Cómo sacar pasajes de Aerolíneas Argentina en 6 ó 12 cuotas sin interés

La aerolínea de bandera habilitó una promoción de compra para este fin de semana, exclusiva para clientes de un banco con 6 y 12 cuotas

Con la cercanía de los meses cálidos, miles de argentinos comienzan a diagramar sus descansos y a buscar alternativas para financiar los viajes del próximo período estival. De cara a la temporada alta, Aerolíneas Argentinas lanzó un paquete promocional de financiación en cuotas fijas que, si bien no se encuentra habilitado para salidas durante el mes de enero de 2027, sí se convierte en una herramienta clave para costear escapadas o vacaciones durante diciembre de 2026, febrero y marzo de 2027 dentro del territorio nacional.

La iniciativa comercial se realiza en conjunto con el Banco Provincia y estará disponible por tiempo limitado para compras realizadas a través de los canales oficiales de la compañía aérea estatal.

Pasajes de Aerolíneas Argentinas en cuotas sin interés con Banco Provincia

La promoción de financiamiento sin recargo rige desde el 15 hasta el 18 de octubre de 2026 para pasajes hacia cualquier destino dentro del país operado por Aerolíneas Argentinas. La cantidad de cuotas permitidas dependerá de la tarjeta de crédito emitida por la entidad bancaria bonaerense:

Hasta 12 cuotas sin interés: Exclusivo para pagos efectuados con tarjetas de crédito Mastercard del Banco Provincia.

Hasta 6 cuotas sin interés: Válido para transacciones con tarjetas de crédito Visa del Banco Provincia.

La financiación no requiere monto mínimo de compra y aplica tanto para viajes de ida como de ida y vuelta para pasajeros adultos o menores.

Clientes del Banco Provincia pueden comprar pasajes de Aerolíneas Argentinas en 12 cuotas para el verano

Descuento en pasajes de Aerolíneas Argentinas en vuelos nacionales: fechas habilitadas

En paralelo a las facilidades bancarias, la aerolínea mantiene activo un 10% de descuento directo sobre la tarifa base (sin incluir tasas e impuestos) para todas las rutas directas de cabotaje en cabinas Turista y Premium Economy. Esta rebaja se aplica automáticamente al momento de la reserva a través del sitio web oficial (www.aerolineas.com.ar), sucursales, aeropuertos y contact center.

Para aprovechar el beneficio tarifario y el esquema de cuotas, es necesario tener en cuenta las ventanas de viaje establecidas en los términos legales:

Períodos permitidos para volar: Desde el 14 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026, y desde el 1° de febrero hasta el 31 de marzo de 2027.

Restricción: La promoción no aplica para viajar durante todo el mes de enero de 2027.

Las tarifas adquiridas bajo esta modalidad permiten la acumulación de millas para los usuarios adheridos al programa Aerolíneas Plus, dependiendo de la familia tarifaria seleccionada durante el proceso de compra.