La marca de ropa francesa LC Waikiki llegará a Argentina de la mano del Grupo One

Tras las aperturas de los locales de Jack & Jones, Only y Balmohk, desde Grupo One adelantaron que llegará a Argentina la marca de ropa francesa

Grupo One confirmó el desembarco de LC Waikiki en Argentina y dejó abierta la posibilidad de traer KIKO Milano. El anuncio lo hizo Manuel Antelo, uno de los líderes del holding junto a Pedro Aguirre Saravia y la francesa Sabine Mulliez.

La movida forma parte de un plan de expansión ambicioso. El objetivo es posicionar al grupo como un jugador clave en retail masivo, combinando indumentaria, artículos deportivos, muebles y cosmética en un mismo ecosistema comercial.

La inversión prevista alcanza los u$s200 millones en distintas unidades de negocio. Ese monto contempla aperturas de locales, infraestructura y personal.

Antelo hizo el anuncio durante la inauguración de los primeros tres locales de Bestseller en el país. Las marcas Jack & Jones, Only y Balmohk abrieron sus puertas en el shopping Unicenter este jueves.

Ese debut marca el inicio de un programa de inversión de u$s50 millones que contempla 60 tiendas en cinco años. La cifra se divide en 20 locales por cada una de las tres marcas.

Además de las marcas de Bestseller, Grupo One ya trajo al país a Decathlon y Kiabi.

LC Waikiki: la cadena francesa con modelo turco que llega en abril

La apuesta del grupo va más allá de Bestseller. En paralelo, Grupo One avanza con LC Waikiki, la cadena de indumentaria de origen francés hoy controlada por el grupo textil turco Taha.

La marca factura alrededor de u$s550 millones al año a nivel global. Su modelo apunta al consumo masivo con prendas para múltiples públicos.

"Ya está todo firmado y listo", confirmó Antelo sobre el acuerdo. El lanzamiento arrancará el mes próximo en Uruguay, según explicó el empresario.

La llegada a Argentina se demoró respecto del cronograma original. El plan inicial contemplaba desembarcar varias marcas simultáneamente en Rosario, pero esa logística se reprogramó, por lo que la operación uruguaya se concretará primero.

LC Waikiki tiene un posicionamiento similar al de H&M. Ofrece indumentaria para niños, adolescentes, adultos y mujeres embarazadas.

"Es un formato de consumo masivo, de hecho también tiene un sector de home que por ahora no vamos a comercializar", explicó Antelo.

KIKO Milano ya tiene fecha en Uruguay y negocia su entrada al país

La expansión regional también incluye a KIKO Milano. La firma italiana de cosmética abrirá en Uruguay el próximo mes con locales en Montevideo y Punta del Este.

Sobre su llegada a Argentina, Antelo señaló que existe la posibilidad concreta. Aunque no confirmó una fecha, aseguró que "estamos en tratativas".

La incorporación de KIKO sumaría cosmética al portfolio local del grupo. Esa vertical complementaría la oferta actual centrada en indumentaria y artículos deportivos.

Un plan de u$s200 millones distribuido en tres pilares

La inversión total de u$s200 millones se reparte en distintas unidades de negocio. La distribución es clara: u$s50 millones para las tres marcas de Bestseller, u$s100 millones destinados a Decathlon y u$s50 millones para Kiabi.

El cronograma de aperturas es intenso. Antelo adelantó que el grupo prevé inaugurar nueve tiendas adicionales antes de fin de año.

Esos locales se distribuirán en Rosario, la avenida Santa Fe en Capital Federal, Mar del Plata y otras plazas. La estrategia apunta a tener presencia en los principales centros comerciales del país.

La expansión tendrá un impacto directo en el empleo. Según el empresario, el área de retail de Grupo One pasará de una estructura reducida a terminar el año con unos 500 trabajadores.

"La proyección es alcanzar los 2.000 empleados en dos años", agregó Antelo. Ese salto multiplicará por cuatro la dotación actual del área.

Consumo masivo con calidad europea: la estrategia del grupo

Antelo explicó que la selección de marcas responde a una estrategia clara. El foco está puesto en el consumo masivo, no en el segmento de lujo.

"No apuntamos al mercado de lujo, sino al gran consumo, con productos de muy buena calidad y precios accesibles para todo el mundo", resumió el empresario.

El proceso de selección, conocido como scouting, implica recorrer mercados internacionales. Grupo One identifica marcas con potencial y negocia sus licencias para operar en Argentina.

A medida que el grupo gana presencia local, además, recibe propuestas de compañías internacionales interesadas en desembarcar. "Se descartan muchas propuestas porque las marcas de mayor calidad hay que ir a buscarlas", sostuvo Antelo.

En ese esquema, el ejecutivo considera que las marcas europeas tienen una ventaja competitiva. El consumidor argentino comparte buena parte de sus preferencias con el europeo, y la diversidad climática del país permite desarrollar propuestas de indumentaria para distintos públicos y temporadas.

Apertura comercial y un mercado que empieza a reactivarse

El desembarco de nuevas cadenas se produce en un escenario de consumo desafiante. La pérdida de poder adquisitivo y la cautela de los hogares marcan el clima actual.

Sin embargo, Antelo aseguró que las operaciones del grupo funcionan bien. Atribuyó ese desempeño a que las marcas representan una novedad para el mercado local.

Además, la cantidad limitada de locales permite mantener la demanda concentrada. Esa escasez relativa genera tráfico en las tiendas inauguradas.

El empresario también vinculó los cambios en los hábitos de compra con la desaceleración de la inflación. "Cuando los precios dejan de subir al ritmo de períodos anteriores, los consumidores ya no necesitan adelantar compras para proteger el valor de sus ingresos y pueden evaluar con más detenimiento qué productos adquirir", explicó.

Ese comportamiento, señaló, también favorece el ahorro. Los consumidores vuelven a comprar dólares por canales legales y utilizan más las plataformas online.

En línea con esa tendencia, las tiendas digitales de Jack & Jones, Only y Balmohk quedarían habilitadas este viernes. Esa apertura permitirá complementar la expansión física con el canal de e-commerce.

Sobre la apertura de las importaciones, Antelo defendió el esquema de mayor competencia. Cuestionó la posibilidad de volver a cerrar la economía.

"Las restricciones comerciales terminan generando productos más caros, de menor calidad y problemas de abastecimiento", explicó el empresario.

Frente a los cuestionamientos de la industria textil por la carga tributaria que enfrentan los productos importados, sostuvo que las empresas importadoras también pagan impuestos. Mencionó IVA, Ganancias e Ingresos Brutos como parte de esa estructura.

En ese sentido, consideró que "la consolidación del superávit fiscal es una condición para avanzar luego en una reducción de la presión impositiva sobre los distintos sectores".

Con LC Waikiki en camino, la operación de KIKO Milano en Uruguay y la posibilidad de sumar nuevas marcas, Grupo One busca ampliar su participación en el retail argentino. El mercado local comienza a recibir más propuestas internacionales en un contexto de apertura comercial que divide opiniones entre importadores y fabricantes locales.