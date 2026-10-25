Tres amigos crearon una IA para inmobiliarias que funciona por WhatsApp y es un éxito

Más de 1.100 asesores inmobiliarios ya pagan por usar Propio, una startup argentina que automatiza tasaciones, fichas de propiedades y contenido para redes desde WhatsApp. Fundada por Bruno Volcovinsky, Ariel Joaquín y Alex Cywiner, tres amigos que no venían del sector, la empresa multiplicó por cinco su cantidad de clientes pagos entre enero y septiembre de este año. Según detalló Volcovinsky, CEO de la compañía, esa base crece un 10% mensual, con suscripciones de entre u$s8 y u$s30.

"Propio es como una navaja suiza para el asesor inmobiliario", define Volcovinsky. "Son tareas que antes les llevaban horas y, como no son expertos en eso, no las hacían, las hacían mal o las tercerizaban". Hoy el sistema arma fichas de cualquier propiedad, tasaciones y contenido para redes. Nadie baja una aplicación; funciona en WhatsApp. El asesor le escribe al bot, lo personaliza con su nombre, foto, inmobiliaria, logo y matrícula, y ya puede trabajar. "Es tan simple como compartir un contacto por WhatsApp", dice el CEO.

Si un propietario quiere vender un departamento, el asesor le informa a Propio el estado, la superficie, la cantidad de ambientes y los amenities. "En segundos te estima el precio con el que salir a publicar y además te lo justifica con comparables que encuentra nuestra IA", explica Volcovinsky. El estado, la superficie y los amenities son algunas de las variables que influyen en las diferencias de precios entre propiedades.

Después el sistema genera fotos y videos para el marketing inmobiliario en redes sociales. Según sus estimaciones, preparar cinco fichas, dos publicaciones, dos videos y una tasación lleva menos de diez minutos. "Antes, solo la tasación podía demandar unas dos horas", remarca.

Después de las visitas, la herramienta permite consultar qué les pareció la propiedad a los interesados y recibir ofertas informales. "Es común que un asesor haga diez visitas en una semana y que solo dos le respondan si avanzan o no. De los otros ocho no sabe si no les gustó o si no se animan a ofertar. Muchas veces es cuestión de precio", cuenta el CEO. Con la encuesta posvisita, el cliente deja su opinión por escrito y, si quiere, una oferta informal. "De esta manera, más fría, el asesor logra recuperar a un cliente que daba por perdido".

Para quien busca comprar ya existen las fichas de búsqueda, que parten del link de cualquier propiedad. En las próximas semanas llegará una automatización que rastrea portales y presenta opciones a cada cliente. "Además de los datos de la propiedad, entrega los de la inmobiliaria colega, porque lo que se busca es generar operaciones compartidas", explica. Lo que todavía no hace es recordar conversaciones anteriores; esa función, según Volcovinsky, llegará en breve.

La suscripción base cuesta u$s8 por mes y el plan más completo, u$s30. También tiene una modalidad gratuita que permite probar todas las funciones. "Nos sirve para que la gente se enamore sin riesgo de pagar algo que no le guste", dice.

La diferencia entre los planes está en los cupos de uso de cada herramienta. Además, preparan nuevas funciones que estarán disponibles únicamente en las suscripciones superiores, aunque podrán probarse sin cargo.

El perfil que más contrata es el de la inmobiliaria familiar de tres o cuatro personas. "Conocen Propio y de repente se ponen a la altura, o incluso por encima, de otras inmobiliarias. Se eleva el techo". Según datos de la compañía, más de 2.200 profesionales que usan la herramienta pertenecen a red de franquicias REMAX y más de 1.000 a Century 21.

Tres amigos y una búsqueda de departamento que terminó en una startup

Ninguno de los tres venía del negocio inmobiliario. Ariel Joaquín, hoy responsable comercial, tenía una marca de ropa y programaba. Alex Cywiner, el CTO, desarrollaba software en MercadoLibre. Volcovinsky había armado un emprendimiento de software para el mundo crypto. Ariel y Alex son amigos desde los tres años; Bruno conoció a Ariel a los 18, en un viaje grupal, y hace dos o tres años fue Ariel quien vio que presentándolo a Alex podía salir un equipo.

La idea surgió cuando Bruno necesitó mudarse. Buscar un departamento implicaba pasar horas entre portales, combinar filtros y revisar las páginas de distintas inmobiliarias. Cansado de repetir ese recorrido, armó con sus dos amigos un sistema de alertas que le avisaba cuando aparecía una publicación que coincidía con lo que buscaba.

Lo probaron con unas 20 personas que también buscaban departamento y el sistema funcionó. Pero todavía tenían que definir quién pagaría por usarlo. "Nos dimos cuenta rápidamente de que en este mundo el cliente no es el particular, sino la inmobiliaria", cuenta.

A principios de 2025 lanzaron el sistema de fichas. Según detalló Volcovinsky, el primer año Propio vivió de las horas de trabajo que los tres pusieron sin cobrar sueldo y de una inversión inicial de aproximadamente $1 millón en pauta y servidores. Facturaron rápido y con curva creciente, y aun así decidieron no retirar nada para poder reinvertirlo. "Cada mes había que reafirmar esa decisión, durante casi un año".

Hace un año, Propio tenía cerca de 6.000 usuarios registrados y unos 350 activos mensuales. Para septiembre de este año, esas cifras habían pasado a más de 17.000 y alrededor de 2.000, respectivamente. Entre enero y septiembre, la cantidad de clientes pagos creció un 400%, según la compañía, que procesa unas 20.000 propiedades por mes.

De los asesores que contratan, según Volcovinsky, 90% son argentinos, 5% uruguayos y 5% mexicanos. México es la primera expansión que decidieron encarar, aunque la empresa aclara que todavía no hizo un lanzamiento oficial a gran escala. "No es copiar y pegar. La barrera no es tanto técnica sino comercial, hay que entender el mercado desde adentro".

Ahora preparan una renovación de marca y producto para unificar herramientas que hoy van por separado. "Apuntamos a un mercado inmobiliario donde se trabaje de forma más colaborativa, con datos más transparentes, tiempos de venta menores y costos más bajos", dice Volcovinsky. "La forma de crear ese mercado es a través de la tecnología que usa el asesor que hace posible la operación".