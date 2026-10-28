La aerolínea de bandera mantiene promociones con hasta 18 cuotas sin interés y descuentos del 15% para vuelos de cabotaje durante todo el mes

Aerolíneas Argentinas mantiene durante octubre una serie de promociones bancarias para la compra de pasajes de cabotaje, con opciones de financiación de hasta 18 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 15% para determinados clientes. Los beneficios dependen del banco emisor, el tipo de tarjeta y las condiciones de cada campaña, que en su mayoría vencen el 31 de octubre.

Las promociones están disponibles para compras realizadas a través de la página web de la compañía, sus sucursales, la venta telefónica y, en los casos habilitados, agencias de turismo autorizadas. En general, no se pueden combinar con otros beneficios y excluyen los pagos efectuados mediante billeteras virtuales o determinadas plataformas de pago.

Qué bancos ofrecen cuotas sin interés para viajar por Argentina

Entre las alternativas vigentes, algunas entidades permiten financiar los pasajes en tres o seis cuotas sin interés, mientras que otras ofrecen planes de financiación más extensos.

Banco Credicoop: hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Cabal emitidas por la entidad. La promoción no incluye Cabal Empresa, AgroCabal ni Cabal Mayorista

hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Cabal emitidas por la entidad. La promoción no incluye Cabal Empresa, AgroCabal ni Cabal Mayorista Banco Comafi: hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard para clientes que tengan determinados paquetes de cuenta de la entidad y estén al día con sus productos

hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard para clientes que tengan determinados paquetes de cuenta de la entidad y estén al día con sus productos Cabal: tres o seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito emitidas en la Argentina por entidades adheridas. Es necesario consultar previamente si el banco participa de la promoción

tres o seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito emitidas en la Argentina por entidades adheridas. Es necesario consultar previamente si el banco participa de la promoción Nuevo Banco del Chaco (NBCH): tres o seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad. También ofrece una alternativa de 12 cuotas fijas con costo financiero

tres o seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad. También ofrece una alternativa de 12 cuotas fijas con costo financiero Tarjeta Tuya: tres o seis cuotas sin interés y 12 cuotas fijas para pasajes de cabotaje, con las tarjetas habilitadas por Nuevo Banco del Chaco

tres o seis cuotas sin interés y 12 cuotas fijas para pasajes de cabotaje, con las tarjetas habilitadas por Nuevo Banco del Chaco Tarjeta Mastercard YOY: tres o seis cuotas sin interés para compras de pasajes a destinos nacionales

tres o seis cuotas sin interés para compras de pasajes a destinos nacionales Banco Columbia: tres o seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard habilitadas, según las categorías incluidas en la promoción

tres o seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard habilitadas, según las categorías incluidas en la promoción Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe, Banco San Juan y Banco Entre Ríos: tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de las categorías Classic/Internacional y Gold, y hasta seis cuotas con tarjetas Platinum y Signature/Black

tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de las categorías Classic/Internacional y Gold, y hasta seis cuotas con tarjetas Platinum y Signature/Black Banco Patagonia: entre tres y 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Patagonia 365

entre tres y 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Patagonia 365 Brubank: tres, seis y 12 cuotas sin interés para clientes adheridos al plan Ultra que paguen con tarjeta Visa de crédito Brubank

tres, seis y 12 cuotas sin interés para clientes adheridos al plan Ultra que paguen con tarjeta Visa de crédito Brubank Banco Provincia del Neuquén (BPN): hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad

En todos los casos, las condiciones pueden variar según la tarjeta y el canal de compra. Antes de realizar la operación, conviene revisar las restricciones y confirmar que el producto financiero esté habilitado para acceder al beneficio.

Qué descuentos ofrece Banco Comafi

Además de la financiación, Banco Comafi tiene una promoción exclusiva para clientes del paquete Único Black.

El beneficio contempla un 10% de descuento con Visa Signature y un 15% con Mastercard Black, con un tope de reintegro de $100.000 por transacción. El descuento se aplica sobre el precio de lista de los pasajes abonados en pesos y se acredita automáticamente en el resumen de la tarjeta dentro de los 60 días posteriores al ingreso del consumo.

La promoción no es acumulable con otros beneficios y está sujeta a que el cliente se encuentre al día con sus productos. También excluye los pagos realizados mediante Mercado Pago, Todo Pago y otras billeteras virtuales.

Cómo comprar los pasajes y acceder a las promociones

Las compras pueden realizarse a través de los siguientes canales, de acuerdo con las condiciones de cada campaña:

Página web: Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas Venta telefónica: 11-5199-3555, de lunes a viernes de 8 a 20, y sábados, domingos y feriados de 8 a 14

11-5199-3555, de lunes a viernes de 8 a 20, y sábados, domingos y feriados de 8 a 14 Sucursales: oficinas comerciales de Aerolíneas Argentinas

oficinas comerciales de Aerolíneas Argentinas Agencias de turismo: únicamente cuando la promoción correspondiente las contemple

La mayoría de las campañas excluye las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales y plataformas de pago online. Algunas también establecen restricciones para agencias de viajes, pagos electrónicos o determinadas tarjetas.

Hasta cuándo se pueden aprovechar las promociones

Las promociones detalladas tienen vigencia hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive, salvo las condiciones específicas que correspondan a cada entidad.

Los planes de tres y seis cuotas sin interés informados tienen una tasa nominal anual del 0% y un costo financiero total del 0% cuando así lo establece la promoción. Sin embargo, no todas las alternativas de financiación son sin costo: por ejemplo, las opciones de 12 cuotas fijas de NBCH y Tarjeta Tuya informan un costo financiero total del 36,27%.

Por eso, antes de confirmar la compra, es importante verificar la cantidad de cuotas disponibles, la tasa aplicable, el precio final y las condiciones de la tarjeta. Las promociones no son acumulables, salvo que sus términos indiquen lo contrario.