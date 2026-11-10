Son una pareja viral, la pegaron con yerba Cósmico y ahora salen con marca de galletitas

Una iniciativa lanzada durante la pandemia creció con fuerza hasta alcanzar una amplia presencia en góndolas y sumar millones de ventas anuales

Recientemente lanzó "Medialuncitas" y aspira a ser una gran empresa de consumo masivo, con proyecciones de $5M USD en 2027.

La empresa creció rápido, llegando a supermercados y ampliando su oferta a otras infusiones.

En febrero de 2020, Hernán Regiardo, un argentino oriundo de Arequito, Santa Fe, llevaba tres años viviendo en Indonesia, donde trabajaba como fotógrafo, cuando conoció a Samantha Trottier, una estadounidense de Dakota del Norte que recorría el sudeste asiático antes de regresar a su país para terminar sus estudios universitarios. Coincidieron en un restaurante de la isla de Lombok, intercambiaron sus cuentas de Instagram y al día siguiente desayunaron juntos. Poco después viajaron a Bali, donde compartieron tres días antes de separarse. La relación continuó a distancia hasta que, en junio de ese año y en plena pandemia, Regiardo decidió mudarse a los Estados Unidos para vivir con ella. Seis años después, la pareja está detrás de Cósmico, una marca argentina de alimentos que proyecta facturar u$s5 millones en 2027, un crecimiento impulsado por el mercado de la yerba mate en la Argentina.

La compañía, que comenzó con la venta de yerba mate, espera vender alrededor de 1,7 millones de unidades durante 2026. Actualmente, sus productos llegan a cadenas de supermercados de todo el país y los fundadores buscan ampliar su presencia en el mercado de consumo masivo.

Ahora, la empresa presentó Medialuncitas, lasgalletitas para acompañar el mateen sus dos variedades, dulces y saladas, elaboradas con manteca. La nueva categoría representa un cambio para la empresa, que hasta entonces había concentrado su actividad en las infusiones.

De Indonesia a los supermercados argentinos

La pandemia marcó un cambio en la vida de Regiardo y Trottier. Instalados en los Estados Unidos y después de quedarse sin trabajo, decidieron aprovechar sus conocimientos para desarrollar una actividad propia. Él tenía experiencia en fotografía y producción audiovisual, mientras que ella estudiaba Ciencias de la Computación.

La pareja creó Mate Society, una agencia de contenido digital que llegó a trabajar con marcas como Oreo, Nestlé, Netflix y Procter & Gamble. En paralelo, comenzaron a publicar videos en TikTok sobre las diferencias entre las costumbres argentinas y estadounidenses.

Las publicaciones mostraban las reacciones de Samantha frente a comidas típicas, expresiones en español y tradiciones locales. También tuvo repercusión un video de Hernán durante un partido de la Selección argentina en la Copa América de 2021. Con el tiempo, la cuenta superó los 1,4 millones de seguidores.

Con una inversión inicial de u$s50.000, Cósmico agotó sus primeros 3000 kilos de yerba mate en menos de una semana

A fines de 2022, decidieron aprovechar la comunidad que habían formado en redes sociales para lanzar una marca propia. La yerba mate fue el producto elegido y, después de contactar a distintos productores de Misiones, llegaron a un acuerdo con la cooperativa Piporé para comenzar a fabricarla.

Con una inversión inicial de u$s50.000, Cósmico agotó sus primeros 3000 kilos de yerba mate en menos de una semana. Ante la demanda, los fundadores decidieron aumentar los pedidos de producción.

La comercialización comenzó a través de Mercado Libre. Más adelante, incorporaron distribuidores y lograron ingresar a cadenas de supermercados como Coto, ChangoMás y La Anónima, además de otros comercios del país

Cómo se creó Medialuncitas, la línea de galletitas de Cósmico

Medialuncitas comenzó a tomar forma en 2022, cuando Samantha empezó a utilizar ese nombre en sus publicaciones. La pareja decidió registrarlo como marca, aunque todavía no tenía definido qué producto desarrollar.

"Al principio pensábamos en poner una panadería y vender medialunas de verdad, pero nos parecía logísticamente difícil. No creíamos que fuera algo escalable", explicó Regiardo en diálogo con iProfesional.

A mediados de 2024, los fundadores comenzaron a trabajar en una alternativa que les permitiera aprovechar los canales de distribución que ya tenían disponibles. Así surgió el desarrollo de una galletita con forma de medialuna.

La yerba mate es el producto "estrella" de la empresa

"Nos pareció una gran idea porque en todos los lugares donde ya vendíamos Cósmico podíamos vender las medialuncitas. No podíamos creer que no hubiera una galletita con forma de medialuna en el mercado", agregó.

El producto llegó en dos variedades, dulces y saladas, con un precio de $2.900 por paquete de 120 gramos. Para su elaboración, eligieron utilizar manteca en lugar de otras grasas habituales en la producción industrial, buscando darles una vuelta a las galletitas y hacerlas con manteca real.

Antes del lanzamiento, la compañía ya había vendido 70.000 paquetes a supermercados y distribuidores. Para 2027, proyecta comercializar 650.000 unidades entre ambas variedades y ampliar su presencia en kioscos y otros comercios.

Cómo fue el salto de la marca

Cósmico comenzó a operar en diciembre de 2023 con una única variedad de yerba mate. Con el tiempo, la marca sumó su línea demate cocido sustentable, yerba despalada y té.

El crecimiento de la firma se enmarca en el fenómeno de la yerba Cósmico en el mercado. "En diciembre de 2023 empezamos con un solo producto y hoy tenemos 12", señaló Regiardo.

En julio de 2025, la compañía lanzó su línea de mate cocido, para la que destinó una inversión de u$s100.000. Los saquitos están elaborados sin plásticos derivados del petróleo, una característica que también incorporó a su línea de té.

Medialunitas llegó en dos variedades, dulces y saladas, con un precio de $2.900 por paquete de 120 gramos.

La ampliación del catálogo forma parte de los planes de la compañía para aumentar su facturación. Durante la segunda mitad de 2026, la empresa sumó nuevos productos y espera mantener ese ritmo durante el próximo año.

"En 2025 facturamos u$s2,8 millones y para 2027 tenemos proyectados u$s5 millones. Es un crecimiento bastante agresivo, pero en la segunda mitad de 2026 triplicamos la cantidad de productos que teníamos", explicó el fundador.

La marca también registró un aumento en el volumen de unidades comercializadas, con expectativas de alcanzar un nuevo récord de ventas este año.

"Un producto de Cósmico se vende cada 18 segundos, las 24 horas del día. Eso representa alrededor de 1,7 millones de productos que vamos a vender este año", detalló.

A pesar del aumento de las ventas, la empresa mantiene una estructura reducida. El equipo trabaja de manera remota, principalmente desde Buenos Aires, aunque también cuenta con un empleado en Misiones.

"Somos ocho personas en total, incluyéndonos a Sam y a mí. Sigue siendo una empresa muy familiar. Trabajamos todos de manera remota y recién en noviembre vamos a tener nuestra primera oficina", contó.

De cara al futuro, los planes de la empresa incluyen además nuevas variedades de té y posibles sabores de Medialuncitas

Cuál será el próximo paso

Cósmico también comenzó a ampliar su catálogo de productos con la incorporación de una yerba despalada importada de Brasil, con molienda uruguaya, que se comercializa a $7.500 por paquete. Es el único producto de origen extranjero de la marca. Los otros 11 se fabrican en la Argentina.

"Trajimos esta yerba de Brasil porque hoy alrededor del 10% de la yerba que se consume en la Argentina es brasileña. Es una tendencia que se hizo muy popular por los jugadores de la Selección", explicó Regiardo.

La nueva variedad procede de cultivos bajo sombra de árboles nativos y tiene una cosecha anual. El precio supera al de la yerba tradicional de Cósmico, que actualmente cuesta $4.300.

Para 2027, la empresa también prepara su ingreso al mercado del café. Los fundadores comenzaron a buscar proveedores en la Argentina y en el exterior, aunque todavía no cerraron acuerdos. El objetivo es desarrollar una línea propia, sin asociarse con otras marcas.

Los planes incluyen además nuevas variedades de té y posibles sabores de Medialuncitas, según la respuesta comercial de los primeros lanzamientos.

La expansión también despertó el interés de inversores que se acercaron a los fundadores. Por el momento, la compañía analiza las posibilidades, aunque todavía no hay acuerdos cerrados.

La ampliación del catálogo forma parte de los planes de la compañía para aumentar su facturación.

"Queremos dejar de ser solamente una marca de yerba y convertirnos en una de las grandes compañías de consumo masivo. Proyectamos ser una empresa del tamaño de Arcor, La Serenísima o Molinos Río de la Plata. Tenemos grandes ambiciones y vamos a seguir sumando nuevas categorías", concluyó Regiardo.