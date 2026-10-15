El plan de rearme de Milei va por más cazas F-16, helicópteros Black Hawk y submarinos

Tras el arribo acelerado de cazas y la compra helicópteros de EE.UU., el Ejecutivo negocia unidades Scorpène o Tipo 209NG para la Armada Argentina

El gobierno acelera el rearme con F-16 ya recibidos y planes para fragatas.

La apuesta por el rearme acelerado que muestra la gestión presidencial de Javier Milei sigue sumando capítulos y la perspectiva es que varios miles de millones de dólares de las arcas nacionales tendrán como destino la compra de más equipamiento militar. En esa línea, y a escasos días de concretado el arribo de un segundo lote de cazas F-16 a la provincia de Córdoba, y mientras apura la llegada de los primeros helicópteros Black Hawk desde los Estados Unidos, el Ejecutivo mantiene negociaciones firmes para revivir la capacidad submarina de la Armada Argentina, una fuerza que perdió presencia por completo tras la tragedia del ARA San Juan de noviembre de 2017. La operación contemplada abarca la adquisición de tres submarinos de ataque de propulsión convencional por un monto de hasta u$s2.300 millones, y la transacción contaría con esquemas de financiamiento internacional integral.

La confirmación oficial de que La Libertad Avanza (LLA) va por las embarcaciones corrió por cuenta del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFFAA), almirante Marcelo Della Nogare, durante una exposición reciente en el Rotary Club de Buenos Aires.

El alto mando reveló que astilleros de Alemania y Francia ofrecieron financiar el 100% de la transacción con el respaldo formal de sus respectivos gobiernos.

Francia y Alemania, entre las opciones de submarinos

Las alternativas bajo evaluación para la fuerza de submarinos se concentran en dos astilleros europeos de primera línea.

Por un lado, la firma francesa Naval Group compite con sus unidades de la clase Scorpène. Por el otro, la compañía alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) presentó sus sumergibles diésel-eléctricos de la clase Tipo 209NG.

El almirante Della Nogare calificó a ambas propuestas como "excelentes" y confirmó que los informes técnicos elaborados por el Comando de la Fuerza de Submarinos ya fueron elevados formalmente al Poder Ejecutivo. "Estamos ante una decisión de carácter geopolítico y de largo plazo", remarcó el jefe militar, precisando que la evaluación técnica ya concluyó y que la determinación final recae en el sector político.

En paralelo, el Gobierno dio el primer paso legislativo para habilitar el endeudamiento. En el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, incorporó una autorización de crédito público por u$s2.300 millones a un plazo mínimo de amortización de tres años para los sumergibles.

Además, se destinarían otros u$s1.200 millones para adquirir dos fragatas multimisión destinadas a la base naval de Puerto Belgrano. Entre ambos programas navales, el financiamiento potencial alcanzará los 3.500 millones de dólares.

Las unidades a incorporar tendrán como asiento histórico la base naval de Mar del Plata. Para sostener la capacitación de las dotaciones, la Armada ya realizó adiestramientos en la base de El Callao, en Perú, a bordo de los submarinos BAP Arica y BAP Angamos, complementados con prácticas en simuladores de ataque, periscopio, inmersión y control de averías.

Cazas F-16, Black Hawk y blindados Stryker

El programa naviero se acopla al acelerado ritmo de entregas de equipamiento militar adquirido en lo que LLA lleva de gestión.

En el Área Material Río Cuarto, Córdoba, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) recibió otros seis cazas F-16 Fighting Falcon procedentes de Dinamarca —cuatro monoplaza F-16AM y dos biplaza F-16BM—, alcanzando 12 aeronaves en suelo nacional sobre las 24 adquiridas mediante el programa Peace Cóndor. Este último es respaldado con una inversión superior a 300 millones de dólares.

La entrega se adelantó tres meses sobre el cronograma original y las autoridades prevén recibir una tercera tanda de seis cazas a comienzos de 2027.

Por su parte, el Ejército Argentino (EA) confirmó que antes de que concluya 2026 recibirá una primera partida de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk procedentes de los stocks de reserva de los Estados Unidos.

La operación, autorizada por el Departamento de Estado bajo el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS), contempla un techo presupuestario de u$s140 millones por una flota inicial proyectada en 20 unidades equipadas con motores T700-GE-701D.

"No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas", declaró sobre la compra el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas. El ministro de Defensa, Carlos Presti, ratificó que las aeronaves aportarán capacidad para la seguridad fronteriza, el combate contra el crimen transnacional y la asistencia humanitaria, sin alterar el balance regional.

A la alineación aérea y naval se suma la reciente firma de un acuerdo entre Defensa y Washington para incorporar 235 vehículos blindados VCBR 8x8 Stryker para el Ejército.

Los vehículos —que incluyen variantes de transporte de infantería ICVV M1256, evacuación médica MEVV M1133A1, comando CVV M1251A1 y apoyo de fuego FSVV M1131A1— se añadirán a los primeros ocho blindados ingresados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Una partida inicial de 50 unidades ya fue inspeccionada en la base de Fort Hood, Texas, y llegará al país antes de fin de año.