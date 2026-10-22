Tras completar su mayor apuesta por la energía renovable, extiende su campo hacia tecnología, centros de datos, almacenamiento y servicios digitales

Aluar inauguró en Puerto Madryn el mayor parque eólico de la Argentina por potencia instalada, después de completar una quinta etapa que agregó 336 MW y llevó la capacidad total del complejo hasta 582 MW y que le llevó una inversión acumulada de u$s743 millones.

La obra completa un proceso iniciado hace una década para transformar su estructura energética y se terminó casi al mismo tiempo que prepara otro movimiento corporativo importante para ampliar su campo de negocios hacia infraestructura tecnológica, centros de procesamiento de datos, almacenamiento, cómputo y soluciones digitales.

La inauguración se realizó este jueves 22 de octubre en las instalaciones del parque, con la participación de la plana mayor de Aluar, encabezada por Javier Madanes Quintanilla. También estuvieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; otras autoridades provinciales y municipales y representantes de CAMMESA, además de integrantes del sector privado.

"Hoy inauguramos un parque terminado, pero para nosotros no es un punto de llegada, sino de partida: una apuesta cada vez más fuerte de Aluar por integrarse al sector energético, consolidada en acciones e inversiones concretas", afirmó Martín Levinas, CEO de Aluar, durante el evento.

La Etapa V incorporó 56 aerogeneradores Goldwind de 6 MW cada uno y elevó a 119 la cantidad de máquinas instaladas sobre unos 200 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de la Ciudad de Buenos Aires.

El complejo concentra cerca del 12% de la potencia eólica instalada en la Argentina y la compañía calcula que su capacidad equivale al consumo eléctrico de unos 600.000 hogares.

En tanto, Federico Merener, vicepresidente de Aluar, vinculó durante el mismo evento la expansión energética con los recursos generados por el negocio exportador. "Uno de cada ocho megavatios eólicos del país se generan hoy en el Parque Eólico Aluar. Lo que generamos exportando al mundo vuelve reinvertido a nuestro país, y este parque es el resultado concreto de esa decisión", sostuvo.

A través de un comunicado, la empresa informó además que durante los últimos 20 años reinvirtió alrededor de u$s3.700 millones en la Argentina, y que tiene en desarrollo generación solar y sistemas de almacenamiento mediante baterías que prevé poner en operación durante 2027.

La escala industrial cambió la matriz energética

El tamaño alcanzado por el parque está directamente relacionado con el principal negocio de Aluar que es la fabricación de aluminio primario, que requiere grandes cantidades de electricidad y continuidad de abastecimiento durante las 24 horas.

La planta de Puerto Madryn tiene capacidad para producir 460.000 toneladas anuales de aluminio primario.

Durante el ejercicio cerrado el 30 de junio pasado fabricó unas 451.000 toneladas, equivalente a una utilización del 98% de la capacidad instalada.

Para sostener ese nivel de actividad, los ejecutivos explicaron que el complejo requiere aproximadamente 780 MW de manera continua, equivalentes a unos 6,8 TWh por año.

La generación propia se convirtió por eso en una pieza estructural del modelo industrial y con la quinta etapa terminada, Aluar informa 1.852 MW de capacidad de generación, distribuidos entre 710 MW térmicos, 560 MW hidroeléctricos y 582 MW eólicos.

El principal efecto de la nueva capacidad no está en aumentar la producción potencial de aluminio, sino en cambiar el origen de la electricidad utilizada para fabricarlo.

Antes de completar la ampliación, el 45% de la energía empleada por la planta provenía de generación térmica a gas, el 43% de Hidroeléctrica Futaleufú y el 12% de generación eólica. Aluar proyecta ahora reducir la participación térmica al 31%, mientras la hidroeléctrica representará el 36% y la eólica llegará al 33%.

La nueva configuración llevará así a cerca del 70% la participación proyectada de fuentes renovables en la electricidad utilizada por la compañía, en tanto que la quinta etapa tendrá una generación estimada de alrededor de 1.500 GWh anuales y, según los cálculos de Aluar, permitirá evitar el consumo de aproximadamente 870.000 metros cúbicos de gas por día.

La empresa estima además que el parque completo evitará la emisión de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono por año.

En el ejercicio terminado en junio pasado, antes de que la quinta etapa estuviera completamente incorporada, el 51% de la energía consumida por Aluar ya provenía de fuentes renovables.

La compañía informó para ese período una huella de carbono de 6,35 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de aluminio primario y señaló que durante 2025 concretó su primera comercialización de aluminio de bajo carbono.

Una década de inversiones de Aluar

Aluar comenzó el desarrollo eólico en 2016 y la primera etapa entró en operación en 2019 con 50 MW y una segunda incorporación realizada ese mismo año llevó la capacidad acumulada hasta 112 MW.

La tercera sumó 53 MW en 2022 y alcanzó los 165 MW, mientras la cuarta agregó 81 MW en 2024 y elevó el total a 246 MW.

La quinta etapa incorporó ahora 336 MW y llevó el parque a 582 MW, mientras que la última ampliación agregó por sí sola 90 MW más que toda la capacidad instalada durante las cuatro etapas anteriores.

La compañía había anunciado esta expansión en 2024, cuando cumplió 50 años desde su primera colada de aluminio, con una inversión adicional de u$s400 millones.

El comunicado distribuido por Aluar durante la inauguración de la ampliación del parque de Puerto Madryn ubicó en u$s743 millones la inversión acumulada.

La expansión abre una puerta tecnológica

El crecimiento energético de Aluar coincide con un segundo movimiento que puede modificar el perímetro de negocios de la empresa ya que impulsa una reforma del artículo 3° de su estatuto para ampliar las actividades que podrá desarrollar.

El proyecto mantiene como "objeto primordial" la instalación, puesta en marcha y explotación de una planta de aluminio primario, pero incorpora expresamente infraestructura tecnológica, transmisión y procesamiento de datos y el diseño, construcción, instalación, operación y explotación de centros de procesamiento de datos.

También incluye servicios vinculados con almacenamiento, cómputo y soluciones digitales.

La nueva redacción agrega además la posibilidad de realizar las operaciones comprendidas dentro de su objeto "en el exterior", mientras la formulación vigente las circunscribe a la Argentina.

La energía dejó de ser solamente un insumo

La reforma del estatuto también amplía formalmente las actividades eléctricas de la sociedad ya que la nueva redacción del artículo incorpora de manera expresa infraestructura destinada a generación, transformación, transmisión, distribución y almacenamiento de energía.

De todos modos, no se trata de la entrada de Aluar al sector energético si se recuerda que la compañía participa desde hace décadas en activos vinculados con la electricidad y controla Hidroeléctrica Futaleufú, cuya central posee una potencia nominal de 560 MW y está históricamente vinculada con el abastecimiento del complejo industrial de Puerto Madryn.

De hecho, la integración energética acompañó las distintas expansiones industriales.

Aluar comenzó a producir aluminio primario en 1974 para, en 1999 ampliar la capacidad hasta 273.000 toneladas anuales e incorporar un ciclo combinado de 120 MW.

Entre 2007 y 2011 llevó la producción potencial hasta las actuales 460.000 toneladas e incorporó un segundo ciclo combinado de 480 MW. Desde 2019 agregó progresivamente generación eólica.

La incorporación del almacenamiento al estatuto tampoco es solamente una posibilidad futura. Aluar ya desarrolla proyectos de baterías en Buenos Aires y Corrientes, por lo que esa actividad tiene inversiones concretas, a diferencia de los centros de datos, donde hasta ahora existe una habilitación societaria propuesta pero ningún proyecto anunciado.

Las exportaciones sostienen una nueva etapa

La ampliación hacia nuevos negocios encuentra a Aluar con el aluminio como centro económico de su estructura y una fuerte orientación exportadora.

La información financiera actualizada por la compañía muestra ventas por u$s1.963 millones, un EBITDA de u$s411 millones y exportaciones por u$s1.626 millones, en tanto que la deuda financiera neta se ubica en u$s270 millones y representa 0,66 veces el EBITDA.

El peso de los mercados externos explica la referencia realizada por Merener durante la inauguración al sostener que, alrededor de nueve de cada 10 toneladas de aluminio primario comercializadas por la compañía tienen como destino el exterior.

América del Norte —principalmente Estados Unidos y México— representa aproximadamente el 51% de esas exportaciones; América Latina, el 25%; Europa, el 20%; y Asia, el 4%.

Es más, en los nueve meses terminados en marzo pasado, Aluar ya había informado que el 84% de sus ventas correspondía a mercados externos y que la facturación acumulada alcanzaba u$s1.145 millones.

En ese momento, la empresa identificaba entre sus principales inversiones la ampliación del parque eólico, el parque solar de Abasto, el sistema de baterías de San Fernando y la planta desalinizadora de Puerto Madryn.

Además del complejo de aluminio primario de Puerto Madryn, Aluar posee en Abasto, provincia de Buenos Aires, su División Elaborados, con capacidad para producir alrededor de 32.000 toneladas anuales.

El próximo crecimiento combina sol, baterías y agua

Con el parque eólico terminado, una parte de las inversiones en marcha se desplazó hacia otras tecnologías y otras provincias.

En Abasto, Aluar desarrolla un parque solar fotovoltaico y en San Fernando, provincia de Buenos Aires, construye un sistema de almacenamiento mediante baterías.

Esos proyectos forman parte de la capacidad energética que la compañía proyecta llevar desde los actuales 1.852 MW hasta 1.956 MW durante 2027.

A esas iniciativas agregó un BESS de 50 MW en Goya, Corrientes, adjudicado en el marco de la licitación AlmaSADI.

El sistema tendrá 250 MWh de capacidad de almacenamiento, se instalará en las afueras de la ciudad sobre la Ruta Nacional 12 y se conectará con la Estación Transformadora Goya.

La empresa también desarrolla una planta desalinizadora de agua de mar para su complejo industrial de Puerto Madryn que utilizará ósmosis inversa y busca sustituir parte del agua proveniente del río Chubut utilizada por la operación industrial.

El viento todavía conserva espacio para crecer

La inauguración de la quinta etapa de su parque eólico de Puerto Madryn no agota las posibilidades físicas del desarrollo de este tipo de energía renoavable en esa ciudad donde Aluar posee unas 57.400 hectáreas en la zona y estima que las tierras todavía disponibles ofrecen potencial para instalar alrededor de 1.500 MW eólicos adicionales.

Existen además antecedentes ambientales para nuevas etapas. Una Etapa VI, denominada San José, contempló 33 aerogeneradores de 6 MW y 198 MW, mientras que la documentación ambiental correspondiente a una Etapa VII contempla 78 aerogeneradores de 6 MW y una potencia conjunta de 468 MW al norte de Puerto Madryn.

Los estudios muestran alternativas desarrolladas técnicamente, pero tampoco equivalen a decisiones definitivas de inversión.

El próximo movimiento concreto ocurrirá fuera de Chubut y será el 27 de octubre, a las 15, cuando Aluar realizará en el Club Huracán de Goya una presentación del Estudio de Impacto Ambiental del sistema BESS proyectado en Corrientes.

El desarrollo tendrá 50 MW de potencia y 250 MWh de almacenamiento y se conectará con la Estación Transformadora Goya.