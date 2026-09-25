La marca busca ofrecer un punto de contacto físico para acceder a sus dispositivos, hoy limitado a plataformas digitales y operadores de telefonía.

La filial local de la empresa tecnológica china Huawei confirmó que abrirá una tienda autorizada en la Argentina. El anuncio se produjo el martes, durante un lanzamiento de dispositivos que la compañía organizó en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Sin embargo, la compañía no precisó en qué zona estará ubicado el local ni cuándo prevé inaugurarlo.

La marca china vuelve así a apostar por la venta directa al público, algo que ya había ensayado en la década pasada en el Microcentro porteño. La novedad llegó acompañada del lanzamiento de una nueva camada de dispositivos para el mercado local, que incluye relojes inteligentes, una tableta y auriculares, todos ya disponibles a través de los canales oficiales de la empresa en Mercado Libre y de los operadores de telefonía móvil Personal y Claro. La foto inicial corresponde a un local de esos operadores.

Qué antecedente tiene Huawei con tiendas físicas en Buenos Aires

No es la primera vez que Huawei intenta pisar fuerte en el comercio minorista argentino. La compañía tuvo una tienda en la esquina de Florida y Lavalle, en pleno microcentro porteño, a mediados de la deácada pasada. Ese local cerró sus puertas antes de la pandemia del coronavirus. Según un relevamiento de iProfesional, por causa de la pandemia y la recesión, la zona de Florida y Lavalle llegó a perder casi el 50% de sus comercios.

Desde entonces, dispositivos como relojes y tabletas de Huawei mantuvieron su presencia en la Argentina a través de los operadores Claro y Personal, y más tarde sumó su tienda oficial en Mercado Libre. La apertura de un nuevo local físico busca recuperar ese contacto directo con el consumidor que la marca perdió con el cierre de su espacio en el microcentro.

Qué productos presentó Huawei en la Argentina

La compañía lanzó durante su presentación en La Rural, que cubrió iProfesional, para mostrar cinco nuevos dispositivos de su línea de consumo. La oferta abarca tres relojes inteligentes, una tableta ultraliviana y unos auriculares de diseño abierto. Todos los productos ya se pueden comprar en el país, como informó iProfesional antes del lanzamiento.

Cuánto cuestan los relojes Huawei Watch GT 7 y qué funciones traen

El Huawei Watch GT 7 y el Watch GT 7 Pro son los nuevos relojes deportivos de la marca. Están fabricados con aleación de titanio y bisel de cerámica nanotecnológica, y prometen hasta 21 días de autonomía con una sola carga.

Entre sus funciones principales se destacan más de 100 modos de entrenamiento y actividades al aire libre. Para deportes de nieve, el reloj mide fuerza G, reconoce giros y registra descensos y velocidad sin necesidad de señal GPS. Para montañismo, permite descargar mapas de más de 3.000 estaciones de esquí del mundo y compartir la ubicación con compañeros en tiempo real. En ciclismo, ofrece alertas por voz y vibración en curvas, y calcula pendientes en tiempo real.

Los precios de lanzamiento son de $499.999 para el Watch GT 7 y de $649.999 para el Watch GT 7 Pro.

Para qué sirve el Huawei Watch D3 y por qué interesa a la salud

El Huawei Watch D3 es un reloj diseñado para el seguimiento de la presión arterial desde la muñeca. Cuenta con certificación médica bajo el marcado CE del Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (MDR), lo que lo diferencia de otros wearables con sensores de salud.

El dispositivo permite tomar mediciones diarias, llevar un historial de registros, monitorear el ritmo cardíaco con detección de posibles arritmias y configurar recordatorios personalizados para las rutinas de control. Durante la presentación, el cardiólogo Jorge Tartaglione destacó la relevancia del producto al recordar que hasta 16 millones de argentinos tienen presión arterial alta y que aproximadamente 8 millones no lo saben. Tartaglione aclaró que el reloj funciona como complemento de la consulta médica, no como reemplazo.

Su precio de lanzamiento es de $799.999. La tecnología detrás de estos smartwatches con funciones médicas certificadas ya había sido presentada por Huawei en su encuentro global "Chase the Wild" a principios de septiembre.

Qué ofrece la tableta Huawei MatePad Air y cuánto sale

La Huawei MatePad Air es una tableta ultrafina con apenas 5,3 milímetros de espesor y 509 gramos de peso. Viene en color celeste con acabado perlado y está pensada para estudio, trabajo y consumo de contenido.

Su función más llamativa es Huawei Notas, una herramienta que permite importar documentos, convertir voz en texto, generar resúmenes inteligentes y organizar apuntes. La tableta también ofrece batería de larga duración con carga rápida. El precio de lanzamiento es de $1.999.999.

Cómo son los auriculares Huawei FreeClip 2 y cuánto cuestan

Los Huawei FreeClip 2 son auriculares de diseño abierto (open-ear), lo que significa que no aíslan al usuario del sonido ambiente. Pesan solo 5,1 gramos cada uno, ahora están disponibles en color púrpura y cuentan con certificación IP57 de resistencia al agua y al polvo.

Incorporan inteligencia artificial para adaptar el volumen de forma automática y mejorar la nitidez en llamadas. La autonomía es de hasta 9 horas de uso continuo, que se extienden a 38 horas con el estuche de carga. Su precio de lanzamiento es de $429.999 con un descuento del 35% y financiación en 6 cuotas.

Dónde se pueden comprar hoy los productos de Huawei en la Argentina

Mientras se espera la apertura de la nueva tienda física, todos los productos presentados ya están a la venta en tres canales oficiales: la tienda de Huawei en Mercado Libre y las tiendas en línea y físicas de Claro y de Personal.

La presencia de Huawei en el mercado argentino se amplió considerablemente durante el último año. A estos nuevos dispositivos se suman lanzamientos recientes como el Huawei Mate 80 Pro, que llegó al país en agosto con cámaras de alto nivel y batería de gran capacidad, y el primer celular triple plegable que se vendió en la Argentina, que desembarcó a comienzos de 2026.

Con la apertura pendiente de su nueva tienda, Huawei busca consolidar una presencia más visible en el país y ofrecer un punto de contacto físico para una base de usuarios que, por ahora, solo puede acceder a la marca a través de plataformas digitales y operadores de telefonía.