El Desembarco desafía a los gigantes de las hamburguesas con su apuesta por Mr. Tasty

Grupo El Desembarco quiere disputar el liderazgo del negocio de las hamburguesas en la Argentina y apuesta a Mr. Tasty para conseguirlo. El plan contempla sumar 300 locales en cinco años, con inversiones estimadas en más de u$s15 millones y la generación de 3.000 puestos de trabajo, según la compañía. Las franquicias de Mr. Tasty serán el principal motor de esa expansión. La cadena ya aporta el 60% de la facturación del grupo, que reúne también a El Desembarco y Mila & Go.

"Podemos convertirnos en los próximos dos a tres años en la marca más grande de Argentina", aseguró Julio Gauna, fundador y CEO, durante una charla con periodistas de la que participó iProfesional.

El grupo nació en Boedo en 2017. "Yo estaba en la plancha, mi esposa en la caja", recordó Gauna. Hoy reúne unos 120 locales entre El Desembarco, Mr. Tasty y Mila & Go, con presencia en 18 provincias.

Mr. Tasty llegó, como una propuesta que se preparaba en las cocinas de El Desembarco y se vendía exclusivamente por delivery, hasta que alcanzó un volumen necesario para abrir sus propios locales.

La marca de hamburguesas de precios accesibles alcanzó 80 locales en dos años y tiene más de 40 franquicias vendidas para inaugurar durante el primer semestre de 2027. Gauna anticipó, además, al menos 15 aperturas entre octubre y diciembre de este año.

Su crecimiento responde al concepto de franquicias low cost, como es el caso de la hamburguesería Leno, que ofrece franquicias desde u$s50.000. "La idea es alquileres relativamente bajos, pocos empleados", explicó. Mientras El Desembarco trabaja con atención a la mesa y superficies desde 150 m², Mr. Tasty necesita locales desde 50 m², con venta al paso y delivery.

El producto más reconocible es un balde para compartir. Durante la charla, Gauna ubicó en $18.999 la combinación de cuatro hamburguesas con cuatro porciones de papas. Según el empresario, los baldes representan cerca del 80% de la facturación de la marca. La oferta suma hamburguesas en torno a $5.000 y promociones para la última semana del mes.

La marca apunta a un consumidor que mira cuánto gasta. "Ese público que está cansado porque va o viene de su trabajo, está apurado porque quiere llegar a la casa y tiene poca plata", explica el empresario.

El crecimiento que Gauna imagina ahora está, sobre todo, en el interior del país y no necesariamente en las grandes ciudades. Según el empresario, la marca tiene potencial en las capitales provinciales, en ciudades como Bahía Blanca, Tandil y Puerto Madryn, e incluso en localidades vecinas con pocos habitantes. "Son lugares donde ninguna de las grandes cadenas hoy invertiría, pero que Mr. Tasty con su formato más adaptable podría llegar sin dificultades para instalarse", asegura.

Llegar a esas localidades es una prioridad para Gauna. "La expansión para mí más importante de todo lo que vamos a hacer es ser la marca más federal, ser la marca que esté en localidades que no está nadie", sostuvo.

El salto internacional contempla un acuerdo para desarrollar 40 locales de Mr. Tasty en Chile. Durante el encuentro se indicó que los socios locales estaban buscando a los primeros franquiciados, con la expectativa de inaugurar la primera sucursal en el primer trimestre de 2027.

Cuánto cuesta abrir un Mr. Tasty y qué necesita el franquiciado

Para avanzar, la empresa busca franquiciados que puedan invertir u$s50.000 y ponerse al frente del negocio. La inversión incluye u$s15.000 de canon de ingreso y u$s35.000 de equipamiento y elementos para operar, según detalló Leandro Castoraniel, gerente comercial durante la charla. Campanas, freidoras, puntos de venta, televisores y comunicación forman parte de ese monto. La obra civil, de ser necesaria, se paga aparte y depende de las condiciones y la superficie del inmueble.

A ese presupuesto, la empresa recomienda sumarle un capital de resguardo para los primeros meses.

Una vez abierto el local, el franquiciado de Mr. Tasty paga un 6% de regalías y un 1% de publicidad. En El Desembarco, cuya inversión de referencia es de u$s80.000, los porcentajes son del 3% y el 1%, respectivamente. Durante el encuentro se estimó un recupero de entre 10 y 15 meses para Mr. Tasty, sujeto al resultado de cada operación.

Gauna cree que todavía pueden bajar la inversión inicial mediante la importación de maquinaria desde China. La empresa trabaja en ese plan, que, según anticipó, podría reducirla un 25%.

Gauna empezó en la plancha junto a su esposa y hoy busca llevar las marcas del grupo a todo el país (Gentileza Grupo El Desembarco)

Respecto al franquiciado que busca, prefiere a quien va a estar pendiente del negocio. La operación exige acompañar al personal, cuidar el producto y entender cómo compra la gente de cada lugar. Una sucursal frente a una estación de trenes puede concentrar sus ventas a las seis de la tarde, cuando los pasajeros vuelven del trabajo, y tener un horario fuerte distinto del de otra ubicada a pocas cuadras.

Hoy el grupo tiene 25 locales propios, que le permiten seguir de cerca los costos y comparar sus resultados con los de las franquicias. La capacitación también se hace en sucursales próximas a las nuevas aperturas, para evitar viajes largos. Las que funcionan como escuela deben contar con seis meses de auditorías aprobadas y reciben una bonificación en regalías.

El ritmo de las aperturas también puso a prueba la estructura del grupo. Gauna recordó que llegaron a inaugurar cinco locales en un mismo día, con la necesidad de enviar supervisores, personal de cocina y auditores a distintos puntos del país. "El crecimiento duele muchísimo. Es como el gimnasio. ¿Querés que te crezca el músculo? Lo tenés que romper. El crecimiento es incómodo", reconoció.

Detrás de los mostradores hay tres plantas en Martín Coronado. Según Gauna, en una de ellas ingresan cada día entre 2.000 y 3.000 kilos de carne, que se procesan, porcionan y envasan para despachar al día siguiente. La cebolla crispy se sigue haciendo a mano. "Hay cosas que, cuando las dejás de hacer a mano, pierden la calidad", sostuvo.

El grupo prepara para noviembre una propuesta de pollo frito que comenzará a operar desde las cocinas existentes, con venta por delivery. También trabaja en empanadas fritas bajo el paraguas de El Desembarco y en comidas de rotisería, como pastel de papas, canelones y lasaña. Mila & Go, su marca de milanesas, ya permite sumar otra oferta en parte de la red.

"La diferencia es encontrar un producto rico que sea replicable, que yo lo pueda mandar a Rosario, a Venado Tuerto, que llegue, que no pierda la calidad", explicó Gauna. El pollo frito ya había tenido un intento sin éxito tres años atrás. Ahora volverán a probar. "De cada diez productos que probamos pegamos uno y, a veces, ni uno de diez", reconoció.

Con esos ensayos y las aperturas, el fundador quiere construir una empresa que puedan continuar sus hijos. Durante el encuentro contó que recibió propuestas de compra, pero vender no está entre sus planes. "Esto no nació para venderse", afirmó. Tiene tres hijos y le gustaría prepararlos para que sigan con el negocio.