Argentina completa la compra de helicópteros clave para la Fuerza Aérea y el Ejército

La adquisición es parte de una modernización militar estratégica, priorizando capacidades y el despliegue en geografías complejas.

Estas aeronaves son cruciales para operaciones en alta montaña, rescate y transporte, reemplazando a los veteranos helicópteros Lama.

Defensa completó la entrega de seis helicópteros Bell 407 para el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea, modernizando su flota aérea.

En plena fase de rearme y actualización tecnológica, el Ministerio de Defensa dio por cerrado otro programa conjunto de reequipamiento aéreo para el Ejército Argentino (EA) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Con la recepción formal de la sexta unidad Bell 407 en Campo de Mayo, las Fuerzas Armadas completaron un esquema de compras iniciado en 2023 a través de un acuerdo entre el Estado Mayor Conjunto (EMCO) y la Canadian Commercial Corporation. La cartera concretó la incorporación de esos helicópteros livianos a pocos días de arribada otra flotilla de seis cazas F-16. Por estos días, el Gobierno negocia la llegada de helicópteros pesados Black Hawk para transporte táctico.

La puesta en servicio de los Bell 407 busca resolver una demanda crítica en materia de movilidad y despliegue en geografías complejas. Las aeronaves están destinadas sobre todo a cubrir las operaciones de alta montaña en la Cordillera de los Andes. Se trata de un escenario donde la elevación, el relieve y la inestabilidad meteorológica imponen exigencias extremas a las tripulaciones.

La conducción militar remarcó la urgencia de acompañar las compras de equipamiento con infraestructura adecuada, instrucción continua del personal y partidas presupuestarias que garanticen el mantenimiento sostenido de las plataformas en el tiempo.

Qué destino tendrán los Bell 407

Las tres unidades asignadas al Ejército Argentino corresponden a la variante Bell 407GXi y, según la plataforma especializada Pucará, quedaron matriculadas como AE-340, AE-341 y AE-342.

Su destino operativo abarca las Secciones de Aviación de Ejército de Montaña 6 y 8, asentadas en Neuquén y Mendoza, además de la Sección de Aviación de la V Brigada de Montaña "General Manuel Belgrano", en Salta.

La misión central de estos helicópteros incluye tareas de búsqueda y rescate, evacuación sanitaria, traslado de pasajeros, carga táctica y asistencia humanitaria en zonas castigadas por contingencias climáticas.

Su incorporación marca el inicio del retiro progresivo y reemplazo de los veteranos helicópteros Aerospatiale SA-315B Lama, que operaron durante décadas.

El Bell 407GXi es un helicóptero liviano monoturbina dotado de un rotor de cuatro palas y una relación peso-potencia optimizada para el vuelo en grandes altitudes. En materia de instrumentos, la cabina cuenta con un indicador de actitud y de situación horizontal de última tecnología. Este sistema incluye visión sintética del terreno y alerta de proximidad (TAWS), un equipamiento clave para la navegación en días de baja visibilidad.

Cronología de la compra de los helicópteros Bell

La incorporación de las aeronaves se concretó mediante entregas escalonadas entre 2023 y 2026. La FAA tomó posesión de su primer ejemplar el 25 de octubre de 2023, mientras que el Ejército completó su lote con el arribo de la última aeronave en septiembre de 2026.

Precisamente, el 9 de septiembre ingresó al país el tercer Bell 407GXi para la fuerza terrestre. A diferencia de los traslados previos, esta aeronave desembarcó desarmada en el aeropuerto de Ezeiza a bordo de un avión de transporte, desde donde se derivó a los talleres especializados para su ensamblaje y puesta en servicio.

El acto formal que selló la recepción definitiva de la sexta unidad se realizó el 20 de octubre en la Dirección de Aviación del Ejército.

Factores técnicos y competencia con Airbus y Leonardo

La selección del Bell 407GXi derivó de una compulsa técnica conducida por el Estado Mayor Conjunto ante diferentes opciones del mercado internacional.

Durante la evaluación, los técnicos analizaron la propuesta del Airbus H125 —competidor en operaciones de montaña— y la del Leonardo AW119Kx Koala. La balanza se inclinó a favor del producto canadiense tras ponderar un mayor volumen útil de cabina frente al modelo de Airbus y un costo de adquisición por unidad más bajo en comparación con la alternativa de Leonardo.

El área de Defensa planteó que los procesos de modernización militar no deben medirse únicamente por la cantidad de máquinas que ingresan a los arsenales, sino por la capacidad del sistema de para integrar la formación de los pilotos, la actualización de doctrinas y la interoperabilidad entre las fuerzas.

La puesta en servicio de estos seis helicópteros consolida el equipamiento de la aviación militar en el cordón andino. Con esta flota en funcionamiento, el aparato militar busca asegurar el despliegue rápido en un territorio extenso, reforzar el control de los espacios estratégicos y sostener el apoyo logístico en zonas de alta montaña.