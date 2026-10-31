Cuánto cuesta una franquicia low cost de artículos de limpieza y perfumería

Agranel, la empresa de productos de limpieza nacida en Quilmes, sale a buscar franquiciados con una inversión de u$s21.000 y un negocio que combina venta al público y abastecimiento a comercios. Con diez años de trayectoria, elaboración propia y tres locales, la marca busca expandirse fuera de su ciudad. Su fundador, Fernando Contino, apuesta a un surtido con distintos precios y a las compras de reposición para atraer tanto a clientes como a inversores.

"En épocas de crisis, la gente achica también el consumo de artículos de limpieza. Algnos le ponen agua al jabón para usar hasta lo último que queda o buscan segundas marcas, pero siempre tienen que limpiar. Lavandina, jabón, detergentes... son productos de primera necesidad. Siempre les digo a los chicos que venden que, donde miren, siempre hay alguien que necesita estos productos. Una carnicería, un restaurante, un club. Todos tienen que comprar artículos de limpieza", dice Contino en una entrevista exclusiva con iProfesional.

El mostrador es una parte del negocio. La otra se construye generando pedidos de restaurantes, edificios, clubes y comercios que necesitan reponer mercadería todas las semanas. Contino recomienda a las franquicias esa forma de trabajar para el desarrolló en sus locales.

"Nosotros tenemos muchos restaurantes en el centro de Quilmes y les programamos los pedidos. A unos les llevamos los lunes, a otros los martes, y todas las semanas hacemos ese recorrido. Podés tener la caja diaria del local y sumar el reparto. Es una venta extra que puede ser muy grande", explica.

Agranel combina seis productos de marca propia con un surtido de más de cien marcas, entre artículos de limpieza, perfumería, papeles, plásticos y algunos productos de bazar. Tiene elaboración propia de jabón, suavizante y detergente, entre otros productos, y también trabaja con producción de terceros. Entre sus proveedores figuran Romyl, Canipel, Saphirus, Aerosof y Felpita.

"Trato de tener tres tipos de franela, una económica, una del medio y una premium. Así con todos los productos. De escobillones tengo siete tipos. Con el jabón para la ropa pasa lo mismo, tenés una primera marca, algo un poquito más económico y otras alternativas. La idea es tener opciones de distintos precios", describe Contino.

Según el fundador, algunos productos de su marca pueden costar hasta un 50% menos que una primera marca. Sin embargo, la convivencia con marcas es necesaria y surgió de una prueba pequeña, cuando todavía atendía su primer local y vendía casi exclusivamente lo que fabricaba.

"Un día fui a un mayorista, compré un dentífrico Colgate, lo puse ahí y lo vendí a la hora. Con esa plata fui y compré dos. Estaba negado a comprar cosas de marca porque pensaba que no podía competir con los otros locales de la zona. Después me di cuenta de que sí me sumaban y empezamos a incorporarlas muy de a poco", recuerda.

Contino está por cumplir 40 años y empezó a trabajar en una química a los 17, lavando bidones. Aprendió sobre elaboración con el encargado y después hizo cursos. Sus primeras preparaciones fueron en el patio de su abuela, junto con su mamá, para ahorrar en el consumo de la casa. Más tarde llegaron los pedidos de conocidos y vecinos.

En 2016 abrió el primer local, en el centro de Quilmes, con una inversión de $80.000 de entonces, pagada en cuotas. Hoy conduce el negocio con su mujer, Mercedes, y tiene tres puntos de venta propios, además de fábrica y centro de distribución.

Ya abasteció a clientes de la costa y a hoteles de Puerto Madryn. Ahora quiere que sean los locales de Agranel los que lleguen a otras ciudades.

"No podemos controlar todo y crecer como queremos si no es con franquicias. Creemos que nuestra manera de trabajar y las oportunidades que podemos dar le pueden servir a un franquiciado", sostiene.

La inversión incluye mobiliario, cartelería, computadora, uniformes y un stock inicial de u$s 6.000

Cuánto cuesta una franquicia de Agranel y qué necesita quien quiera invertir

La inversión necesaria para una franquicia Agranel es de u$s21.000, con u$s6.000 de stock inicial incluido. El paquete incluye estanterías, mostrador, computadora, cartelería, uniformes y proyecto de arquitectura. La obra civil, de ser necesaria, se abona aparte. "Nosotros nos encargamos de todo. La idea es darle la llave para que al otro día pueda arrancar a trabajar", explica Contino.

La marca recomienda un local de al menos 60 metros cuadrados, con espacio de depósito, buen tránsito peatonal y acceso a estacionamiento. El equipo de expansión analiza las ubicaciones propuestas y contempla exclusividad territorial para evitar la competencia entre puntos de la misma red.

El franquiciado no necesita experiencia en productos químicos. La propuesta incluye capacitación inicial y continua, tanto operativa como técnica, manuales de trabajo y asistencia presencial y digital. También ofrece un sistema de gestión para controlar stock, ventas y rentabilidad.

Para atender el salón, Contino recomienda dos empleados con turnos de seis horas, aunque el modelo admite que el dueño trabaje en el negocio.

"Lo puede atender el dueño tranquilamente. Y también puede organizarse para hacer entregas. Hay locales que trabajan de nueve a una y vuelven a abrir a la tarde; al mediodía pueden hacer el reparto", señala.

Tener movilidad propia no es un requisito para comprar la franquicia. Sí puede facilitar el desarrollo de la venta a comercios, una de las posibilidades que el fundador más destaca al explicar cómo aumentar los ingresos.

Según Contino por dia sus locales generan unos 65 tickets diarios de alrededor de $10.000 y una facturación mensual promedio de $17 millones por local. Presenta una utilidad neta mensual estimada del 15% y un plazo de recupero aproximado de 18 meses.

El ingreso de Agranel proviene del abastecimiento y la reposición de mercadería de los locales, no del cobro de regalías, aunque sí pide un aporte publicitario del 1% sobre los ingresos

"Cuanto más Agranel tengamos, más vamos a poder comprar nosotros para darle un mejor precio tanto a los franquiciados como a los clientes finales. Ya somos distribuidores de primeras marcas y segundas marcas y queremos darles prioridad a nuestros franquiciados.", dice Contino.

La comercialización se realiza con el acompañamiento de Somos Franquicias y las eventuales condiciones de pago deben consultarse de manera individual.

La búsqueda de ubicaciones tampoco está restringida a una provincia. Contino quiere aprovechar la estructura de abastecimiento para salir de Quilmes y evaluar interesados de distintas ciudades.

"Nosotros ya hemos vendido productos en otros lugares. Lo que queremos ahora es que llegue la marca, que llegue nuestro local a todo el país", plantea.