Huawei abrió un local en Unicenter y vuelve a apostar por las tiendas físicas en Argentina

El nuevo local de Huawei permite probar dispositivos, conocer soluciones de energía digital y acceder a tecnología para empresas

Huawei inauguró este lunes su primera Tienda Autorizada en Argentina, un espacio comercial ubicado en Unicenter Shopping, en Martínez, partido bonaerense. La apertura incorpora un punto de atención presencial para quienes quieran explorar el catálogo de la marca y probar sus equipos antes de comprarlos.

Huawei en Argentina: qué productos y soluciones ofrece en su nueva tienda

La propuesta abarca distintas áreas de negocio de Huawei. En el local se pueden conocer:

Dispositivos electrónicos destinados al público general

Tecnologías de energía digital

Soluciones desarrolladas para clientes empresariales

A diferencia de una exhibición centrada únicamente en la venta, el espacio permite interactuar con los equipos y explorar sus funcionalidades. También ofrece la posibilidad de interiorizarse sobre las aplicaciones de los sistemas de energía digital y las herramientas tecnológicas que la compañía desarrolla para empresas.

La operación de la tienda quedó a cargo de Solnik, socio local de Huawei. La iniciativa suma un establecimiento físico a los canales comerciales que la marca ya utilizaba en el mercado argentino.

Qué dijeron Huawei y su socio local

La compañía presentó la apertura como una forma de acercar sus productos a los consumidores y generar una experiencia directa con su tecnología. Solange Bonapelch, PR Manager CBG de Huawei Argentina, explicó:

"Con la apertura de nuestra primera Tienda Autorizada HUAWEI en Argentina, buscamos estar más cerca de nuestros usuarios y brindarles un espacio donde puedan conocer y experimentar nuestra tecnología de primera mano. Queremos que cada visita sea una oportunidad para descubrir nuestros productos y todo lo que pueden aportar a su vida cotidiana".

Desde Solnik, su CEO, Abel Picchio, destacó el desarrollo conjunto del proyecto y el vínculo entre las dos empresas:

"Estamos muy orgullosos de concretar este proyecto junto a Huawei. La apertura de esta tienda representa un paso importante en una relación construida sobre la confianza, la visión de largo plazo y el compromiso compartido de acercar innovación y tecnología de primer nivel a los consumidores argentinos".

Un nuevo canal de venta para el mercado argentino

Con la apertura en Unicenter, Huawei incorpora una alternativa presencial para mostrar distintas líneas de productos y facilitar el contacto de los consumidores con sus prestaciones.

El establecimiento se suma a la estrategia comercial de la empresa en Argentina, con un formato que combina exhibición, prueba de dispositivos y presentación de soluciones tecnológicas.

Huawei vuelve a apostar por las tiendas físicas en Buenos Aires

La apertura en Unicenter marca el regreso de Huawei al comercio minorista con un local propio en la Argentina. La compañía ya había tenido una tienda en la esquina de Florida y Lavalle, en el Microcentro porteño, durante la década pasada. Ese establecimiento cerró antes de la pandemia, en un contexto de dificultades para los comercios de la zona.

Tras esa experiencia, la marca mantuvo su presencia comercial a través de operadores de telefonía móvil como Claro y Personal, además de su tienda oficial en Mercado Libre. El nuevo espacio en Martínez suma una alternativa presencial para conocer sus equipos y probar sus prestaciones antes de decidir una compra.

Qué productos de Huawei se venden en la Argentina y cuánto cuestan

La apertura del local se produce después de que la compañía presentara cinco dispositivos para el mercado argentino: tres relojes inteligentes, una tableta y unos auriculares inalámbricos. Los equipos ya se comercializan mediante los canales oficiales de Huawei y sus socios locales.

Entre las novedades figuran los relojes deportivos Huawei Watch GT 7 y Watch GT 7 Pro, con precios de lanzamiento de $499.999 y $649.999, respectivamente. Ambos modelos están orientados al seguimiento de la actividad física e incorporan funciones para deportes al aire libre.

La línea también incluye el Huawei Watch D3, un reloj enfocado en el control de la presión arterial desde la muñeca. El dispositivo permite registrar mediciones y hacer un seguimiento de indicadores de salud. Su precio de lanzamiento es de $799.999. La empresa aclara que sus funciones no reemplazan la consulta ni el seguimiento médico.

En el segmento de las tabletas, la Huawei MatePad Air se presenta como una alternativa para estudiar, trabajar y consumir contenidos. Tiene un espesor de 5,3 milímetros, pesa 509 gramos e incorpora herramientas para tomar notas, convertir voz en texto y generar resúmenes. Su precio informado es de $1.999.999.

La oferta se completa con los auriculares Huawei FreeClip 2, de diseño abierto y un peso de 5,1 gramos por unidad. Ofrecen hasta nueve horas de autonomía por carga y hasta 38 horas con el estuche. Su precio de lanzamiento es de $429.999, con una promoción del 35% y financiación en seis cuotas, según la información difundida durante la presentación.