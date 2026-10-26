La nueva ruta aérea que sumará conexiones entre Argentina y el Caribe

La compañía Avianca conectará San José, Bogotá y Buenos Aires desde marzo de 2027. Los detalles de la medida aprobada y las frecuencias semanales

El Gobierno nacional oficializó este lunes 26 de octubre la autorización comercial para que la compañía aerocomercial Avianca Costa Rica S.A. comience a operar una nueva ruta aérea internacional de carácter regular que conectará de forma directa las ciudades de San José de Costa Rica, Bogotá y Buenos Aires. La resolución formal dictada por el Poder Ejecutivo amplía significativamente la oferta de transporte de pasajeros y cargas entre el territorio argentino, Centroamérica y el norte de Sudamérica.

La medida quedó establecida a través de la Disposición 29/2026 dictada por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, y publicada en la última edición del Boletín Oficial. Con esta habilitación administrativa, la firma aérea privada prevé iniciar sus vuelos regulares en marzo de 2027 con un esquema de siete frecuencias semanales operadas con aviones de última generación con capacidad para 180 pasajeros.

La habilitación del nuevo trayecto comercial forma parte de la política de Cielos Abiertos que lleva adelante la gestión gubernamental para desregular el mercado aeronáutico, incrementar la oferta de vuelos hacia el exterior y fomentar tanto el turismo receptivo como la actividad comercial estratégica.

Acuerdos bilaterales, frecuencias diarias y el centro de distribución en Bogotá

La aprobación gubernamental se fundamenta en los acuerdos bilaterales suscritos entre la República Argentina y Costa Rica, en particular tras la firma del Memorándum de Entendimiento concretado el 11 de noviembre de 2025. Aquel instrumento internacional estableció un régimen de frecuencias ilimitadas para las líneas aéreas designadas por ambos estados, abriendo el camino legal para la creación de corredores aéreos de alta densidad.

El nuevo servicio permitirá fortalecer la conectividad regional mediante el uso de la terminal de Bogotá como punto de conexión o hub principal. Esta escala técnica e itinerario facilitará a los pasajeros argentinos la posibilidad de realizar combinaciones ágiles hacia múltiples destinos turísticos y de negocios distribuidos en Centroamérica, el Caribe y América del Norte bajo la red global que opera el Grupo Avianca.

Apertura del mercado aéreo y mayor competencia para el transporte de cargas

Desde la cartera de Transporte destacaron que la medida busca profundizar la integración aerocomercial del país y responder a la creciente demanda de viajeros locales hacia los principales destinos turísticos de Centroamérica y el Caribe. Además del transporte de pasajeros, la disposición gubernamental autoriza expresamente la explotación comercial de bodega para el envío de cargas internacionales, beneficiando el intercambio logístico de mercancías y exportaciones entre las economías de la región.

Esta nueva ruta se suma a un conjunto de autorizaciones otorgadas en los últimos meses por la autoridad aeronáutica a distintas aerolíneas extranjeras. La estrategia oficial busca consolidar un entorno verdaderamente competitivo dentro del sector aerocomercial argentino, promoviendo el ingreso de nuevos jugadores, reduciendo costos operativos, diversificando las opciones de viaje para los usuarios y posicionando a las principales terminales del país dentro de los circuitos aéreos más transitados de la región.a