificación dependerá de la evaluación completa que realice el organismo estatal.

CMN suma experiencia en el mercado latino del entretenimiento

Cárdenas Marketing Network, conocida como CMN, fue fundada por Henry Cárdenas y tiene una trayectoria vinculada con la producción y promoción de espectáculos, especialmente en el mercado latino del entretenimiento.

La compañía trabajó en giras de artistas internacionales como Marc Anthony, Bad Bunny, J Balvin, Luis Miguel y Don Omar. También organizó eventos culturales y deportivos en Estados Unidos y América Latina.

Su actividad incluye la coordinación de espectáculos que requieren la participación de artistas, productores, promotores y operadores de recintos. La organización de una gira, por ejemplo, implica mucho más que contratar una presentación: también exige planificar fechas, logística, promoción y condiciones técnicas para cada evento.

Esa experiencia se integra en la alianza que CMN conformó con Perfeta y AEG para competir por Tecnópolis. La combinación de conocimientos en promoción, producción y operación de eventos forma parte de los antecedentes empresariales que respaldan la propuesta económica presentada.

Sin embargo, todavía resta conocer cómo se distribuirán las responsabilidades entre las compañías si la oferta resulta adjudicataria. Ese aspecto deberá ajustarse a la propuesta presentada y a las obligaciones que finalmente establezca el contrato.

Qué puede cambiar en Tecnópolis durante los próximos 25 años

La licitación definirá quién tendrá a su cargo la explotación comercial de Tecnópolis durante un período de 25 años. El plazo convierte la decisión en un asunto de largo alcance, porque el proyecto elegido establecerá las condiciones para organizar las actividades y desarrollar el predio durante buena parte de las próximas décadas.

Entre los usos contemplados se encuentran:

Espectáculos musicales

Eventos culturales

Congresos

Actividades recreativas

La programación podría combinar propuestas de distinta escala y frecuencia, desde recitales hasta encuentros profesionales, según el proyecto que resulte aprobado.

Cada formato plantea necesidades específicas. Un recital requiere infraestructura técnica, accesos y organización del público; un congreso, en cambio, demanda espacios adaptados para reuniones y actividades simultáneas. La posibilidad de combinar esas propuestas dependerá de las características del complejo, las inversiones previstas y las condiciones de explotación autorizadas.

El proyecto presentado tendrá un peso de hasta 40 puntos en la evaluación, mientras que el plan de inversión podrá sumar otros 30. Ambos apartados permitirán comparar qué propone cada participante para el predio y qué recursos prevé destinar a su desarrollo.

El canon también será parte de la ecuación. Perfeta ofreció $680 millones mensuales, frente a los $611 millones de su competidora. La diferencia económica favorece a la empresa vinculada a Fígoli en ese componente, pero el resultado definitivo dependerá del puntaje total.

Para el Estado, la concesión establecerá tanto el ingreso por el uso comercial del predio como las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las actividades. Para las empresas, supondrá asumir compromisos de inversión y operación a cambio de explotar el complejo durante el período acordado.

La resolución de la AABE definirá cuál de las dos propuestas obtiene la adjudicación y bajo qué condiciones se llevará adelante el proyecto. Por ahora, Perfeta Producciones lidera la comparación económica, mientras que Concesión Villa Martelli BAA SAPU mantiene sus posibilidades dentro de una evaluación que todavía debe considerar los proyectos, las inversiones y los antecedentes de ambos participantes.