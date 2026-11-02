Megatone cerró su tercera sucursal en menos de dos meses y cae el empleo en el retail

No hay respiro en el proceso de achique que, producto del duro contexto comercial y económico, transitan las principales cadenas de retail de la Argentina. Ahora, la merma en las ventas en las grandes superficies y el ascenso de los gastos operativos se cobró la vida comercial de otro local de una cadena de peso. En concreto, Megatone inició noviembre con el cese de actividad de su punto de venta en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. La medida completa una saga de cierres que incluye el cierre de su local en San Juan el 22 de septiembre, la salida del centro de Posadas, en Misiones, sobre el final de octubre y el abandono de la peatonal de Paraná, en Entre Ríos, también durante el mismo mes. El movimiento de la empresa no es un hecho aislado. Responde a un proceso de achique generalizado en las grandes superficies de electrodomésticos, que se ven acorraladas por alquileres comerciales cada vez más altos, costos fijos en alza y un volumen de ventas en "formato físico" que se desplomó en los últimos meses.

En Río Cuarto, la firma bajó las persianas de su salón céntrico en esa ciudad clave de Córdoba. La decisión implicó el despido de seis empleados que recibirán sus indemnizaciones, mientras que otros dos serán reubicados en la sede de Cobro Express ubicada muy cerca de la ahora ex sucursal. Ahí la empresa mantendrá la atención de servicios de pago y gestión de créditos.

Alquiler y bajas ventas complican a Megatone

Según fuentes cordobesas, la empresa le informó al personal que la causa central del cierre fue la imposibilidad de afrontar el valor del alquiler y los gastos de mantenimiento que exige un inmueble de gran superficie.

Frente a ese número, la compañía canceló la venta presencial en el local y volcó la comercialización en la zona de manera exclusiva a su canal online.

El escenario cordobés expone la realidad que golpea a todo el retail de artículos para el hogar. Así, sendas cadenas competidoras atraviesan esquemas de ajuste calcados. Un caso directo es Pardo, que en abril pasado bajó las persianas de sus sucursales en la propia Río Cuarto y en General Deheza.

Pardo ya arrastraba recortes aplicados el año pasado en varios puntos del conurbano bonaerense, a los que sumó el fin de su sucursal en Rafaela, Santa Fe, y el cierre de uno de sus locales de mayor superficie en Cipolletti, provincia de Río Negro.

Caída del consumo y el cierre en Misiones

El cierre en Córdoba se conoció a pocos días de que Megatone clausurara su sucursal en el microcentro de Posadas, Misiones, sobre la calle Córdoba. El establecimiento había abierto en 2021 con una dotación de 21 empleados. Con el paso de los años, el plantel se fue reduciendo de forma paulatina hasta quedar integrado por apenas siete trabajadores al momento de bajar la persiana.

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Posadas vincularon la salida con la caída continua del consumo y la parálisis de la actividad minorista.

De la nómina final de siete empleados, uno fue despedido de forma directa y los seis restantes firmaron retiros voluntarios que la empresa abonará en cuatro cuotas.

La salida de Posadas representó otro golpazo para una plaza castigada por el freno comercial. En la capital misionera cerraron más de 500 comercios en el último año.

El rubro de los electrodomésticos ya registraba antecedentes inmediatos en la provincia con el cese de operaciones de dos sucursales de Musimundo en avenida Uruguay y calle Bolívar, una medida tomada por la licenciataria Carsa S.A. que dejó 23 despidos en la capital provincial.

La cadena se vuelca al canal digital

En paralelo, Megatone desactivó su presencia en corredores comerciales de alto tránsito. El 23 de octubre cerró su local de la peatonal San Martín 813, en Paraná. La sucursal había sido inaugurada en mayo de 2022 durante una etapa de expansión en Entre Ríos.

Al momento del cierre quedaban cuatro empleados: una trabajadora dejó la empresa días antes y los otros tres fueron reubicados en el local que la marca conserva sobre la avenida Almafuerte al 1.300.

La reestructuración de Megatone marca el cambio de modelo de una firma nacida de la alianza histórica entre Bazar Avenida, Carsa y Electrónica Megatone, que llegó a tejer una red de más de 200 locales en todo el país.

Hoy, bajo la gestión de BZA Group, la empresa acelera la liquidación de sus salones tradicionales para sostener la operación a través del comercio electrónico y los puntos de cobro de bajo costo operativo.