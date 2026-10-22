Citan a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina por la causa ANDIS

La droguería Suizo Argentina está en el centro de una investigación judicial que sacude al sector de la salud pública. El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria para el 29 de octubre a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la firma.

Los hermanos deberán responder ante la Justicia por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La acusación es contundente: habrían operado un esquema de direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo con sobreprecios.

La decisión del magistrado llegó 24 horas después de que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez reclamaran la convocatoria. El pedido incluye también a otros directivos de la droguería, que según la acusación tenían roles activos en el supuesto entramado de corrupción.

La ANDIS es el organismo estatal que gestiona prestaciones para personas con discapacidad. Entre ellas, la provisión de medicamentos de alto costo que pueden superar los millones de pesos por tratamiento.

El mecanismo que investiga la Justicia

Según el dictamen fiscal, la droguería no se limitaba a presentar ofertas en las compulsas públicas. La acusación sostiene que Suizo Argentina intervenía directamente en las decisiones del organismo.

¿Cómo habría funcionado? La empresa accedía a información anticipada sobre qué medicamentos iba a necesitar la ANDIS. Luego coordinaba qué proveedores ganarían cada licitación.

El supuesto esquema habría operado entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Un período en el que se tramitaron contrataciones millonarias para pacientes con enfermedades complejas.

De acuerdo con la fiscalía, la compañía recibía datos confidenciales antes de que finalizaran las compulsas, fijaba precios de medicamentos propios y de otras droguerías, y llevaba un registro de los montos y porcentajes asignados a cada proveedor.

Pero hay más. La droguería también habría dado indicaciones sobre a qué empresas pagar y a cuáles demorarles las transferencias. Un nivel de injerencia que excede cualquier rol de proveedor privado.

Los directivos que deberán declarar

Además de los hermanos Kovalivker, el juez Lijo citó a cuatro ejecutivos más de Suizo Argentina. Todos con cargos gerenciales y acceso a información sensible.

Deberán presentarse Diego Viner, director de Compras de la firma. También Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos.

Completan la lista Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales, y Fernando Domínguez, coordinador de esa misma área. Precisamente la división que manejaba la relación con la ANDIS.

La investigación también alcanza al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, y a otros exfuncionarios y empresarios. La Justicia busca determinar si existió una asociación ilícita vinculada con las contrataciones del organismo.

Las pruebas que complican a la droguería

Entre las evidencias mencionadas por los fiscales aparecen archivos hallados en poder de Suizo Argentina. Documentos que detallaban los medicamentos requeridos, las firmas que resultarían adjudicatarias y los precios de venta.

Lo llamativo: esos datos estaban registrados antes del cierre de los procedimientos de compra. Según los fiscales, luego coincidían exactamente con los resultados oficiales en el sistema de la ANDIS.

La fiscalía describió un "doble pacto" en su acusación. Por un lado, con funcionarios que garantizaban información y el control de las contrataciones.

Por otro, con droguerías competidoras que debían ajustarse a la distribución de negocios que organizaba Suizo Argentina. Un reparto previo de la torta estatal, según la hipótesis investigada.

Un expediente que avanza en varios frentes

El 16 de octubre, Lijo volvió a procesar a Spagnuolo en otra línea de investigación. Esta vez vinculada con la adquisición de insumos médicos y ortopédicos a través de Incluir Salud.

Ese tramo del caso abarca compras de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos y sillas de ruedas motorizadas. Dispositivos que también representan contrataciones millonarias del Estado.

Los dueños de Suizo Argentina ya habían intentado frenar el expediente. En septiembre de 2025, sus defensas promovieron pedidos de nulidad que fueron rechazados por el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello.

Ahora, con Lijo al frente de la investigación y las indagatorias fijadas para fines de octubre, los empresarios deberán explicar cómo manejaban información que solo podía venir de adentro de la ANDIS.

La causa expone un presunto mecanismo de corrupción sistemática en compras públicas de salud. Un esquema donde una droguería privada habría operado como si fuera parte del Estado, decidiendo quién ganaba licitaciones y a qué precio.