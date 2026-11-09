La distribuidora de electricidad creó una sociedad para invertir en otras empresas y busca activos en refinación, combustibles y transporte eléctrico

Adquirió Metrogas y participa en la red Shell, creando una sociedad para nuevas inversiones.

Edenor diversifica negocios fuera del sector eléctrico, expandiéndose a hidrocarburos y minería para fortalecer su posición.

Luego de haberse quedado con el control de Metrogas y de ingresar como accionista mioritario en la sociedad que va a operar los negocios de las estaciones de servicio de Shell en la Argentina, Edenor se propone concretar nuevas operaciones en varios segmentos de negocios que no forman parte de su cuore business como es el de la distribución de electricidad.

De hecho, en su último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el jueves 5 de noviembre pasado, la empresa admitió que está adquiriendo nuevas empresas y evaluando otros activos energéticos y precisó qué negocios le interesan..

Del documento, se desprende que en petróleo, por ejemplo, incluyó la comercialización, la refinación final y la distribución de crudo y derivados. También contempla operaciones en el negocio eléctrico, el transporte de electricidad y la distribución y comercialización de gas natural.

El plan se encuentra detallado en la Nota 1 de los estados financieros consolidados al 30 de septiembre pasado, que el directorio aprobó y Edenor presentó ante la CNV la semana pasada.

En ese informe, la compañía contempla adquirir activos en forma directa o indirecta para diversificar sus operaciones, fortalecer su posición en el sector energético y crecer a largo plazo.

El balance identifica los rubros de interés pero cabe aclarar que deja abiertos los nombres, los montos y los plazos de las próximas operaciones.

Edenor Inversiones SAU: la firma para adquirir activos

Para llevar a cabo este proceso, en octubre pasado, constituyó Edenor Inversiones SAU que tiene como objetivos adquirir y administrar participaciones en otras compañías; prestar servicios estratégicos a las empresas en las que invierta y financiarlas con fondos propios.

La creación de la sociedad sigue a la ampliación del objeto social que la distribuidora aprobó en 2024 para aprovechar oportunidades vinculadas con la transición energética y la movilidad sustentable.

Esa reforma también la habilitó a participar en generación eléctrica convencional y renovable; minerales críticos; digitalización e inteligencia artificial, y a prestar o comercializar servicios de telecomunicaciones.

En el caso de la nueva compañía, el objeto social comprende además servicios de asesoramiento, capacitación, operación y mantenimiento, consultoría, gerenciamiento, investigación y análisis, así como la cesión gratuita u onerosa de conocimientos técnicos.

Si bien ese es el alcance de sus facultades societarias, la estrategia de compras que describe el balance de Edenor por ahora se concentra en electricidad e hidrocarburos.

El salto al gas

En ese proceso es que también se incluye el paso que Edenor ya acordó con YPF para ingresar a la distribución de gas mediante la compra del 70% del capital que la petrolera estatal controlaba en Metrogas por u$s780 millones.

Si bien el cierre de este deal está sujeto, entre otras condiciones, a que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) autorice el cambio de control, todo parece indicar que no habrá inconvenientes.

Más que nada, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ya aprobó la extensión de la concesión de la distribuidora de gas por otros 20 años contados a partir del 2027 y que, de ese modo, le darán el control sobre la operacion, por lo menos hasta el 2047.

Edenor espera que Metrogas complemente su operación eléctrica y le permita aprovechar capacidades comunes en dos servicios públicos regulados.

La puerta de los combustibles

En el caso del negocio petrolero, la participación anunciada para Edenor pasa por los activos que operaba el grupo brasileño Raízen en la Argentina que fueron comprados por el trader suizo Mercuria el 28 de octubre pasado, tras haber pagado u$s1.450 millones por la sociedad que opera la red de estaciones de servicio de Shell y una refinería en la localidad bonaerense de Dock Sud, entre otros activos.

En este caso, Edenor se incorpora como socia minoritaria de la nueva sociedad Sígnar Energy que a partir de ahora es la operadora de la red Shell en la Argentina.

El grupo suizo conservará el control y también prevé sumar a Southern Cone Investments, controlada por Integra Capital del empresario José Luis Manzano como el restante accionista minoritario.

Tal como anticipó iProfesional al anunciar la reorganización de las estaciones Shell de la mano de Mercuria y Edenor, la sociedad operará bajo la nueva denominación Signar Energy, que será controlada mayoritariamente por Mercuria que tendrá el 60% del capital accionario, mientras que Edenor y Manzano se quedarán con un 20% cada una, a lo que el empresario mendocino le sumará que ya es accionista de la distribuidora de electricidad y también de Metrogas, donde posee alrededor del 9% del capital.

De ese modo, los tres accionistas tendrán a su cargo Sígnar Energy, que opera bajo licencia de Shell y que tiene a su cargo 892 estaciones de servicio; la refinería de Dock Sud y la planta de lubricantes del barrio porteño de Barracas.

El negocio también comprende instalaciones de combustibles de aviación en Ezeiza y Aeroparque y terminales logísticas en Arroyo Seco y Santa Fe.

Capital en cobre y litio

Pero el plan de los dueños de Edenor que, junto con Manzano detalla a Daniel Vila y a Mauricio Filiberti, se extiende hacia otros segmentos de negocios en todo el país, como el caso de Catamarca, donde ya concretó dos inversiones mineras.

En esa provincia, compró el 40% del capital de Polimetales del Noroeste S.A., dedicada a la exploración de cobre; y el 15% de Integra Recursos Naturales Minerales S.A., enfocada en litio.

La primera tiene un área de unas 60.704 hectáreas en el oeste catamarqueño, en la Faja de Maricunga, mientras que la segunda reúne unas 220.000 hectáreas en Antofalla, Cortaderas y Ancasti.

La nota 19 del balance general publicado en la CNV ubica ambas inversiones en etapa de exploración inicial o de pre exploración y las valúa en conjunto en $55.988 millones al cierre de septiembre pasado.

La inversión en la red propia

En el caso de su concesión eléctrica, Edenor informó que sigue invirtiendo para sostener la confiabilidad de la red y mejorar la calidad del servicio mediante tecnología e innovación, con el objetivo de hacer más eficiente el uso de la energía.

Además, la empresa admitió que logró mejores resultados y atribuyó parte de la recuperación de su situación patrimonial y financiera a los aumentos tarifarios iniciados en 2024 y a la revisión para el período 2025-2030.

En ese sentido, el balance informa incrementos de 2,41% y 3,18%, respectivamente, en el valor agregado de distribución, el componente que remunera el servicio de la distribuidora.

De hecho, la Nota 6 del balance detalla que, durante el tercer trimestre, Edenor actualizó sus proyecciones de caja; revisó el alcance, el calendario y la modalidad de los ajustes tarifarios, la demanda de electricidad; la evolución de los costos y las inversiones requeridas para cumplir los niveles de calidad del regulador.

También actualizó sus supuestos de crecimiento, inflación y tipo de cambio y usó esas proyecciones para evaluar si los flujos futuros respaldaban el valor contable de sus activos y mantuvo ese valor sin registrar un deterioro adicional.

La agenda de financiamiento

En julio, la asamblea de accionistas aprobó elevar a u$s1.700 millones el monto máximo del programa de emisión de Obligaciones Negociables (ON), y en octubre el directorio autorizó un nuevo incremento que llevó ese límite a u$s2.400 millones.

El otro cambio posterior al cierre involucra los $387.027 millones que Edenor tenía pendientes en tres planes de pago con CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico mayorista y que surgen de la Ley 27.828 que prevé que el Estado calcule la diferencia entre los ingresos percibidos bajo las leyes de emergencia y los que habrían correspondido de aplicarse el contrato de concesión, con las exclusiones previstas para montos ya contemplados en acuerdos o renunciados.

El eventual crédito podrá aplicarse a obligaciones incluidas en los planes alcanzados si la distribuidora renuncia a los reclamos judiciales y administrativos vinculados con esas emergencias.

Más ingresos con ventas casi estables

Otro de los datos reveladores del último balance muestran que, entre enero y septiembre pasados, los ingresos de Edenor aumentaron 8% en términos reales, hasta $3.051.244 millones, mientras que el volumen de electricidad vendido creció 0,3%, de 17.572 a 17.619 GWh.

Las ventas del segmento que incluye hogares y alumbrado público subieron 0,3%, las de comercios e industrias de demanda media aumentaron 2,6% y las de grandes usuarios bajaron 3,1%.

Durante esos nueve meses tambien continuaron los ajustes mensuales sobre el costo propio de distribución, con una fórmula que combina un 33% de la variación de los precios al consumidor y un 67% de la variación de los mayoristas, más una recomposición real mensual de 0,42% sobre ese componente.

En el mismo período, el costo de las compras de energía aumentó 9,3% en términos reales, hasta $1.825.722 millones, mientras que el margen de distribución, que surge de restar esas compras de los ingresos, creció 6,2%, hasta $1.225.522 millones.

A la mejora del margen se sumaron menores gastos de transmisión, distribución y administración y el reconocimiento de $38.242 millones por el suministro eléctrico en barrios vulnerables bonaerenses.

Los gastos comerciales, en cambio, subieron y con esos movimientos, el resultado operativo pasó de $132.137 millones a $308.181 millones, una mejora del 133,2%.

La ganancia neta de Edenor cayó a $209.467 millones

Más allá de estos buenos resultados generales, el balance también muestra que la ganancia neta fue de $209.467 millones, un 12,5% menos que los $239.309 millones de los primeros nueve meses de 2025.

Según la empresa, la principal diferencia estuvo en la base de comparación ya que, el año pasado, Edenor había contabilizado $265.941 millones por un acuerdo de regularización de obligaciones con CAMMESA, mientras que ahora ese renglón quedó en cero.

La mejora operativa y la caída del costo financiero neto compensaron buena parte de esa diferencia, mientras que el cargo por el impuesto a las Ganancias aumentó de $48.056 millones a $64.858 millones.

La deuda financiera de Edenor creció un 67%

En el renglón del balance dedicado a analizar la deuda financiera se observa que ese ítem llegó a $2.444.948 millones al 30 de septiembre pasado, un 67% más en términos reales que al cierre de diciembre.

El aumento se concentró en los vencimientos a más de un año, que pasaron de $871.072 millones a $1.971.137 millones, en tanto que las obligaciones financieras de corto plazo bajaron de $593.125 millones a $473.811 millones.

Además, entre abril y agosto, Edenor colocó ON por u$s963,5 millones en tres emisiones, con vencimientos entre 2029 y 2033 y en paralelo, rescató o canceló parte de sus títulos anteriores.

El flujo de caja operativo aumentó de $181.507 millones a $244.012 millones, mientras que el flujo de inversión también registró un desembolso de $118.816 millones por el anticipo para la compra de las acciones acordada con YPF.