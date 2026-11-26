Cuatro generaciones llevaron adelante una fábrica nacional que logró presencia en el sector gastronómico y apuesta a crecer en los próximos años

Hoy importa el 90% de su amplio catálogo internacional para mantener su competitividad.

Volf nació como taller familiar y evolucionó a proveedora de hoteles y restaurantes.

A mediados de la década de 1930, Moisés Perel decidió dejar Polonia ante la persecución europea y, años más tarde, su taller en Buenos Aires dio origen a la historia de la marca de cubiertos Volf en Buenos Aires. Antes de partir del viejo continente, vendió sus propiedades y otros bienes, pero conservó tres máquinas que utilizaba para fabricar cubiertos de plata. Con ese equipamiento llegó a Buenos Aires y volvió a empezar en un pequeño taller ubicado en Parque Patricios.

Años después, su yerno Volf Vainberg continuó con la fabricación de cubiertos y en 1958 creó Volf. La empresa comenzó a crecer con la incorporación del acero inoxidable y, con el paso de las generaciones, sumó vajilla, cristalería y otros artículos para el hogar. Más adelante, los restaurantes pasaron a representar el 70% de su facturación, según presentó la firma en sus novedades para el sector gastronómico transformando completamente el perfil del negocio.

Actualmente, Volf abastece a más de 2000 clientes, entre ellos las cadenas hoteleras Sheraton, Four Seasons, Hyatt y Accor. Cuenta con un catálogo de más de 2400 productos y alrededor de 50 empleados.

La empresa continúa en manos de la familia, que ya transita su cuarta generación. Después de dejar atrás la fabricación industrial a gran escala en la Argentina, importa más del 90% de los artículos que vende. Ahora prepara nuevas aperturas en el interior del país y busca ampliar su presencia en América latina.

Cómo nació la marca Volf y cuál es su historia familiar

En Polonia, Moisés Perel elaboraba cubiertos de plata maciza de manera artesanal. Cada pieza se trabajaba por separado, desde la fundición del metal hasta el pulido final, cuando todavía no se utilizaba el acero inoxidable de manera generalizada.

"Mi bisabuelo comenzó a vivir el antisemitismo, cuando experimentó lo que años después iba a desencadenar en la Segunda Guerra Mundial", recordó Leandro Volf, actual director de la empresa, en diálogo con iProfesional.

La apertura de las importaciones incrementó la competencia, con nuevos proveedores y una mayor variedad de productos extranjeros

Durante las primeras décadas, los cubiertos fueron el principal producto de la marca. Uno de los cambios más importantes se produjo a fines de los años 80, cuando Fernando Vainberg, hijo del fundador, comenzó a viajar al exterior para visitar fábricas y conocer proveedores internacionales.

"Mi padre fue quien entendió que no podíamos quedarnos solamente en los cubiertos y empezó a incorporar porcelana, cristalería y todo lo relacionado con la mesa", explicó Leandro.

Por entonces, una parte importante de las ventas provenía de las listas de casamiento. Era habitual que las parejas recibieran juegos de cubiertos y vajilla como regalo, una costumbre que fue perdiendo peso con los años.

Ese cambio también modificó el perfil de los compradores: la empresa comenzó a trabajar cada vez más con establecimientos gastronómicos, que requerían otro tipo de productos y mayores volúmenes de mercadería.

Hoy, Fernando sigue al frente de Volf junto con sus hijos Leandro y Karen.

Qué productos vende Volf y dónde los fabrica

Durante Hotelga 2026, la exposición dedicada a la hotelería y la gastronomía, Volf presentó alrededor de 60 novedades en cubiertos, porcelana y cristalería. Según explicó Leandro Volf, aunque los cubiertos siguen siendo los artículos más asociados con la marca, la porcelana y la cristalería concentran el mayor volumen de ventas debido a la frecuencia de reposición.

Durante Hotelga 2026, la exposición dedicada a la hotelería y la gastronomía, Volf presentó unas 60 novedades

La apertura de las importaciones incrementó la competencia, con nuevos proveedores y una mayor variedad de productos extranjeros. "Bienvenida la competencia", afirmó el director. Para el empresario, una de las diferencias está en garantizar la disponibilidad de las mismas piezas durante varios años, de manera que los clientes puedan reemplazarlas sin necesidad de renovar toda su vajilla.

Actualmente, más del 90% de los artículos que comercializa Volf provienen del exterior, una proporción que prácticamente no cambió con la mayor oferta importada. En cambio, la baja del consumo y el ingreso de nuevos competidores llevaron a revisar los precios. En muchos casos, los valores se mantuvieron sin modificaciones, mientras que la empresa comenzó a trabajar con márgenes más ajustados.

"Hoy en día, no te digo que estamos perdiendo plata, pero no tenemos los costos y los precios con que deberíamos estar vendiendo", reconoció.

Volf importa productos de los siguientes países: Alemania, España, Turquía, Indonesia, India, Vietnam, Corea, Emiratos Árabes Unidos, China, Países Bajos y Tailandia

Según explicó Leandro, la decisión de producir está relacionada principalmente con los costos, la tecnología y la escala de fabricación. "Hay productos que hoy sería extremadamente difícil fabricar en la Argentina a un precio competitivo", sostuvo.

Sin embargo, la empresa no descarta volver a elaborar algunos productos en el país. "Somos una familia que nació fabricando y tenemos muchísimo cariño por la industria. Pero para volver a producir una categoría a escala tiene que existir competitividad", afirmó.

Fernando Volf, actualmente al frente de la marca de vajilla Volf, junto con sus hijos Leandro y Kare

Cómo evolucionan las ventas de vajilla y cubiertos de Volf

La empresa mantiene un volumen de ventas similar a los niveles del año pasado. Durante el último trimestre, comenzó a registrar una recuperación en los pedidos y espera cerrar 2026 sin grandes variaciones en la cantidad de unidades vendidas.

"Tuvimos una primera mitad del año bastante buena y después sentimos una caída fuerte durante los meses del Mundial", explicó Leandro Volf, director de la empresa.

El menor movimiento en el sector gastronómico también afecta la demanda de vajilla y cristalería. Durante este año, algunos restaurantes cerraron sus puertas, mientras que otros cambiaron de propietarios o fueron reemplazados por nuevos emprendimientos.

Según explicó el empresario, en algunos establecimientos los clientes comenzaron a compartir entradas y platos principales. Por otro lado, los responsables de los locales redujeron la variedad de sus cartas para controlar los costos.

"Las compras de nuevos artículos también se postergaron. Muchos pedidos se limitan a reemplazar las piezas que se rompen o necesitan renovarse. A esto se suma la menor presencia de turistas en determinados destinos del país", explicó.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme acumularon una caída real del 2,1% entre enero y septiembre de este año. En septiembre, el rubro bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró una baja interanual del 3,4%, mientras que alimentos y bebidas retrocedió un 3,1%.

Las próximas aperturas se realizarán con locales propios, ya que la empresa no trabaja con franquicias.

El relevamiento también indicó que los consumidores priorizaron las compras indispensables y postergaron otros gastos. Actualmente, cerca del 70% de la facturación de Volf corresponde a hoteles, restaurantes y servicios de catering, mientras que el 30% restante proviene del público particular.

En qué provincias abrirá nuevos locales la empresa Volf

Volf comenzó a expandirse fuera de Buenos Aires alrededor de 2016, con su desembarco en Mendoza, donde posteriormente sumó presencia en Salta. Actualmente, la empresa busca continuar creciendo en el interior del país y sumar nuevos locales durante los próximos meses.

"Estamos analizando concretamente Mar del Plata para antes de fin de 2026", explicó Volf.

Para 2027, Rosario y Santa Fe también están dentro de los planes de expansión. La intención es ampliar la presencia de la marca en ciudades con actividad gastronómica y hotelera, que representan la mayor parte de sus ventas.

Las próximas aperturas se realizarán con locales propios, ya que la empresa no trabaja con franquicias.

A qué países de América Latina se expandirá la marca Volf

Actualmente, la compañía desarrolla actividad comercial en Uruguay, Perú y Paraguay, mercados donde comenzó a trabajar a partir de la demanda de clientes que conocían sus productos en la Argentina. "Parte de este crecimiento surgió de consultas realizadas por empresarios gastronómicos que habían comprado nuestros productos durante sus visitas a Buenos Aires y después buscaban conseguirlos para sus propios locales", explicó.

Para 2027, la empresa prevé desembarcar en Chile y Colombia

En paralelo, también comenzaron a recibir pedidos de argentinos que abrieron restaurantes en el exterior y necesitaban acceder a determinadas líneas de vajilla. Para atender esas operaciones, comenzaron a organizar envíos directos desde los fabricantes internacionales hacia los países de destino, sin que la mercadería ingrese a la Argentina.

"En algunos casos no tiene sentido traer el producto primero acá para después volver a exportarlo", explicó el director. Este mecanismo permite evitar costos logísticos y tributarios adicionales.

Para 2027, la empresa prevé desembarcar en Chile y Colombia. "Son dos mercados que interesan mucho dentro del proceso de expansión regional", sostuvo.

La compañía analiza con atención en Estados Unidos, donde tuvo experiencias comerciales anteriores. Según recordó, llegó a vender productos en Miami. "Incluso tuvimos artículos incluidos en un catálogo de Tiffany", evocó Volf.

"Si encontramos el socio, el canal y el momento adecuados, es un mercado en el que naturalmente nos gustaría volver a crecer", concluyó.